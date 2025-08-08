【2025年7月度】カードローンの審査・在籍確認に関するユーザーアンケート

アドバイザーナビ株式会社

調査会社：アドバイザーナビ株式会社調査方法：インターネットによるアンケート調査調査期間：2025年7月2日 ～ 2025年7月9日調査母集団：194人アンケート回答者の詳細データ：末尾に記載

【2025年7月度・アンケートサマリー】

7月度の調査では、カードローンの審査が「30分以上～1時間未満」、「1時間以上～3時間未満」で完了したという方が多数であることが明らかになった。

また、在籍確認の方法としては「WEBでの書類提出」が最も多く、職場への電話連絡の際も事前承諾を取るケースは4割近くを占め、「在籍確認によって周囲に借入がバレた」という人は僅かだった。

カードローンの利用実態に関するアンケート調査

カードローンの利用実態に関する7月度の調査結果は以下の通りとなった。

カードローンを選ぶ際は何を重視しますか？

1位：借入・返済のしやすさ

2位：融資スピード

3位：知名度

71.1％が「借入・返済のしやすさ＝利便性」を重視してカードローンを選んでいた。

その他、「融資スピード」「知名度」と続いた。

どの系統のカードローンを利用したことがありますか？（複数選択可）

1位：銀行カードローン

2位：消費者金融カードローン

3位：信販系カードローン

銀行カードローンの割合が67.0％と最も多かった。

また、消費者金融カードローンも59.3%でこれにせまる結果となった。

どの会社を利用したことがありますか？ （複数選択可）

1位：アイフル

2位：アコム

3位：プロミス

消費者金融カードローンのアイフルが40.7%で最も多く、アコム、プロミスなどがこれに続いた。

実際に借りた金額はいくらですか？

1位：6～10万円

2位：5万円以下

3位：11～20万円

「6～10万円」の回答が27.3%で最も多かった。

また、「5万円以下」が20.6%、「11～20万円」が17.5%でこれに続いた。

借りたお金は何に使いましたか？（複数選択可）

1位：生活費

2位：趣味

3位：冠婚葬祭

「生活費」との回答が55.2%で過半数となり、「趣味」や「冠婚葬祭」などがこれに続いた。

借入から返済までの期間はどのくらいですか？（返済中の方は予定）

1位：1ヶ月以上3ヶ月未満

2位：3ヶ月以上6ヶ月未満

3位：1年以上2年未満

「1ヶ月以上3ヶ月未満」が22.7%で最も多かったが、「6ヶ月以上1年未満」との回答も20.1％とこれにせまる結果となった。

その他、「3ヶ月以上6ヶ月未満」も18.0%と回答が多かった。

カードローンの審査・在籍確認に関する調査

ここからは、実際のユーザーに聞いたカードローンの審査・在籍確認に関する調査結果を紹介する。

これまで何社のカードローンに申し込んだことがありますか？

1位：1社

2位：2社

3位：5社以上

36.1％と4割近くが1社のみのカードローン利用に留まり、「2社」が23.7%で続いた。

一方、「5社以上」との回答も17.0%集まった。

審査に通って実際に利用したことがあるのは何社ですか？

1位：1社

2位：2社

3位：5社以上

審査に通った会社についても概ね上記と同じ結果になった。

また、「5社以上」との回答も16.0%集まった。

審査時、収入証明書の提出は求められましたか？

はい：34.5%

いいえ：65.5%

収入証明書の提出の有無については、「はい」が34.5%、「いいえ」が65.5%と、「いいえ」が「はい」を上回る結果となった。

申し込んでから審査完了・借入までにはどのくらいかかりましたか？

1位：30分以上～1時間未満

1位：1時間以上～3時間未満

2位：3日以内

3位：当日中

「30分以上～1時間未満」、「1時間以上～3時間未満」との回答が共に23.7%で最も多かった。

また、「3日以内」、「当日中」がこれに続いた。

在籍確認はどの形式で行われましたか？

1位：WEBで書類提出

2位：職場に電話連絡

3位：無人契約機

「WEBで書類提出」との回答が最も多く73.7%だった。

その他、「職場に電話連絡」「無人契約機」はそれぞれ10.8%、5.7%であった。

事前に電話をすることへの同意を求める連絡はありましたか？

はい：38.5%

いいえ：19.2%

覚えていない：42.3%

「覚えていない」との回答が42.3%と最も多かった。

なお、「はい」は38.5%で、「いいえ」（19.2%）を上回った。

カードローンの在籍確認で周囲に借入がバレたことはありますか？

ある：2.6%

ない：70.1%

わからない：27.3%

「ない」との回答が70.1%で、「ある」との回答（2.6%）を大きく上回った。

