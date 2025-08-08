interfmのラジオブースがサマソニに登場！幕張メッセ会場にて、出演アーティストを迎えた公開収録を開催！サマソニ気分を盛り上げる音楽＆楽しみ満載のカウントダウン企画も

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

interfm（東京:89.7MHz 横浜:76.5 MHz）は、2025年8月16日（土）、17日（日）に開催される日本最大級の都市型音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2025」東京会場・幕張メッセにて特設ラジオブースを展開し、サマソニ出演アーティストを迎えた公開収録を行います。

サマーソニックを手掛ける日本屈指のプロモーター・クリエイティブマンとタッグを組み、インターエフエムの人気DJ・シャウラがお送りしている音楽情報プログラム『SONIC RADIO』。 昨年10月に放送を再開した本番組が、完全体でサマソニに帰還！今年のサマソニを彩る豪華出演アーティストとのエクスクルーシブなインタビューを2日間に渡ってお届けします。

また、日曜日には、西恵利香がDJを務める『side by side』の公開収録も実施予定。

トップアーティストたちとの距離がグッと近づく特別な空間。ライブ前後の高揚感や、アーティストのリアルな思いに触れられる貴重な機会です。ぜひ、サマソニ会場内・インターエフエムのラジオブースへお越しください！

■interfmラジオブース

日時：8月16日（土）、8月17日（日）11:00～19:00（予定）

場所：幕張メッセ ホール5 interfm特設ラジオブース

内容：『SONIC RADIO』『side by side』公開収録。タイムスケジュールやゲストは随時公開していきます。（※当日の模様は、各番組に加え、エンタメ情報番組『PLAY ON』でもオンエア予定）

HP：https://www.interfm.co.jp/

X ：https://x.com/InterFM897

■サマソニ・スペシャルウィーク

サマソニ開幕直前となる8月9日（土）～8月15日（金）までの1週間は、“サマソニ・スペシャルウィーク”を展開！サマソニ気分を高める楽曲オンエアや注目のアーティスト紹介など、番組独自の視点でサマソニの魅力に迫りながらリスナーとともにカウントダウンを盛り上げます。

さらに、インターエフエム公式Xでは、「SUMMER SONIC 2025」のグッズが当たるリスナープレゼントキャンペーンも実施！あなたの“サマソニへの想い”をポストしてご参加ください。

■スペシャルウィーク参加プログラム

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

interfmは、2020年9月1日より、

全国ＦＭ放送協議会（ＪＦＮ＝ジャパンエフエムネットワーク）の特別加盟社です。