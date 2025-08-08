『君のことが大大大大大好きな100人の彼女 ビビーン!!とパズル』「【マリンサマー】静&楠莉(18歳)ピックアップ2倍ガチャ」開催！

ポッピンゲームズジャパン株式会社

ポッピンゲームズジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 CEO：谷口祐一郎）と合同会社ChicPixel Studioは、TVアニメ『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』（以下、『100カノ』）初のスマートフォン向けゲームアプリ『君のことが大大大大大好きな100人の彼女 ビビーン!!とパズル』（以下、『100パズ』）で、本日2025年8月8日(金)より「【マリンサマー】好本 静＆薬膳楠莉(18歳)ピックアップ2倍ガチャ」を開催しました。ピックアップガチャでは、水着衣装を着たキャラクターが登場します。

■★3【マリンサマー】好本 静＆薬膳楠莉(18歳)ピックアップ2倍ガチャ開催！

本日8月8日(金)より開催されたピックアップガチャでは水着衣装を着た好本 静と薬膳楠莉(18歳)の2人が登場します。

さらに、期間限定でピックアップキャラクターの出現率が2倍にアップします！

★3【マリンサマー】好本 静

★3【マリンサマー】薬膳楠莉(18歳)

▼期間限定ピックアップ2倍ガチャ開催期間

2025年8月8日(金)12:00～8月12日(火)11:59まで

※通常確率の期間限定ピックアップガチャ開催期間は2025年8月12日(火)12:00～8月18日(月)11:59となります。

※ガチャの開催期間は予定となり、予告なく変更される場合がございます。

ピックアップされたキャラクターを編成することで、8月9日(土)開催予定の「キラキラ☆マリンサマー 第2弾」を有利に進めることができるボーナス効果が付与されます。水着衣装を着たキャラクターの姿をぜひお楽しみください！

■キラキラ☆マリンサマー 第2弾開催！

8月9日(土)よりイベント「キラキラ☆マリンサマー 第2弾」を開催します。当イベントでは、期間中の累計スコア順位に応じたランキング報酬が獲得できます。またイベントマップで集めたポイントで、ピックアップガチャチケットやイベント限定の★3サポートカードが獲得できるポイントガチャも登場します。繰り返し挑戦して報酬を手に入れよう！

▼イベント開催期間

2025年8月9日(土)12:00～8月18日(月)11:59まで

※イベント開催期間は予定となり、予告なく変更される場合がございます。

▼獲得可能なアイテム

・ 【マリンサマー】好本 静ピックアップガチャチケット 最大10枚

・ 【マリンサマー】薬膳楠莉(18歳)ピックアップガチャチケット 最大10枚

・★3サポートカード「"我は水中戦での戦闘に特化しておらぬ"」 最大5枚

・楠莉の薬（★3キャラクター） 最大1つ など

※獲得可能なアイテムはゲーム内よりご確認ください。

■『君のことが大大大大大好きな100人の彼女 ビビーン!!とパズル』とは

『君のことが大大大大大好きな100人の彼女 ビビーン!!とパズル』は、アニメ『100カノ』の世界観を再現した簡単＆爽快なパズルゲームです！

作品の魅力を余すことなく詰め込み、ファンはもちろん、どなたでも楽しめる内容となっています。また、ゲームオリジナルのイラストもゲーム公式Xアカウントにて順次公開中です。

〈App Store / Google Play〉

https://hyakkanopuzzle.onelink.me/CuAS/96nwkqli

〈ゲーム公式X〉

https://x.com/hyakkano_puzzle

■TVアニメ『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』とは

中学で失恋100回を達成した愛城恋太郎は、高校でこそ彼女を！と願い訪れた神社で、現れた恋の神様から「高校で出会う運命の人は100人いる」と告げられる。

しかし神様いわく、運命の人と出会った人間は、その相手と愛し合って幸せになれなければ死んでしまうという……。

次々に待ち受ける運命の人との出会い――どうする恋太郎？どうなる100人の彼女！？

〈TVアニメ公式サイト〉

https://hyakkano.com

〈TVアニメ公式X〉

https://x.com/hyakkano_anime

■製品概要

タイトル名 ：君のことが大大大大大好きな100人の彼女 ビビーン!!とパズル

ジャンル ：3マッチパズルゲーム

プラットフォーム：App Store / Google Play

本体価格 ：無料(アプリ内課金あり)

著作権表記 ：(C)中村力斗・野澤ゆき子／集英社・君のことが大大大大大好きな製作委員会

(C)CHICPIXEL STUDIO LLC All rights reserved.

■ポッピンゲームズジャパン株式会社について

東京都港区に本社を構える独立系のゲームパブリッシャー。

代表作に「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん パズルパーティ！」、『ゆるキャン△ ～ぱずるキャンプ～』、「Dr.STONE バトルクラフト」、「忍たま乱太郎 ムゲンのツボ大暴走の段」、「ムーミン～ようこそ！ムーミン谷へ～」、「クレヨンしんちゃん 一致団ケツ！ かすかべシティ大開発」などがあります。

本社：東京都港区新橋3-11-8 オーイズミ新橋第2ビル 802号室

代表者：代表取締役CEO 谷口 祐一郎

会社ＨＰ：https://poppin-games.com/

