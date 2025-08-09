こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
エディオンのプライベートブランド「e angle」を特別価格でゲットできる16日間！8月9日（土）～8月24日（日）限定で、お得な「e angle week」を開催
おしゃれな「ビジュ家電」から家事を楽にする洗濯機、暮らしにフィットする冷蔵庫まで、今だけの特別価格で、暮らしをアップデート！
株式会社エディオンでは、エディオン全店、およびエディオンネットショップにて、2025年8月9日（土）から8月24日（日）までの16日間、「e angle week（イーアングル・ウィーク）」を開催します。エディオンのプライベートブランド「e angle」の対象商品を、期間限定のお得な特別価格でご提供いたします。
「e angle」は、「くらしを、新しい角度から」をコンセプトに、お客様の声を活かして一から企画・開発するエディオンのプライベートブランドです。「ビジュ家電」として話題のカラーデザインシリーズや各種メディアでも多数紹介されたサーキュレータ―をはじめ、2018年のブランド誕生以来、お客様の「こんな商品があったら”いいな”」をかたちにしてまいりました。
他では手に入らないエディオンのプライベートブランド商品が特別価格でお得になるこの機会に、ぜひお求めください。ご自身用、およびご自宅用としてもちろん、大切な人への贈り物にもおすすめです。
「e angle week」概要
1.開催期間
2025年8月9日（土）～8月24日（日）16日間
2.対象商品
エディオンプライベートブランド「e angle」商品
※ニトリ共同開発商品及び「e angle select」商品は対象外
対象商品の詳細は、以下をご確認ください。
https://my.edion.jp/r/7ea11eb4d3
3.開催店舗
エディオン全店
エディオンネットショップ（https://www.edion.com/）
「e angle week」 対象商品の一例
商品名：e angle タンブラーミキサー（カラーデザインシリーズ）
e angle week特別価格：4,180円（通常価格4,480円から300円OFF）※いずれも税込
●流行のくすみカラー（ティール、モカホワイト、ピンクベージュ）3色を展開
●ハイパワー出力で氷にも対応
●そのまま飲めるタンブラー型
商品名：e angle 170L 2ドア冷蔵庫
型 番：ANG-RE170C1-W/K
e angle week特別価格：57,800円（通常価格59,800円から2,000円OFF）※いずれも税込
●見た目と使いやすさにこだわった、くらしにちょうどいい冷蔵庫。
●67Lの冷凍室で冷凍食品や作り置きの食材などたっぷりストック可能
●静音設計でワンルームでも音が気になりにくく、快適に過ごせます
商品名：e angle 7.0kgインバーター全自動洗濯機
型 番：ANG-WM-C70-W
e angle week特別価格：59,800円（通常価格69,800円から10,000円OFF）※いずれも税込
●インバーター搭載で、洗剤/柔軟剤 自動投入
●アプリで洗濯サポート(Wi-Fi対応)
●便利なマグネット式タオルかけ付き
関連リンク
e angle week対象商品
https://my.edion.jp/r/7ea11eb4d3
e angle特設サイト
https://www.edion.com/eangle
エディオンネットショップ
https://www.edion.com/
