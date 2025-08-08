オルタナティブスクールの運営・事務・立ち上げのリアルを聞く「事務局長に聞いてみよう！」（オンライン開催）

認定NPO法人コクレオの森主催 「第1１回コクレオシェア学習会」開催のお知らせ

イベントについて

NPO法人コクレオの森

今回は、認定NPO法人コクレオの森の事務局長・岡本智子を招き、オルタナティブスクールやNPOの運営について気軽に質問できる学習会を開催します。ファシリテーターは「箕面こどもの森学園」の校長・佐野純が担当します。



こどもの森は「民主的な市民を育てる」ことを目指して、子どもが主人公の学校を22年間続けてきました。今回は、学校運営や経営のリアルな話もたっぷりお伝えします。また「コクレオシェア」という、新しい学校づくりを応援するプラットフォームもご紹介。見学や体験、相談などができ、今も多くの方が活用しています。



当日は参加者のみなさんの状況をうかがいながら、岡本に直接質問できる時間をたっぷり用意しています。学校づくりに興味がある方、NPO運営に興味のある方、ならどなたでも大歓迎です。お気軽にご参加ください！

こんな方にオススメ

・オルタナティブスクールを立ち上げたい

・スクールの事務のことを学びたい、困り事がある

・スクールの経営、運営に関心がる

開催概要

日 時：8月22日（金）19時30分～21時（オンライン）

参加費：

・コクレオシェア会員：無料

・一般：1,500円

※お時間が合わない方は、アーカイブ視聴のチケットをお買い求めください。後日動画をお送りいたします。

お申込みは、こちら(https://cokshare11.peatix.com/view)

主催・問い合わせ先

認定NPO法人コクレオの森（箕面こどもの森学園）

大阪府箕面市小野原西6-15-31

TEL/FAX：072-735-7676

MAIL：info@cokreono-mori.com

公式サイト：https://cokreono-mori.com

箕面こどもの森学園とは？

子ども一人ひとりの個性を尊重し、民主的に生きる市民を育むことを目的としたオルタナティブスクール（小中学校）です。

フレネ教育やイエナプラン教育をベースに、ESD（持続可能な未来をつくる教育）を行っています。

小学1年生～中学3年生まで、約70名の子どもたちが学んでいます。