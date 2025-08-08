「オトメイトパーティー2025」明日より会場チケット一般販売開始！本日から出演キャストからのコメントをXにて順次公開！

アイディアファクトリー株式会社


アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、2025年9月13日（土）・14日（日）に東京国際フォームラム ホールAにて開催する「オトメイトパーティー2025」の会場チケット一般販売が明日8月9日（土）より開始することをお知らせいたします。



また、本日から出演キャスト全31名からのコメントをオトメイトパーティー公式X（＠otomate_party）にて順次公開予定です。ぜひこちらもご注目ください。



▼「オトメイトパーティー2025」公式HP


https://www.otomate.jp/event/party/





「 胸が高鳴る。恋が輝く。もっと彼を好きになる――。 」



「オトメイト」の人気作品や新作が一堂に会し、同じ空間で世界観の異なる様々な作品を堪能できるキャスト登壇イベント「オトメイトパーティー」を国際フォーラム ホールAにて、2025年9月13日（土）［夜公演］2025年9月14日（日）［昼公演］／［夜公演］と、全3公演開催いたします。



ラインナップ12作品の世界観＆キャラクターの個性を活かした朗読劇はもちろん、出演キャストによる白熱必至のバラエティコーナーや会場の皆様にもご参加いただく企画コーナーまで……今回も充実した内容をお届けいたします。



「オトパ2025」のテーマである“テーマパーク”らしさを詰め込んだイベント構成や、［OTOPA LAND］らしいステージ装飾も細部までこだわっておりますので、ぜひ会場でチェックしてみてください♪



総勢49キャラクターと共に、皆様のご来園を心よりお待ちしております！



・明日8月9日(土)10:00～ 一般販売開始！



明日8月9日（土）より、会場チケットの一般販売を開始いたします。


どなたでもお申込み頂けますので、この特別な機会をお見逃しなく。



※先着順となりますので、お申込みの際にはご注意ください。


※ご好評につき、スペシャルシートは全公演完売いたしました。



▼一般販売


発売日


2025年8月9日（土）AM10：00～（先着順）


座席


S席（特典付）／A席（特典付）／B席（特典付）／S席／A席／B席


※各公演1申込み4枚まで


※受付プレイガイドによって取り扱い公演・座席が異なる場合がございます。



＜チケット申込URL一覧＞


●チケットぴあ


https://w.pia.jp/t/otomate/


●ローチケ


https://l-tike.com/otomate2025/


●CNプレイガイド


https://www.cnplayguide.com/otomate2025


●e+（イープラス）


https://eplus.jp/otomateparty/


・出演キャストからのコメントをXにて本日から順次公開！

今回出演キャストの皆さんにはこんな質問をしてみました！



Q. ──オトメイトが手掛ける2日間限定のテーマパーク［OTOPA LAND］。


そんな［OTOPA LAND］をより良いテーマパークにするために取り入れたら良そうな食べ物・アトラクション・サービスは？



個性豊かな回答の数々をオトメイトパーティー公式Xにて、本日8月8日（金）～毎日投稿していきます。



皆さんはどの案に惹かれますか……？


公演内でもこちらの内容に触れる予定ですので、ぜひご注目ください！



▼オトメイトパーティー公式X


https://x.com/otomate_party



【イベント概要】

《開催日程》


2025年9月13日（土）


【夜公演】開場 17：30／開演 18：30



2025年9月14日（日）


【昼公演】開場 11：00 開演 12：00


【夜公演】開場 17：30 開演 18：30



《会場》


東京国際フォーラム ホールA


アクセス：https://www.t-i-forum.co.jp/access/access/



《総合司会者》


鳥海浩輔／森久保祥太郎　※敬称略



※開場・開演時間は予告なく変更になる場合がございます。



【会場チケット情報】

《チケット価格（税込）》


スペシャルシート：28,000円（完売）


S席（特典付）：13,800円


S席：10,800円


A席（特典付）：12,800円


A席：9,800円


B席（特典付）：11,800円


B席：8,800円



※全席来場者特典が付属いたします。


※［スペシャルシート］は数量限定となります。


　ご好評につき、スペシャルシートは全公演完売いたしました。


※本イベントのチケットは、紙チケットでのお受け取りとなります。



《チケット特典》


●特典付チケット


・OTOPA LAND パーフェクトガイドブック （特典冊子／A4サイズ）



【チケットスケジュール】

一般販売　※先着順


＜受付期間＞


2025年8月9日（土）AM10：00～




イベント公式ページ：https://www.otomate.jp/event/party/


オトメイトパーティー公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/otomate_party



