～モナカ等特色ある冷菓商品の品質向上に向けた取り組み～　岐阜工場増設について

井村屋グループ株式会社

井村屋株式会社（本社：三重県津市高茶屋七丁目1番1号、社長：岩本 康）は、ひと手間かけた冷菓商品の製造をおこない、井村屋ブランドとOEM商品の製造を手掛ける岐阜工場の品質・生産能力の向上を目的とした改修をすすめることになりました。

日本国内におけるアイス市場の拡大による需要増加、戦略的に進めている輸出販路拡大などを視野に事業成長を進め、井村屋グループ全体の持続的な発展に寄与してまいります。

1.工場増設の目的：

岐阜工場は、2014年から井村屋(株)岐阜工場として運営しています。ひと手間加えた付加価値の高い冷菓商品を製造する技術があり、井村屋ブランドのみならず、各種PB・OEM商品を多数手掛けています。

今般、モナカアイスなど海外でも需要の高い商材の品質・生産能力の拡大と特色ある商品づくりを目的に工場増設を企図しました。

2.工場概要：

- 工場名：井村屋株式会社岐阜工場[工場長：井村屋(株)常務取締役 可児辰巳(かにたつみ)]- 住所：岐阜県羽島郡岐南町若宮地2丁目203- 従業員数：約70名- 工場面積：鉄骨造 延床面積2,296平方メートル（そのうち483平方メートルは土地購入による増設分）- 生産品目：冷菓商材各種- 生産能力：製造棟拡張により従来比約3割増強

3.竣工日：

2026年3月稼働予定

4.設備投資額：

約14億円

5.完成予想図：

増設後(イメージ)