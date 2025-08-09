エディオンのプライベートブランド「e angle」を特別価格でゲットできる16日間！8月9日（土）～8月24日（日）限定で、お得な「e angle week」を開催

















株式会社エディオンでは、エディオン全店、およびエディオンネットショップにて、2025年8月9日（土）から8月24日（日）までの16日間、「e angle week（イーアングル・ウィーク）」を開催します。エディオンのプライベートブランド「e angle」の対象商品を、期間限定のお得な特別価格でご提供いたします。「e angle」は、「くらしを、新しい角度から」をコンセプトに、お客様の声を活かして一から企画・開発するエディオンのプライベートブランドです。「ビジュ家電」として話題のカラーデザインシリーズや各種メディアでも多数紹介されたサーキュレータ―をはじめ、2018年のブランド誕生以来、お客様の「こんな商品があったら”いいな”」をかたちにしてまいりました。他では手に入らないエディオンのプライベートブランド商品が特別価格でお得になるこの機会に、ぜひお求めください。ご自身用、およびご自宅用としてもちろん、大切な人への贈り物にもおすすめです。「e angle week」概要1.開催期間2025年8月9日（土）～8月24日（日）16日間2.対象商品エディオンプライベートブランド「e angle」商品※ニトリ共同開発商品及び「e angle select」商品は対象外対象商品の詳細は、以下をご確認ください。