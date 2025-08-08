【河出文庫8月の新刊】『嫌いなら呼ぶなよ』綿矢りさ著、『私小説』金原ひとみ編著、『僕の私的音楽史』高橋幸宏著、『Ｈ・Ｐ・ラヴクラフト』ミシェル・ウエルベック著、『ニーチェ入門　永遠の言葉』…7点を発売

河出書房新社

株式会社河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役：小野寺優）は、2025年8月に7点の河出文庫を発売いたしました。

【河出文庫8月の新刊】

『嫌いなら呼ぶなよ』 著者：綿矢りさ

文庫版／208ページ

発売日：2025年8月6日

税込定価：770円（本体価格700円）

ISBN：9784309422077

解説：ふかわりょう

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309422077/

※電子書籍も同日発売です。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。

『私小説』 金原ひとみ編著 著者：尾崎世界観／西加奈子／高瀬隼子／エリイ／島田雅彦／町屋良平／しいきともみ／千葉雅也

文庫版／336ページ

発売日：2025年8月6日

税込定価：1,100円（本体価格1,000円）

ISBN：9784309422060

解説：水上文

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309422060/

※電子書籍の発売予定はありません。

『ミーのいない朝』 著者：稲葉真弓

文庫版／224ページ

発売日：2025年8月6日

税込定価：880円（本体価格800円）

ISBN：9784309422084

解説：小池真理子

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309422084/

※電子書籍は9月以降に発売予定です。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。

『不思議の国のアリス 完全読本』 著者：桑原茂夫

文庫版／264ページ

発売日：2025年8月6日

税込定価：990円（本体価格900円）

ISBN：9784309422053

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309422053/

※電子書籍の発売予定はありません。

『僕の私的音楽史』 著者：高橋幸宏

文庫版／224ページ

発売日：2025年8月6日

税込定価：990円（本体価格900円）

ISBN：9784309422091

解説：鈴木慶一

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309422091/

※電子書籍の発売予定はありません。

『Ｈ・Ｐ・ラヴクラフト』 著者：ミシェル・ウエルベック スティーヴン・キング序文 星埜守之訳

文庫版／176ページ

発売日：2025年8月6日

税込定価：1,100円（本体価格1,000円）

ISBN：9784309468198

解説：柳下穀一郎

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309468198/

※電子書籍は9月以降に発売予定です。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。

『ニーチェ入門 永遠の言葉』 著者：フリードリヒ・ニーチェ ハインリヒ・マン編 原田義人訳

文庫版／272ページ

発売日：2025年8月6日

税込定価：1,100円（本体価格1,000円）

ISBN：9784309468204

解説：白取春彦

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309468204/

※電子書籍は9月以降に発売予定です。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。

全国の書店で発売中です。ぜひお手にとってお楽しみください！