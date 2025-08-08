【防災の日】今年も開催！apseedsポータル『安否確認』サービスにて“一斉配信訓練”を実施。初期費用が「半額」になる特別キャンペーンも同時開催中
株式会社エーピーシーズ（マイナビグループ、本社：東京都中央区、代表：藤本 勝典）は、アルバイト・パート・派遣スタッフを雇用する会社向け業務用スマホアプリ『apseedsポータル』の『安否確認』サービス導入企業に対し、防災週間（8/30～9/5）に併せて“一斉配信訓練”を実施します。
また「防災の日・防災対策応援キャンペーン」を実施中です。当リリースをご覧になった企業様限定で、「初期費用：半額」で『安否確認』サービスをご利用いただけます。
■ 『安否確認』サービスについて
『安否確認』サービスは2024年1月1日に石川県能登地方で発生した地震を受け、当社サービスの導入企業様よりいただいた「安否確認サービスへの登録率が低い」「安否確認メールが届かない」等のお困りの声に応える形で開発、2024年4月にリリースされました。
■ 一斉配信訓練の概要
・実施日：2025年9月5日(金)
・実施時間：非公開（10:00～17:00の間に配信）
・対象：『安否確認』サービス導入企業様の登録ユーザー様
・配信回数：上記実施日時の間に1回
※内容は変更となる可能性がございます
■ 一斉配信訓練の目的
・DO：ユーザーテスト、サーバー負荷の検証
安否確認の一斉配信時間を非公開としているため、実際の災害発生時を想定したユーザーテストが可能です。
また、全登録ユーザーに配信を行うことにより、実際の安否確認配信と同様のサーバー負荷を再現。
「災害時に本当に問題なく動くのか？」を一斉配信にてご確認いただけます。
・Check：回答率＆回答速度の確認
スタッフ様の安否確認回答率や安否確認への回答時間をデータとして確認することが可能です。
・Act：安否確認運用フローの見直し
テスト配信の結果を元に、現状の安否確認運用フローの見直しのきっかけとしてご活用いただけます。
■ 【初期費用が半額に！】今からでも間に合う！「防災の日・防災対策応援キャンペーン」
専用フォームよりお問い合わせ＆2025年10月31日までにご契約いただきました企業様へ、初期費用を「半額」でご提供させていただきます！
＜キャンペーン概要＞
・キャンペーン名称：防災の日・防災対策応援キャンペーン
・開催期間：2025年8月8日(金) ～ 10月31日(金)
・対象：下記専用お問い合わせフォームよりお問い合わせ
＆2025年10月31日(金)までにご契約いただいた企業様
※お申込み先着10社様が対象となります
※キャンペーン内容は変更となる場合がございます
『安否確認』専用 お問い合わせフォーム :
https://share.hsforms.com/1T82JxTZOTUuNIevEVezmYw4kxs4
■『apseedsポータル』について
『apseedsポータル』は、人材派遣会社を中心とした企業と働くスタッフの、日々の業務のデジタル化をサポートする業務用スマホアプリです。
2015年のリリース以降、管理者の業務効率とスタッフの利便性を追求するサービスとして進化を続け、2025年7月には累計ダウンロード数150万、月間アクティブユーザー数20万を突破しています。
■ apソリューションサービス『apseeds』とは
ap人材（＝アルバイト・パート・派遣人材）と働く企業のためのサービスシリーズ！オリジナル業務用アプリをカンタンに作成できる『apseedsポータル』を軸にバリエーション豊かな機能をお好みで選んでパッケージできます。
▶ 採用・戦力化・再活用まで。現場の人材活用をまるごとサポート！
・今の給与支払いはそのままで自由な給与受け取りをプラス『速払いサービス』
・長期勤続、シフト協力などの「頑張った！」を見える化『ポイントインセンティブ』
・スマホでカンタンにお友達紹介『友人スカウト』
・非正規雇用のアルムナイ施策支援サービス『HR-ReJoin』
▶ 選べるサービスで段階的な業務効率化を実現！
・定期的に発生する書類を便利に電子化できる『web給与明細サービス』『web契約書サービス』
・業務フローのペーパーレス化を実現する『web書類回収サービス』『シフト申請』『シフト確認』『有給申請』
・画像を撮る・送る・管理する、のシンプル操作を追求した『画像送信』
▶ 円滑な「コミュニケーション」をサポート！
・連絡先の情報がなくてもメッセージを発信できる『メッセージ』
・相談窓口やホットラインを手軽に開設・運用できる『問合せ受付』
■ 「登録不要」「ダブル通知」「シンプルUI」でスタッフに「届く」apseedsの『安否確認』サービス
■「登録不要」で使える
『安否確認』はスマホアプリ『apseedsポータル』の1機能として提供するため、すでにアプリをご利用いただいている企業様なら、スタッフ自身での登録作業は一切不要です！
新たに『apseedsポータル』を導入いただいた企業様の場合でも、スマホアプリ『apseedsポータル』のダウンロード＆本人認証を行うだけで、アプリ内のさまざまな機能と同時に『安否確認』のご利用準備が完了します。
■ダブル通知
エーピーシーズの『安否確認』なら、スマホアプリの「プッシュ通知」と登録メールアドレスへの「メール通知」、2つの配信通知を併用いただけます。複数のツールでアプローチすることで、スタッフへの連絡到達率をアップします。
■シンプルUI
『安否確認』の設問は、「無事です」「被害あり」「ここにいません」の3つから回答を選ぶだけの、シンプルな設計となっています。有事の際も手短に回答ができるため、安否確認の回答率アップが期待できます。
詳細を見る :
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000017709.html
■株式会社エーピーシーズ 会社概要
会社名：株式会社エーピーシーズ
所在地：東京都中央区銀座1-15-6 銀座東洋ビル
代表者：代表取締役 社長執行役員 藤本 勝典
設立：2009年12月
事業内容：
１．以下のサービスの提供・運営
・給与前払い福利厚生『速払いサービス』
https://www.apseeds.co.jp/sokubarai/
・業務用コミュニケーションツール『apseedsポータル』
https://www.apseeds.co.jp/ap-appli/
・『web給与明細サービス』
https://www.apseeds.co.jp/web-kyuyo-meisai/
・『web雇用契約書サービス』
https://www.apseeds.co.jp/service/web-keiyakusho/
・『web書類回収サービス』
https://www.apseeds.co.jp/service/web-shoruikaishu/
・『社内ポイント制度運用支援サービス』
https://www.apseeds.co.jp/service/point-incentives/
・『友人スカウト』
https://www.apseeds.co.jp/service/yujin-scout/
・『HR-ReJoin』
https://www.apseeds.co.jp/service/hr-rejoin/
２．人材会社向けBPO運営支援、及び各種サービスのOEM提供
■ お問い合わせ先について
《サービス・『安否確認』一斉配信訓練・キャンペーンについて》
株式会社エーピーシーズ 商品企画本部 広報担当
mail: pr@apseeds.co.jp