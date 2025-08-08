「少し先の未来」のビジネスを体験！大阪・関西万博「大阪ウィーク～秋～」で大阪の起業家・中小企業によるエキシビションイベントを開催

公益財団法人大阪産業局

大阪府内の自治体が連携・協力し、大阪の魅力を国内外に発信する「大阪ウィーク」。その中で、大阪市・大阪産業創造館（公益財団法人大阪産業局）は、革新的な取り組みを行う大阪の起業家・中小企業10社による「少し先の未来」を身近に感じられる1日限りの特別イベントを開催します。エンターテインメントを通じて、未来のビジネスを体験できる内容となっています。

選ばれし起業家・中小企業によるトークセッションでは、

水や廃棄物、食品ロスなどの環境問題の解決や健康・ヘルスケア分野に関する新たなチャレンジなど、さまざまな未来のビジネスを楽しい演出を交えてご紹介します。

また、各社の展示ブースでは、トークセッションで紹介した社会課題や未来の技術について、より具体的な説明を受けたり、実際に見て触れていただいたりすることで、未来の可能性をリアルに体験できます。

さらに、3つの中小企業経営者団体が協力機関として参画し、ステージでのトークセッションや展示企画を通じて、まだ知られていない大阪の中小企業の魅力を広く発信します。

ビジネスの面白さ、未来への可能性を「みつける」。

企業と来場者、多様な人々が「つながる」。

そして、そこから新たなイノベーションや未来が「ひろがる」。

大阪・関西万博の来場者に、大阪の起業家・中小企業が社会課題の解決に挑む取り組みや展望、想いを知っていただき、より良い未来社会に向けた希望を感じていただけるイベントです。

※会場イメージパース

■開催概要

大阪の起業家・中小企業エキシビション「みつける・つながる・ひろげる未来」

詳細を見る :https://www.sansokan.jp/osaka-exhibition/

〈開催日時〉

2025年9月9日（火）9：00～19：30

〈開催場所〉

2025年大阪・関西万博 大阪ヘルスケアパビリオンイベント広場「リボーンステージ」

〈タイムスケジュール〉

※タイムスケジュールは変更になる可能性があります。

■出展企業および出展テーマ（全10社、五十音順）

1.ヴイストン株式会社

人とロボットが「共働」する社会に向けて

2.株式会社エシカルノーマル

おうちも世界もきれいにする未来のハウスクリーニング

3.octangle合同会社

「UPCYCLE×ART」新しい「循環」がはじまる

4. 株式会社OTENTO

感謝を伝えてポイントを貯めよう！

5. HONESTIES株式会社

着る、脱ぐ、しまうを楽にする「裏表前後のない」未来のウェア！

6. たしかにプラス株式会社

日本の美味しい健康食品で、世界中の人々を健康にする

7.株式会社TI plusホールディングス

未来を創るトイレを世界中に

8.株式会社フツパー

「最新テクノロジーを確かな労働力に」AIの可能性を体験しよう

9.株式会社maemo atomo

妊娠中や産後の運動に「新しい当たり前」を

10. 株式会社ロスゼロ

捨てないで！資源に変えて循環させる、食の未来と豊かな地球。

■協力団体

なにわあきんど塾同友会

一般社団法人大阪市産業経営協会

大阪市女性起業家情報交流協会

■お問い合わせ

TEL：06-6264-9816

Mail： osaka-expo@obda.or.jp

公益財団法人大阪産業局

大阪ウィーク「中小企業合同プロモーション事業」事務局

芳村・乾