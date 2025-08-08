【2025年7月度】カードローンの審査・在籍確認に関するユーザーアンケート
調査会社：アドバイザーナビ株式会社調査方法：インターネットによるアンケート調査調査期間：2025年7月2日 ～ 2025年7月9日調査母集団：194人アンケート回答者の詳細データ：末尾に記載
【2025年7月度・アンケートサマリー】
7月度の調査では、カードローンの審査が「30分以上～1時間未満」、「1時間以上～3時間未満」で完了したという方が多数であることが明らかになった。
また、在籍確認の方法としては「WEBでの書類提出」が最も多く、職場への電話連絡の際も事前承諾を取るケースは4割近くを占め、「在籍確認によって周囲に借入がバレた」という人は僅かだった。
カードローンの利用実態に関するアンケート調査
カードローンの利用実態に関する7月度の調査結果は以下の通りとなった。
カードローンを選ぶ際は何を重視しますか？
1位：借入・返済のしやすさ
2位：融資スピード
3位：知名度
71.1％が「借入・返済のしやすさ＝利便性」を重視してカードローンを選んでいた。
その他、「融資スピード」「知名度」と続いた。
どの系統のカードローンを利用したことがありますか？（複数選択可）
1位：銀行カードローン
2位：消費者金融カードローン
3位：信販系カードローン
銀行カードローンの割合が67.0％と最も多かった。
また、消費者金融カードローンも59.3%でこれにせまる結果となった。
どの会社を利用したことがありますか？ （複数選択可）
1位：アイフル
2位：アコム
3位：プロミス
消費者金融カードローンのアイフルが40.7%で最も多く、アコム、プロミスなどがこれに続いた。
実際に借りた金額はいくらですか？
1位：6～10万円
2位：5万円以下
3位：11～20万円
「6～10万円」の回答が27.3%で最も多かった。
また、「5万円以下」が20.6%、「11～20万円」が17.5%でこれに続いた。
借りたお金は何に使いましたか？（複数選択可）
1位：生活費
2位：趣味
3位：冠婚葬祭
「生活費」との回答が55.2%で過半数となり、「趣味」や「冠婚葬祭」などがこれに続いた。
借入から返済までの期間はどのくらいですか？（返済中の方は予定）
1位：1ヶ月以上3ヶ月未満
2位：3ヶ月以上6ヶ月未満
3位：1年以上2年未満
「1ヶ月以上3ヶ月未満」が22.7%で最も多かったが、「6ヶ月以上1年未満」との回答も20.1％とこれにせまる結果となった。
その他、「3ヶ月以上6ヶ月未満」も18.0%と回答が多かった。
カードローンの審査・在籍確認に関する調査
ここからは、実際のユーザーに聞いたカードローンの審査・在籍確認に関する調査結果を紹介する。
これまで何社のカードローンに申し込んだことがありますか？
1位：1社
2位：2社
3位：5社以上
36.1％と4割近くが1社のみのカードローン利用に留まり、「2社」が23.7%で続いた。
一方、「5社以上」との回答も17.0%集まった。
審査に通って実際に利用したことがあるのは何社ですか？
1位：1社
2位：2社
3位：5社以上
審査に通った会社についても概ね上記と同じ結果になった。
また、「5社以上」との回答も16.0%集まった。
審査時、収入証明書の提出は求められましたか？
はい：34.5%
いいえ：65.5%
収入証明書の提出の有無については、「はい」が34.5%、「いいえ」が65.5%と、「いいえ」が「はい」を上回る結果となった。
申し込んでから審査完了・借入までにはどのくらいかかりましたか？
1位：30分以上～1時間未満
1位：1時間以上～3時間未満
2位：3日以内
3位：当日中
「30分以上～1時間未満」、「1時間以上～3時間未満」との回答が共に23.7%で最も多かった。
また、「3日以内」、「当日中」がこれに続いた。
在籍確認はどの形式で行われましたか？
1位：WEBで書類提出
2位：職場に電話連絡
3位：無人契約機
「WEBで書類提出」との回答が最も多く73.7%だった。
その他、「職場に電話連絡」「無人契約機」はそれぞれ10.8%、5.7%であった。
事前に電話をすることへの同意を求める連絡はありましたか？
はい：38.5%
いいえ：19.2%
覚えていない：42.3%
「覚えていない」との回答が42.3%と最も多かった。
なお、「はい」は38.5%で、「いいえ」（19.2%）を上回った。
カードローンの在籍確認で周囲に借入がバレたことはありますか？
ある：2.6%
ない：70.1%
わからない：27.3%
「ない」との回答が70.1%で、「ある」との回答（2.6%）を大きく上回った。
アンケート回答者の詳細データ
回答者の年齢
回答者の職業
