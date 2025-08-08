TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 1＆Season 2を「ABEMA」で8月12日（火）より全話無料一挙放送！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 1からSeason 2まで全話を、2025年8月12日（火）より順次無料一挙放送いたします。

『SPY×FAMILY』は、「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載中の遠藤達哉による大人気漫画を原作としたアニメ作品で、凄腕スパイの〈黄昏(たそがれ)〉が、極秘任務のため精神科医ロイド・フォージャーに扮し、他人の心を読むことができる超能力者・アーニャ、殺し屋のヨルと“仮初めの家族”として、お互いの正体を隠しながら暮らすスパイアクションコメディが描かれます。TVアニメは、2022年4月よりSeason 1が、2023年10月からはSeason 2が放送され、たちまちトレンド入りを果たすなど大きな話題に。2023年12月にはシリーズ初の劇場版アニメ『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』が公開され、観客動員数444万人、興行収入62億円を突破する大ヒットを記録。TVアニメ続編となるSeason 3の放送が今年10月に決定しており、放送開始に向けさらなる注目が集まっています。

このたび決定した、TVアニメ『SPY×FAMILY』の全話無料一挙放送では、8月12日（火）、13日（水）にSeason 1（#1～25）を、8月26日（火）、27日（水）にSeason 2（#26～37）を全話無料一挙放送。また放送後1週間、放送エピソードを無料でお楽しみいただけます。

大人気“スパイアクションコメディ”『SPY×FAMILY』を無料でイッキ見するチャンスです。10月からのSeason 3放送開始に向けぜひ「ABEMA」で、アーニャをはじめとするフォージャー家のドタバタ劇を総復習しましょう。

■TVアニメ『SPY×FAMILY』全話無料一挙放送 概要

・Season 1（#1～25）

(C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年8月12日（火）夜8時30分～翌朝9時、8月13日（水）昼12時30分～深夜1時

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/AePsEtrWKagjks

（URLは8月12日（火）夜8時30分の回です）

・Season 2（#26～37）

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年8月26日（火）夜8時30分～深夜2時30分、8月27日（水）朝6時30分～昼12時時30分

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/AXsspZS2SD6iQX

（URLは8月26日（火）夜8時30分の回です）

放送チャンネル：すべてABEMAアニメチャンネル2

※放送後1週間、放送エピソードを全話無料でお楽しみいただけます。

