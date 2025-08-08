沖縄で人気のハイサイソース、今夏のキャンペーンは『必ず何かが届く！ハイサイと嫁ニーからのお中元』

株式会社コスミック

沖縄で大人気の旨辛ソース『ハイサイソース』（販売：株式会社コスミック〈沖縄県中頭郡読谷村座喜味 2296-4 代表取締役：中野芳彦〉）では、8 月13日より毎年恒例の『ハイサイの日』キャンペーンを実施い たします。今夏のキャンペーンは『必ず何かが届く！ハイサイと嫁ニーからのお中元』と題して、期間中にハイサイソ ース公式サイトでご購入頂くと、『タイラ製麺所のソーキそば』や人気のお菓子『黒い濃い人』、『想いっきり海ぶど う』、『ハイサイロゴ入りグッズ』等のお中元プレゼントをもれなく同梱してお届けするキャンペーンとなっております。

■『必ず何かが届く！ハイサイと嫁ニーからのお中元』キャンペーン概要 キャンペーン期間中、ハイサイソース公式サイト https://www.haisai-sauce.com/ でご購入頂くと、ハイサイと 嫁ニーからのお中元をもれなく同梱してお届けいたします。

【エントリー方法】 キャンペーン期間中、ハイサイソース公式サイトでのご購入で自動でエントリーと

なります。

【キャンペーン期間】 2025 年8月13日0:00～2025年8月31日23:59

【お中元プレゼント賞品】 タイラ製麺所のソーキそば / 想いっきり海ぶどう / 想いっきり太もずく / 黒い濃い人（ラングドシャちゅら恋紅 芋） / ハイサイソースロゴ入りTシャツ（Lサイズ） / ハイサイソースロゴ入りトートバッグ / ハイサイソースステッ カー4 種セット ※上記のうち1つを同梱してお届け。プレゼントをお選び頂く事はできません。

■黒い濃い人ラベルのハイサイソース販売開始 月曜から夜更かしでおなじみの嫁ニーさんがモデルとなった、黒い濃い人。 沖縄のお土産としても有名なキャラクターですが、今回はなんとハイサイソースと初コラボ！ 8 月31日迄の期間限定販売となりますので、この機会に是非お試し下さい！ 内容量220g \756(税込)

■ハイサイソースとは 沖縄を飛び出した島人がタイで出会ったシラチャソースをベースに地元沖縄の人々の舌に合うようにブレンドして できたソースがハイサイソースです。主な原料は唐辛子、ガーリック、砂糖、塩。スパイシーで程よい甘みとコクのあ る『旨辛』味に仕上げました。化学調味料不使用！しかもグルテンフリー！脂質0！

===============

ハイサイソース 会社概要

===============

販売会社名：株式会社コスミック

代表者：代表取締役 中野 芳彦

住所：沖縄県中頭郡読谷村座喜味2296-4

輸入会社名：株式会社リシコン

代表者：羽地 良

住所：沖縄県宮古島市平良字西里220番地

企業WEBサイト：https://www.haisai-sauce.com/

公式X：https://x.com/haisaisauce

公式Instagram：https://www.instagram.com/haisaisauce/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社コスミック：cosmic.doe@outlook.jp (担当：土江)