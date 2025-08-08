【防災の日】今年も開催！apseedsポータル『安否確認』サービスにて“一斉配信訓練”を実施。初期費用が「半額」になる特別キャンペーンも同時開催中

株式会社エーピーシーズ（マイナビグループ）

株式会社エーピーシーズ（マイナビグループ、本社：東京都中央区、代表：藤本 勝典）は、アルバイト・パート・派遣スタッフを雇用する会社向け業務用スマホアプリ『apseedsポータル』の『安否確認』サービス導入企業に対し、防災週間（8/30～9/5）に併せて“一斉配信訓練”を実施します。

また「防災の日・防災対策応援キャンペーン」を実施中です。当リリースをご覧になった企業様限定で、「初期費用：半額」で『安否確認』サービスをご利用いただけます。

■ 『安否確認』サービスについて

『安否確認』サービスは2024年1月1日に石川県能登地方で発生した地震を受け、当社サービスの導入企業様よりいただいた「安否確認サービスへの登録率が低い」「安否確認メールが届かない」等のお困りの声に応える形で開発、2024年4月にリリースされました。

■ 一斉配信訓練の概要

・実施日：2025年9月5日(金)

・実施時間：非公開（10:00～17:00の間に配信）

・対象：『安否確認』サービス導入企業様の登録ユーザー様

・配信回数：上記実施日時の間に1回

※内容は変更となる可能性がございます

■ 一斉配信訓練の目的

・DO：ユーザーテスト、サーバー負荷の検証

安否確認の一斉配信時間を非公開としているため、実際の災害発生時を想定したユーザーテストが可能です。

また、全登録ユーザーに配信を行うことにより、実際の安否確認配信と同様のサーバー負荷を再現。

「災害時に本当に問題なく動くのか？」を一斉配信にてご確認いただけます。

・Check：回答率＆回答速度の確認

スタッフ様の安否確認回答率や安否確認への回答時間をデータとして確認することが可能です。

・Act：安否確認運用フローの見直し

テスト配信の結果を元に、現状の安否確認運用フローの見直しのきっかけとしてご活用いただけます。

■ 【初期費用が半額に！】今からでも間に合う！「防災の日・防災対策応援キャンペーン」

専用フォームよりお問い合わせ＆2025年10月31日までにご契約いただきました企業様へ、初期費用を「半額」でご提供させていただきます！

＜キャンペーン概要＞

・キャンペーン名称：防災の日・防災対策応援キャンペーン

・開催期間：2025年8月8日(金) ～ 10月31日(金)

・対象：下記専用お問い合わせフォームよりお問い合わせ

＆2025年10月31日(金)までにご契約いただいた企業様

※お申込み先着10社様が対象となります

※キャンペーン内容は変更となる場合がございます

『安否確認』専用 お問い合わせフォーム :https://share.hsforms.com/1T82JxTZOTUuNIevEVezmYw4kxs4

■『apseedsポータル』について

『apseedsポータル』は、人材派遣会社を中心とした企業と働くスタッフの、日々の業務のデジタル化をサポートする業務用スマホアプリです。

2015年のリリース以降、管理者の業務効率とスタッフの利便性を追求するサービスとして進化を続け、2025年7月には累計ダウンロード数150万、月間アクティブユーザー数20万を突破しています。

■ apソリューションサービス『apseeds』とは

ap人材（＝アルバイト・パート・派遣人材）と働く企業のためのサービスシリーズ！オリジナル業務用アプリをカンタンに作成できる『apseedsポータル』を軸にバリエーション豊かな機能をお好みで選んでパッケージできます。

▶ 採用・戦力化・再活用まで。現場の人材活用をまるごとサポート！

・今の給与支払いはそのままで自由な給与受け取りをプラス『速払いサービス』

・長期勤続、シフト協力などの「頑張った！」を見える化『ポイントインセンティブ』

・スマホでカンタンにお友達紹介『友人スカウト』

・非正規雇用のアルムナイ施策支援サービス『HR-ReJoin』

▶ 選べるサービスで段階的な業務効率化を実現！

・定期的に発生する書類を便利に電子化できる『web給与明細サービス』『web契約書サービス』

・業務フローのペーパーレス化を実現する『web書類回収サービス』『シフト申請』『シフト確認』『有給申請』

・画像を撮る・送る・管理する、のシンプル操作を追求した『画像送信』

▶ 円滑な「コミュニケーション」をサポート！

・連絡先の情報がなくてもメッセージを発信できる『メッセージ』

・相談窓口やホットラインを手軽に開設・運用できる『問合せ受付』

■ 「登録不要」「ダブル通知」「シンプルUI」でスタッフに「届く」apseedsの『安否確認』サービス

■「登録不要」で使える

『安否確認』はスマホアプリ『apseedsポータル』の1機能として提供するため、すでにアプリをご利用いただいている企業様なら、スタッフ自身での登録作業は一切不要です！

新たに『apseedsポータル』を導入いただいた企業様の場合でも、スマホアプリ『apseedsポータル』のダウンロード＆本人認証を行うだけで、アプリ内のさまざまな機能と同時に『安否確認』のご利用準備が完了します。

■ダブル通知

エーピーシーズの『安否確認』なら、スマホアプリの「プッシュ通知」と登録メールアドレスへの「メール通知」、2つの配信通知を併用いただけます。複数のツールでアプローチすることで、スタッフへの連絡到達率をアップします。

■シンプルUI

『安否確認』の設問は、「無事です」「被害あり」「ここにいません」の3つから回答を選ぶだけの、シンプルな設計となっています。有事の際も手短に回答ができるため、安否確認の回答率アップが期待できます。

詳細を見る :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000017709.html

■株式会社エーピーシーズ 会社概要

会社名：株式会社エーピーシーズ

所在地：東京都中央区銀座1-15-6 銀座東洋ビル

代表者：代表取締役 社長執行役員 藤本 勝典

設立：2009年12月

事業内容：

１．以下のサービスの提供・運営

・給与前払い福利厚生『速払いサービス』

https://www.apseeds.co.jp/sokubarai/

・業務用コミュニケーションツール『apseedsポータル』

https://www.apseeds.co.jp/ap-appli/

・『web給与明細サービス』

https://www.apseeds.co.jp/web-kyuyo-meisai/

・『web雇用契約書サービス』

https://www.apseeds.co.jp/service/web-keiyakusho/

・『web書類回収サービス』

https://www.apseeds.co.jp/service/web-shoruikaishu/

・『社内ポイント制度運用支援サービス』

https://www.apseeds.co.jp/service/point-incentives/

・『友人スカウト』

https://www.apseeds.co.jp/service/yujin-scout/

・『HR-ReJoin』

https://www.apseeds.co.jp/service/hr-rejoin/

２．人材会社向けBPO運営支援、及び各種サービスのOEM提供

■ お問い合わせ先について

《サービス・『安否確認』一斉配信訓練・キャンペーンについて》

株式会社エーピーシーズ 商品企画本部 広報担当

mail: pr@apseeds.co.jp