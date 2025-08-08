＼配信開始！／「俳優座劇場配信特集」＆「夏休みはおうちで配信観劇」【カンフェティストリーミングシアター】

ロングランプランニング株式会社

■配信期間

2025年8月8日（金）19:00 ～ 8月22日（金）23:59

■チケット発売

2025年8月8日(金)19:00 ～

■「俳優座劇場配信特集」

2025年4月19日に俳優座劇場は閉館の日を迎えました。

永年素晴らしい舞台を上演し続けた名劇場であり、数々の感動と記憶は我々の胸に深く刻まれております。

このたび、カンフェティでは過去に開催された貴重な舞台映像を配信させていただき、

公演を実施した主催者様や実際に劇場へ足を運んだお客様へ楽しんでいただければ幸いです。

今回の特集にあたり、メッセージをいただきました！

この度は、俳優座劇場の舞台配信特集を組んでくださり、まことにありがとうございます。

俳優座劇場が閉館して早2ヶ月。

でも不思議と、いつまでもあの劇場が心のなかにある気がしています。

劇場を愛してくださった劇団のみなさま

その劇団の公演を楽しみにご来場くださったみなさま

劇場には入ったことなかったけれどロビーのイングリッシュ・パブにはよく通ったみなさま

若い頃にちょくちょく映画を観に行ったみなさま

なんなのかは良く分かってなかったけれどよく劇場の前を通っては公演チラシやポスターを眺めていたみなさま

全てのみなさまの記憶の集合体が劇場なのだと思います。

配信特集をご覧いただき、 ぜひとも今もみなさまの心のなかにある劇場でお芝居を楽しんでいってくださいませ！



俳優座劇場 演劇制作課 宮澤一彦

～配信作品～

〇劇団NLT

『やっとことっちゃうんとこな』(https://www.confetti-web.com/@/yattoko_streaming)



〇30-DELUX collaborate with UNiFY（ジェイズプロデュース）

『SHAKES2024～それは夢、だが人生という永劫の物語』(https://www.confetti-web.com/@/shakes2024_streaming)



〇株式会社DAYDREAM

シドニー・キングスレー原作 舞台「探偵物語」(https://www.confetti-web.com/@/tantei2024_streaming)

俳優座劇場プロデュース公演 はこちら(https://www.haiyuzagekijou.co.jp/p-log/kakoindex.html)

俳優座劇場公式web：haiyuzagekijou.co.jp/produce

俳優座劇場公式X：twitter.com/haiyuzagekijou

俳優座劇場公式Instagram：instagram.com/haiyuzagekijou

【俳優座劇場プロデュース公演】公式チャンネル：https://www.youtube.com/@haiyuzagekijou.produce

■「夏休みはおうちで配信観劇」

～配信作品～

〇山尾企画

『ちちの家』(https://www.confetti-web.com/@/yamaokikaku)



〇果てとチーク

「果てとチーク配信特集」(https://www.confetti-web.com/@/hatetocheek_streaming)



〇Global能楽社

「ひとつのはな」過去作品イッキ見！配信(https://www.confetti-web.com/@/nohgaku-experience_streaming)



〇はえぎわ

『幸子というんだほんとはね』(https://www.confetti-web.com/@/2025_sachiko_streaming)



〇劇団チャリT企画

『ネズミ狩り2024』(https://www.confetti-web.com/@/chari-t_streaming)



〇空想嬉劇団イナヅマコネコ

作品No.2「ノスタルジアの贖罪」(https://www.confetti-web.com/@/inaneko2024no02_streaming)



〇城山羊の会

『平和によるうしろめたさの為の』(https://www.confetti-web.com/@/shiroyaginokai_heiwaniyoru)



〇ウンゲツィーファ

『湿ったインテリア』(https://www.confetti-web.com/@/ungeziefer_streaming)



〇NLTプロデュース公演

『TOKYO NIGHT CRAB』(https://www.confetti-web.com/@/TNC2025_streaming)

「カンフェティストリーミングシアター」とは

どこにいても、身近にライブエンターテイメントが楽しめる世界を作りたい。

そんな想いからライブ配信サービス「Confetti Streaming Theater」が立ち上がりました。

劇場チケットと全く同じようにカンフェティウェブで視聴チケットを購入し、そのカンフェティアカウントでライブ配信をお楽しみいただけます。

ご利用ガイド ：https://www.confetti-web.com/guide/streaming/

カンフェティ 配信版 Xアカウント：@confe_streaming(https://x.com/confe_streaming)