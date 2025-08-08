【河出文庫8月の新刊】『嫌いなら呼ぶなよ』綿矢りさ著、『私小説』金原ひとみ編著、『僕の私的音楽史』高橋幸宏著、『Ｈ・Ｐ・ラヴクラフト』ミシェル・ウエルベック著、『ニーチェ入門　永遠の言葉』…7点を発売

河出書房新社


株式会社河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役：小野寺優）は、2025年8月に7点の河出文庫を発売いたしました。



【河出文庫8月の新刊】

『嫌いなら呼ぶなよ』　著者：綿矢りさ

文庫版／208ページ


発売日：2025年8月6日


税込定価：770円（本体価格700円）


ISBN：9784309422077


解説：ふかわりょう


https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309422077/



※電子書籍も同日発売です。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。





『私小説』　金原ひとみ編著　著者：尾崎世界観／西加奈子／高瀬隼子／エリイ／島田雅彦／町屋良平／しいきともみ／千葉雅也


文庫版／336ページ


発売日：2025年8月6日


税込定価：1,100円（本体価格1,000円）


ISBN：9784309422060


解説：水上文


https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309422060/



※電子書籍の発売予定はありません。





『ミーのいない朝』　著者：稲葉真弓


文庫版／224ページ


発売日：2025年8月6日


税込定価：880円（本体価格800円）


ISBN：9784309422084


解説：小池真理子


https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309422084/



※電子書籍は9月以降に発売予定です。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。





『不思議の国のアリス　完全読本』　著者：桑原茂夫


文庫版／264ページ


発売日：2025年8月6日


税込定価：990円（本体価格900円）


ISBN：9784309422053


https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309422053/



※電子書籍の発売予定はありません。





『僕の私的音楽史』　著者：高橋幸宏


文庫版／224ページ


発売日：2025年8月6日


税込定価：990円（本体価格900円）


ISBN：9784309422091


解説：鈴木慶一


https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309422091/



※電子書籍の発売予定はありません。





『Ｈ・Ｐ・ラヴクラフト』　著者：ミシェル・ウエルベック　スティーヴン・キング序文　星埜守之訳


文庫版／176ページ


発売日：2025年8月6日


税込定価：1,100円（本体価格1,000円）


ISBN：9784309468198


解説：柳下穀一郎


https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309468198/



※電子書籍は9月以降に発売予定です。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。





『ニーチェ入門　永遠の言葉』　著者：フリードリヒ・ニーチェ　ハインリヒ・マン編　原田義人訳


文庫版／272ページ


発売日：2025年8月6日


税込定価：1,100円（本体価格1,000円）


ISBN：9784309468204


解説：白取春彦


https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309468204/



※電子書籍は9月以降に発売予定です。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。






全国の書店で発売中です。ぜひお手にとってお楽しみください！