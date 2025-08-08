¥Ê¥ó¥Ðー¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëwebtoon¡Ø¥´¥Ã¥É¥ª¥Ö¥¥éー¥º¡Ù¡¢LINE¥Þ¥ó¥¬¤Ç¿·Ãå¥«¥Æ¥´¥ê¤Î2ÉôÌç¤ÇÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ
Ì¡²èIP¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥ó¥Ðー¥Ê¥¤¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ ÂöËá¡¢°Ê²¼¥Ê¥ó¥Ðー¥Ê¥¤¥ó¡Ë¤Ï¡¢8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëwebtoon¡Ø¥´¥Ã¥É¥ª¥Ö¥¥éー¥º¡Ù¤¬¡¢LINE Digital Frontier³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëLINE¥Þ¥ó¥¬¤Ë¤Æ8·î7Æü¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤·¡¢¥ê¥êー¥¹½éÆü¤Ç¡¢¿·Ãå¥«¥Æ¥´¥ê¡ÊÁí¹ç¡Ë¡¢¡ÊÃËÀÊÔ¡Ë¤Î2ÉôÌç¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°Âè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯8·î7Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Áí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï3°Ì¡¢ÃËÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï2°Ì¡¢¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤Ï2°Ì¤È¡¢³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë¤Æ¾å°Ì¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¥Ä´¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê2025Ç¯8·î8Æü»þÅÀ¡Ë¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¼ó°Ì³ÍÆÀ¤Ï¡¢¡Ø¥é¥Ã¥·¥å¥Ê¥¤¥È¡Ù¡ØºÇ¶¯¥²ー¥ÞーEX¥¹¥¥ë±ÑÍº»È¤¤¤ÇÌµÁÐ¤¹¤ë¡Ù¡Ø²¶¤À¤±ºÇ¶¯Ä¶±Û¼Ô～Á´À¤³¦¤Î¥Áー¥È»Õ¾¢¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿～¡Ù¡Øµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Å·ºÍ·õÀ»～ËâÎÏ¥¼¥í¤ÎÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¤Ê¤Î¤Ë¼Â¤ÏºÇ¶¯～¡Ù¤ËÂ³¤¡¢5ºîÉÊÏ¢Â³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¢¨¡£
¢¨¡Ø¥é¥Ã¥·¥å¥Ê¥¤¥È¡Ù¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¥«¥Æ¥´¥ê¡Ê½÷ÀÊÔ¡ËÂè1°Ì¡Ê2023Ç¯7·î18Æü»þÅÀ¡Ë/¡ØºÇ¶¯¥²ー¥ÞーEX¥¹¥¥ë±ÑÍº»È¤¤¤ÇÌµÁÐ¤¹¤ë¡Ù¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡¦SF¥«¥Æ¥´¥ê¡ÊÃËÀÊÔ¡ËÂè1°Ì¡Ê2023Ç¯9·î26Æü»þÅÀ¡Ë/¡Ø²¶¤À¤±ºÇ¶¯Ä¶±Û¼Ô～Á´À¤³¦¤Î¥Áー¥È»Õ¾¢¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿～¡ÙÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°Âè1°Ì¡Ê2024Ç¯2·î20Æü»þÅÀ¡Ë/¡Øµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Å·ºÍ·õÀ»～ËâÎÏ¥¼¥í¤ÎÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¤Ê¤Î¤Ë¼Â¤ÏºÇ¶¯～¡Ù¿·Ãå¥«¥Æ¥´¥ê¡ÊÁí¹ç¡ËÂè1°Ì¡Ê2024Ç¯11·î4Æü»þÅÀ¡Ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢24Ç¯1·îÅÙ¤Ë·î´ÖÈÎÇä¶â³Û1.2²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¿À·ì¤ÎµßÀ¤¼ç～0.00000001%¤ò°ú¤Åö¤ÆºÇ¶¯¤Ø～¡Ù¤ä¡¢ÇÛ¿®³«»Ï¤«¤éÌó3¥ö·î¤Ç¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬ 2024¾åÈ¾´ü¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡Ø²¶¤À¤±ºÇ¶¯Ä¶±Û¼Ô～Á´À¤³¦¤Î¥Áー¥È»Õ¾¢¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿～¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥Ð¥È¥ëwebtoon¤Î¥Ò¥Ã¥È¥á¥¤¥«ー¡¦¥Ê¥ó¥Ðー¥Ê¥¤¥ó¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëºÇ¿·ºî¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø²æ´ÖÍð～GAMARAN～¡Ù¡Ê½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡Ø²æ´ÖÍð ―½¤Íå―¡Ù¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î¼¹É®¤ä¡Ø¥Æ¥ó¥«¥¤¥Á ÆüËÜºÇ¶¯Éð·Ý¼Ô·èÄêÀï¡Ù¡Ê·î´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î¥Íー¥à¸¶ºî¤òÃ´Åö¤¹¤ë¿Íµ¤Ì¡²è²È¡¦Ãæ´ÝÍÎ²ð»á¡£ËÜºî¤¬webtoon½éÏ¢ºÜºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥´¥Ã¥É¥ª¥Ö¥¥éー¥º¡Ù¤â¡Ø¿À·ì¤ÎµßÀ¤¼ç¡ÙÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥Ð¥È¥ë¥·ー¥ó¤¬Ç®¤¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿º£²ó¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ø¿À·ì¤ÎµßÀ¤¼ç¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥È¡¢ºî²È¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¡Ø¥´¥Ã¥É¥ª¥Ö¥¥éー¥º¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
Î¢¼Ò²ñ¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ì¤«¤»¤ëºÇ¶¯¤Î»¦¤·²°"¥°¥ó¥°¥Ë¥ë"¡£
¾Íè¤òÀÀ¤Ã¤¿Îø¿Í¤Î¤¿¤á°úÂà¤ò·è°Õ¤¹¤ë¥°¥ó¥°¥Ë¥ë¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î»Å»ö¤ò½ª¤¨¤¿Ìë¡¢ÁêËÀ¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎø¿Í¤È¶¦¤Ë¶§ÃÆ¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ê¤ó¤È¤«°ìÌ¿¤Ï¼è¤êÎ±¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿Èà¤Ï¡Ä¸«ÃÎ¤é¤Ì¹â¹»À¸¤Î»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¿¿Áê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢ÆóÅÙÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤ÏÉ¬¤º¹¬¤»¤òÄÏ¤ó¤Ç¤ß¤»¤ë¡£¸µºÇ¶¯»¦¤·²°¤Ë¤è¤ë¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó·à¡¢³«Ëë¡£
ºîÉÊURL: https://manga.line.me/product/periodic?id=S153345
¢£ ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¸¶ºî¡§Ãæ´ÝÍÎ²ð ¡¿ ¥Íー¥à¡§¥Õ¥¦¥ï¥¤ ¡¿ Àþ²è¡§ÃÓÅÄ·Ã²ð ¡¿ ÇØ·Ê¡§3rd Ie ¡¿ Ãå¿§¡§ÊÝ»³¤¢¤¿¤ë ¡¿ À©ºî¡§Studio No.9
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥ó¥Ðー¥Ê¥¤¥ó
2016Ç¯11·î¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¥Ê¥ó¥Ðー¥Ê¥¤¥ó¤Ï¡¢¡ÖÌ¡²è¤ÇÂÔ¤Á±ó¤·¤¤Ì¤Íè¡Ê¤¢¤·¤¿¡Ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡×¤òMission¤Ë·Ç¤²¡¢¡ÖÌ¡²è¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¡ÖÌ¡²è¤òÆÏ¤±¤ë¡×¡ÖÌ¡²è¤ò¹¤²¤ë¡×¤Î3¤Ä¤ÎÎÎ°è¤ÇÌ¡²è¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ëÌ¡²èIP¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¤Ç¤¹¡£ÊÑ²½¤¬·ã¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ûÂ¸¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ºÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì¡²è¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤·¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È: https://corp.no9.co.jp/