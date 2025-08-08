居心地を向上×地域産業のPR｜ストリートプランツプロジェクトで大宮に緑を設置します！～8月8日からクラウドファンディングを開始！～

さいたま市

さいたま市では、可動式の植栽を用いて、大宮の植木文化を感じる風景をつくりだし、緑を感じながら居心地よく滞在できる空間によって、賑わいの創出や回遊性の向上等を目指す、ストリートプランツプロジェクトを実施しています。

令和7年8月8日（金）から、本プロジェクトについて、クラウドファンディング型でふるさと納税を募る仕組み「ガバメントクラウドファンディング」 を開始します。緑による地域価値の向上のため、皆さまのご支援とご協力を心よりお待ちしています。

- 目標額

1,000,000円

- 受付期間

令和7年8月8日（金）から令和7年11月5日（水）まで

- 寄附金の使いみち

ストリートプランツプロジェクトの実施による樹木を含めたプランター等の設置や、設置期間中の維持管理等の費用として活用します。

- 受付方法

（1）株式会社トラストバンクが企画・運営する、ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」上の専用ページ(https://www.furusato-tax.jp/gcf/4200)から申し込み



（2）「寄附申出書」による申し込み（郵送等）

寄附申出書の様式・送付先等はこちら(https://www.city.saitama.lg.jp/006/014/008/003/014/005/p123279.html)をご確認ください。



《提出先》

【郵送】〒330-9588

さいたま市浦和区常盤6-4-4

さいたま市都市局みどり公園推進部みどり推進課 宛て

【ＦＡＸ】048-829-1979

【電子メール】midori-suishin★city.saitama.lg.jp

※送信時に★を@に置き換えてください。

【直接持参】みどり推進課窓口（さいたま市役所9階）までご持参ください。

- その他

ふるさと納税制度を活用した場合、税制上の特別控除を受けることができるほか、市外在住の方には、希望によりお礼の品を贈呈します。

（お礼の品については、上記「ふるさとチョイス」上の専用ページからご確認ください。）

- ストリートプランツプロジェクトについて

大宮周辺の圃場(植木を生産している畑)から、生産者の協力のもと植木をまちなかに設置することで、大宮の植木文化を感じる風景をつくり出し、緑を感じながら居心地よく滞在できる空間によって、賑わいの創出や回遊性の向上等を目指すプロジェクトです。日々の手入れは公民が一緒になって維持管理しています。

2020年度にスタートしたこの取組も、2022年度からは、「みどりとともにある大宮の豊かなライフスタイル」を目指す、大宮駅周辺に関わる様々な主体によってに推進しています。

なお、本取組は、第2回グリーンインフラ大賞で「国土交通大臣賞」を受賞しました。

- 問い合わせ先

さいたま市みどり推進課

電話：048-829-1423

