山梨県鳴沢村との「災害時における飲料水等の供給に関する協定書」締結について

株式会社ミツウロコグループホールディングス

当社連結子会社である株式会社ミツウロコビバレッジ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：大森 基靖、以下「ミツウロコビバレッジ」）は、このたび山梨県鳴沢村（以下「鳴沢村」）と下記のとおり「災害時における飲料水等の供給に関する協定書」を締結いたしましたのでお知らせします。

１． 協定名

「災害時における飲料水等の供給に関する協定書」

２． 締結日

2025年7月29日

３． 協定の目的

鳴沢村における災害発生時において、物資の供給等に関しその手続きを定め、被災者等への救援活動を円滑に実施するため

４． 協定の概要

鳴沢村における災害発生時において、鳴沢村からの要請があった場合、ミツウロコビバレッジは、救援活動の一助として、飲料水、ウォーターサーバー、その他調達可能な物資を提供・支援する

ミツウロコグループは、ミツウロコビバレッジ鳴沢工場の採水地である山梨県鳴沢村において、周辺の森林「ミツウロコの森 なるさわ」の環境美化および水源涵養活動の一環として、毎年グループ社員とその家族、関係者による森林整備のボランティア活動も実施しています。

[お知らせ]2024年10月7日『なるさわ ミツウロコの森』周辺清掃活動を実施(https://ssl4.eir-parts.net/doc/8131/announcement/104652/00.pdf)

今後も引き続き地域社会とその環境へ貢献してまいります。

【お問合せ先】

株式会社ミツウロコグループホールディングス

コーポレートアフェアーズ

電話03-3275-6300