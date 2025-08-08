立教大学 中原淳教授 登壇！「アンコンシャスバイアス」への対処法を学ぶ 無料オンラインセミナーを開催【ダイヤモンド社】

株式会社ダイヤモンド社9月10日（水）開催 無料セミナー「組織・チームを蝕むアンコンシャスバイアスの対処法」

昨今、社会の変化に伴い、従業員の属性や価値観が多様化する中、誰もが活躍し、成果を出せる組織・チームをつくることは、企業にとって大きな課題です。

この度、ダイヤモンド社は、人材開発領域の研究・実践の第一人者である中原淳氏（立教大学経営学部教授）をお招きし、組織・チームの成長を妨げる「アンコンシャスバイアス」に気づき、対処する方法を学ぶための1DAYオンラインセミナーを開催いたします。

中原淳教授による基調講演のほか、旭化成株式会社におけるアンコンシャスバイアスへのお取り組みの事例紹介、『DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー』編集長による論文解説を盛り込み、短時間でアンコンシャスバイアスについての知見を深められるセミナーとなっています。

誰もが活躍する組織・チームづくりに奮闘されている、企業の経営者、人事・ダイバーシティ推進部門のご担当者様のご参加をお待ちしております。

本セミナーのお申込みはこちら :https://jinzai-form.diamond.co.jp/ubseminar-2025-08

開催概要

名 称：組織・チームを蝕むアンコンシャスバイアスの対処法

日 時：2025年9月10日（水） 13:00～

場 所：オンライン（Zoomウェビナー、Zoomミーティング）

対象者：企業の経営者、人事部門・ダイバーシティ推進部門のご担当者様

参加費：無料

プログラム

13:00～14:00 基調講演〈ライブ配信〉

組織・チームを蝕むアンコンシャスバイアスの対処法

登壇者：中原淳氏（立教大学経営学部教授）

14:15～15:00 企業事例〈録画配信〉

旭化成株式会社におけるアンコンシャスバイアスへの取り組み

登壇者：小田文子氏（旭化成株式会社 理事 人事部 ＤＥ＆Ｉ推進室長）

中原淳氏（立教大学経営学部教授）

15:15～16:00 特別講義〈録画配信〉

ハーバード・ビジネス・レビューのアンコンシャスバイアス論文を読み解く

登壇者：常盤亜由子（株式会社ダイヤモンド社

DIAMONハーバード・ビジネス・レビュー編集長）

16:15～17:00 情報交換会〈Zoomミーティング〉

ブレイク・アウト・ルームを活用した参加者同士のフリーディスカッション

