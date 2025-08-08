NFTの閲覧・保有アプリ「SUSHI TOP マイアプリV2」をリリース、「快適さ」と「愛着」を両立するUI/UXへ

SUSHI TOP MARKETING株式会社

SUSHI TOP MARKETING株式会社（本社：東京都千代田区大手町一丁目7番2号東京サンケイビル 27階、代表取締役：徳永 大輔、以下「当社」）は、NFTの閲覧・保有アプリ「SUSHI TOP マイアプリV2」をリリースしました。

今回のアップデートにより、より直感的なインターフェースになりNFTの閲覧・保有機能がより一層使いやすくなりました。

【今回の主なアップデート内容】

1．UIを白ベースに刷新しNFTの視覚的価値を最大化

2．NFT取得履歴の時系列表示

3．「マイコレクション」と「取得履歴」を一画面で確認

4．コレクション表示：ギャラリー/カードモード切替

5．コレクション別 グルーピング表示

「SUSHI TOP マイアプリV2」を体験できます。体験されたい場合はこちら(https://liff.line.me/2002004940-e57ppvY7?distType=nftmaker&campaign=nftshot&meta=822c4e31-d3a7-497a-856a-abb7e7d914a3)からNFTを受け取り、以降案内に従ってご確認ください。※費用はかかりません。

■UIを白ベースに刷新 コンテンツファーストの体験設計で視覚的価値を最大化- NFTの視覚的価値最大化→⽩ベースの背景により、NFTそのものが主役として際立ち、カラフルなNFTと背景の コントラトが明確になり作品の⾊彩や細部がより鮮明に- 情報階層の明確化→⽩い背景がコンテンツとUIエレメントの境界を明確にし、ユーザーの視線誘導が自然に- 長時間利用時の快適性→目への負担が軽減され、NFTコレクションの長時間ブラウジングでも疲労を感じにくい設計- 直感的なナビゲーション体験→アクセントカラー（オレンジ）がより効果的に機能し、重要なアクションや状態表示が明確に■NFT取得履歴の時系列表示機能 コレクションに「物語」を付与し、デジタル資産を思い出の品に- 「物語性」の創出→NFTコレクションが時間軸のある物語ー初めて手に入れたNFT、記念日に購入したNFTなど、感情的な価値を持つデジタルコレクションに- コレクター心理の充足→収集活動の可視化でコレクションの成長過程を実感し、継続的な収集活動の達成感を増幅させる 体験を提供- エンゲージメントの向上→時間が経つほど価値が増すー履歴過去の取得履歴を振り返る動機付けによる継続的な利用促進- デジタルアイデンティティの構築→Web3世界での自⼰表現いつ、どのようなNFTを収集してきたかを通じて個性や趣味嗜好を 表現するデジタル上の自⼰証明■「マイコレクション」と「取得履歴」を一画面で確認 居心地の良さを追求したユーザー体験設計- 一つの空間内での完結感→同じ画面内で異なる視点を自由に切り替え、コレクションの全体像と時間軸を把握- 心理的安全性の向上→「いつでも元の視点に戻れる」という安心感が、探索意欲を促進- 通過点から滞在スペースへ→v1では単なる一覧表示だった画面が、NFTを様々な角度から楽しめる「居心地のいい空間」へと進化- 探索の途中でも迷わない設計→コレクションのブラウジング中に時系列の文脈も同時確認できるため、NFTとの出会いの記憶を 常に感じることが可能に■コレクション表示：ギャラリー/カードモード切替 NFTを「見せる」と「管理する」 2つの視点から楽しめる ・カードモード：個々のNFTの詳細情報を確認取得日時も一目で把握 ・ギャラリーモードコレクション全体を俯瞰一度に多くのNFTを閲覧可能- 用途に応じた最適な表示形式を選択可能→NFTの詳細確認に適したカードモードとコレクション俯瞰に最適なギャラリーモードを切り替え- コレクション体験の多層化を実現→美術館のような展示体験から個人コレクターの管理まで、多様なユーザーニーズに対応- 視覚的価値と情報価値の両立→ギャラリーモードで視覚的な楽しさを、カードモードで情報管理の利便性を提供- 所有感と達成感の向上→コレクションの規模や価値を異なる視点から認識できることで、所有の喜びを最大化■コレクション別 グルーピング表示 整理された美しさがストレスを軽減し愛着を生む- 認知負荷の大幅な軽減→同じコレクションのNFTが散らばって表示されるv1の課題を解決。コレクションごとに 整理されたビューにより、一目で「何のコレクションを何点持っているか」が把握可能- モバイルファーストでの画面効率化→限られた表示領域での価値を最大化：スクロール量を大幅に削減し、コレクション全体の 俯瞰可能に。同じコレクションが10点あっても1枠で表示され、操作効率が向上- ユーザーリテンション向上→整理された美しさがアプリへの愛着を生み、日常的な確認作業のストレスを軽減することで、 長期的な継続利用を促進

現在はSUSHI TOP MARKETING関連ツールで発行したNFTおよびシビラ社のunWalletに対応しています。WalletConnect（MetaMask等）は今後対応予定です。

今回のアップデートにより、「コレクション体験」が大きく進化しました。

今後も「快適さ」と「愛着」を両立するUI/UXへ、さらなる改善‧機能追加を予定していますので、ご期待ください。

以 上

■SUSHI TOP MARKETINGでは定期的に法人向けに事例共有会を開催しております

次回のイベントは9月26日に開催します

イベント申込や事例共有会のアーカイブをこちらから(https://www.sushitopmarketing.com/sushi-top-case-study-sharing-session-application)ご覧になれます

