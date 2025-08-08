OSK日本歌劇団「レビュー 夏のおどり」トップスター・翼和希のお披露目公演ライブ配信が決定!!

松竹株式会社

8月22日(金)～26日(火)に新橋演舞場で上演される OSK 日本歌劇団「レビュー 夏のおどり」。

この度、8月23日(土)16時～ライブ配信の実施が決定いたしました！

「レビュー 夏のおどり」は、2024年9月にOSK日本歌劇団の新たなトップスターに就任した翼和希（つばさかずき）のお披露目公演として、華やかなレビュー作品を豪華2本立てでお届けいたします。

2022年に創立100周年を迎え、これまでに数々のスターを輩出してきたOSK日本歌劇団の新トップスターに就任した翼和希は、2013年に劇団に入団。以降、卓越した歌唱力と多彩なジャンルを踊りこなす舞踊スキルで多くのファンを魅了してきました。また、劇団の知名度を上げた2023年の連続テレビ小説「ブギウギ」では主人公の先輩役としての熱演が評判を呼び、劇団以外のフィールドでも存在感を示しています。

トップスター就任以降、約半年に渡る国内外での就任記念公演を経て、この8月・新橋演舞場で満を持して“お披露目公演”である「レビュー 夏のおどり」が上演されます。

＜第一部＞は歌舞伎やNHK大河ドラマの振付指導など幅広く活躍する花柳寿楽が構成・演出・振付を手掛ける和物レビューショー『翔～Fly High～』。粋でいなせな日本舞踊、幻想的で優雅な舞の数々のほか、翼和希による「下駄ップ」など多くの見どころが盛り込まれた“花鳥風月”の世界をお楽しみいただきます。

＜第二部＞は洋物レビューショー『The Legendary!』。宝塚歌劇団でこれまで数々のレビュー作品を世に出してきた中村一徳が作・演出を担います。“翼和希”の名前にちなみ、“翼”広がる新時代の誕生を祝う情熱的な幕開けか ら、心の絆“和”が繋がるコーラス場面、OSKならではの群舞に、伝統的でエレガントなレビューシーンと続き、ラストはこれからの“希”望溢れる未来へ続くフィナーレと、新たなスターが誕生したOSK日本歌劇団の新たな幕開けに相応しい構成となっています。

また、松竹製作のOSK公演でのライブ配信は今回が初の試み。 終演後には舞台を終えた直後の出演者から、配信の視聴者に向けた生コメントを独占配信！

OSK日本歌劇団の新たなスタートと、新トップスター・翼和希が羽ばたく第一歩の目撃者となりましょう！

「レビュー 夏のおどり」配信詳細

配信日時：8月23日(土)16:00 開演

視聴料金：4,200 円＋システム利用料

※一度ご購入いただきますと、アーカイブ配信中は何度でも視聴可能です。

配信プラットフォーム：

ZAIKO https://osk-revue.zaiko.io/item/372348

イープラス「Streaming＋」 https://eplus.jp/osk_online/

視聴期間：生配信終了後～8月30日(土)23:59まで

◎公演詳細はこちら(https://www.osk-revue.com/2025/06/14/1-209.html)