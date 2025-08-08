アジア人初のナポレオン・ヒル財団ゴールドメダリスト青木仁志による受賞記念講演会を全国9か所で開催！

アチーブメント株式会社

2025年3月ナポレオン・ヒル財団から、新たに新設されたリーダーシップディベロップメント部門にて青木仁志がゴールドメダルを授与されました。今回の受賞を記念して、一般財団法人日本プロスピーカー協会協力のもと、ゴールドメダル受賞記念講演会を全国9か所にて開催いたします。



■アジア人初のナポレオン・ヒル財団ゴールドメダル受賞と講演会に込めた想い

2025年3月、弊社代表の青木仁志が、ナポレオン・ヒル財団より「リーダーシップディベロップメント」部門において、アジア人初となるゴールドメダルを受賞。

今回のゴールドメダル受賞は、これまで68,000名を超える弊社のメインシンボリックセミナー『頂点への道』講座の受講生をはじめ、これまで歩みをともにしてくださった一般財団法人日本プロスピーカー協会の皆様のご支援があってのことです。これまでの感謝を形にするべく、青木が23歳でナポレオン・ヒル著『THINK AND GROW RICH』と出会い、成功哲学の実践の道のり、ならびに公開講座でお伝えしている「目標達成の技術」のエッセンスを2時間に凝縮し、全国の皆様にお伝えいたします。

■ゴールドメダルとは？

今回青木が受賞したナポレオン・ヒル財団のゴールドメダルは『THINK AND GROW RICH』の著者であるナポレオン・ヒル博士の成功哲学を実践し、社会に大きな貢献を果たした人物に授与される賞です。

青木は、若くから成功哲学を活用し、会社設立以来、延べ51万名の人財育成と、9,000名を超える中小企業経営者教育に従事してきました。多くの経営者・ビジネスリーダーを育成してきた実績が評価され、今回の受賞に至りました。



□ これまでの代表的な受賞者 □

・テッド・ターナー（CNN他2局を持つTBSの会長）

・ドナルド・キーオ（コカ・コーラ社元最高経営責任者）

・アール・ナイチンゲール（ナイチンゲール・コナント社元会長）

・アーサー・E・バートレット（世界最大の不動産会社センチュリー21創立者）など

■人生を豊かにする、目標達成の技術とは

本講演では、人生を豊かにする以下の目標達成の技術について、具体的な事例を交えて解説します。

- 目標達成を確実にする、戦略的目標達成の技術- 選択理論心理学に基づいた、信頼関係構築の技術- 社員の主体性を引き出す、理念経営手法- 仕事とプライベートを両立する、時間管理技法

■ナポレオン・ヒル財団 ゴールドメダル受賞記念講演会 開催日程

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2398/table/527_1_4db3af4fb07389e7d726542fcf52c37c.jpg?v=202508090956 ]

■講師紹介

アチーブメント株式会社 代表取締役会長 兼 社長

アチーブメントグループ CEO

公益財団法人 青木仁志啓育財団 理事長

青木 仁志(あおき さとし)

北海道函館市生まれ。1987年、32歳で選択理論心理学を基礎理論としたアチーブメント株式会社を設立。会社設立以来、延べ51万名の人財育成と、9,000名を超える中小企業経営者教育に従事。自ら講師を務めた公開講座『頂点への道』講座スタンダードコースは28年間で毎月連続700回開催達成。現在は、経営者向け『頂点への道』講座アチーブメントテクノロジーコース特別講座を担当。同社は、150ヶ国以上で実施される世界最大の従業員意識調査・研究機関であるGreat Place To Work(R) Institute Japanが主催する「働きがいのある会社」ランキングにて中規模部門第1位、10年連続ベストカンパニーに選出(2016-2025年版、従業員100-999人部門)。2024年11月、「ナポレオン・ヒル財団」の特別顧問に就任。

▼講演会の詳細はこちら

https://achievement.co.jp/service/experience/caravan/

■アチーブメント株式会社について

創業から38年目を迎える、人材教育コンサルティング企業。「教育の力で世界を変える」をスローガンに、社会人向け公開講座や企業向け研修をはじめ、目的を土台にした人生設計・企業経営を伝えている。これまでにサービス利用をした顧客は50万名以上にのぼり、経営者教育に特化したプログラムや、組織力開発などでも高い評価を得ている。2022年に東京商工会議所議員企業に選出。2025年には世界最大級の意識調査機関であるGPTWが行う日本における「働きがいのある会社」ランキングにて中規模部門「第1位」にランクイン。社会人教育で培ったノウハウを生かして、学校教育・子ども教育の分野や、官公庁・国公立大学での人材教育にも活動の幅を広げ、企業に限らず多くの組織を支援している。