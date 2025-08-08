お盆限定セール実施中！HitPawの人気ソフトが今だけ25％OFF

HitPaw.,Limited

株式会社HitPawは、2025年8月8日（金）から2025年8月21日（木）までの期間限定で、お盆に合わせた特別セールを開催中です。

お盆セールでは、HitPawが提供する全ての製品が25％OFFになる特別キャンペーンを実施。動画編集、写真補正、音声加工、AI機能など、多彩なツールをお得にお楽しみいただけます。

お盆のひとときを彩る特別キャンペーン！

夏の風物詩「お盆」に合わせて、日頃のご愛顧に感謝を込めたHitPawのスペシャルセール。

「夏の思い出をもっとキレイに残したい」「SNS映えする動画を作りたい」そんな方にぴったりなプロダクトが勢揃い。

ご家族やご友人との大切な瞬間を、美しく楽しく編集してみませんか？

キャンペーン概要:

キャンペーン名：HitPaw お盆セール

キャンペーンサイト：https://www.hitpaw.jp/

期間：2025年8月21日（木）まで

対象製品：HitPawが提供する全ソフトウェア製品

割引内容：25％OFF（クーポンコード利用）

割引コードの使い方（例：HitPaw FotorPea）

1.割引コード横の「コピー」ボタンをクリック

2.「今すぐ購入」をクリックして、ショッピングカートへ進む2.「クーポンを適用」を選択し、コピーしたコードを貼り付け

3.「適用」をクリックすると割引が反映されます！

※その他製品でも同様の手順で簡単にご利用いただけます。

この機会をお見逃しなく、HitPawの多機能ソフトをお得に手に入れて、夏の思い出をより美しく、楽しく編集してみませんか？

25％OFFの特別セールは2025年8月21日（木）まで。無料ダウンロードして、割引コードを活用しながら、Hitpawで写真や動画に新たな命を吹き込みましょう。

キャンペーン詳細・購入ページはこちら

▶ 公式サイト：https://www.hitpaw.jp/

