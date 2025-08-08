『クレヨンしんちゃん』連載35周年記念！ 8/8（金）より「LINEマンガ」「ebookjapan」限定で『新クレヨンしんちゃん タテ読み版』全話無料他、お得なキャンペーン開催！！

LINE Digital Frontier株式会社

LINE Digital Frontier株式会社 (本社：東京都品川区、代表取締役社長：高橋将峰) は、当社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」https://manga.line.me/(https://manga.line.me/) と、LINEヤフー株式会社と協力して運営する電子書籍販売サービス「ebookjapan」https://ebookjapan.yahoo.co.jp/(https://ebookjapan.yahoo.co.jp/) において、最新映画公開日である本日8月8日（金）より「『クレヨンしんちゃん』連載35周年記念キャンペーン」を開催します。

■『クレヨンしんちゃん』連載35周年特設ページ：https://manga.line.me/lp/event/crayon-shinchan35th/(https://manga.line.me/lp/event/crayon-shinchan35th/)

『クレヨンしんちゃん』連載35周年を記念し、「LINEマンガ」「ebookjapan」限定で、本日8月8日（金）から『新クレヨンしんちゃん タテ読み版』（双葉社）を配信開始します。また、配信開始に合わせ、8月14日（木）までの期間限定で全話無料キャンペーンを開催します。

『新クレヨンしんちゃん タテ読み版』は、長年多くの人に愛されてきた国民的マンガ『クレヨンしんちゃん』（双葉社）の世界観をそのままに、フルカラー＆タテヨミ版として作り上げられた作品です。

さらに「LINEマンガ」では、『クレヨンしんちゃん』シリーズ・関連作品を対象に、「毎日\0」での全話無料公開や「\0パス」、無料話増量など、様々なイベントを作品ごとに実施します。それぞれのイベントの対象作品や期間などの詳細は、「LINEマンガ」アプリまたは、『クレヨンしんちゃん』連載35周年特設ページをご覧ください。

また、マンガコインや時短アイテムのいずれかが必ず当たる「クレヨンしんちゃん35周年記念！LINEマンガガチャ」も8月10日（日）から8月12日（火）の期間、開催します。連載作品を2作品読むことで1日1回ガチャを回すことができ、結果画面からXでシェアをするともう1度挑戦できます。期間中は毎日参加することができます。

そして、「LINEマンガ」公式 X では、抽選で新作映画のスケッチブックが当たるキャンペーンを実施中です。「LINEマンガ」公式Xをフォローし、該当ポストをリポストすると参加することができます。

なお「ebookjapan」でも『クレヨンしんちゃん』連載35周年企画として、お得なキャンペーンを開催します。

この機会に、『クレヨンしんちゃん』を「LINEマンガ」「ebookjapan」でお楽しみください。

「LINEマンガ」は、マンガ市場のさらなる発展と活性化を目指し、引き続き様々な取り組みを強化していきます。

■『クレヨンしんちゃん』連載35周年キャンペーン概要

「LINEマンガ」「ebookjapan」では、『クレヨンしんちゃん』連載35周年を記念して、『クレヨンしんちゃん』シリーズ・関連作品をお得にお楽しみいただけるイベントを開催中です。

1.『新クレヨンしんちゃん タテ読み版』配信記念！全話無料！

「LINEマンガ」「ebookjapan」にて『新クレヨンしんちゃん タテ読み版』を配信開始します。また、配信開始に合わせ、期間中、全話無料公開します。また、翌日8月15日（金）から10月14日（火）まで、『新クレヨンしんちゃん タテ読み版』連載話が「毎日\0」と合わせると1日で最大13話読むことができる「\0パス」の対象となります。

開催期間：2025年8月8日（金）～2025年8月14日（木）23：59

「\0パス」対象期間：2025年8月15日（金）0：00～2025年10月14日（火）23：59

2.『クレヨンしんちゃん』シリーズ・関連作品も無料増量

期間中、「LINEマンガ」にて、『クレヨンしんちゃん』『新クレヨンしんちゃん』『野原ひろし 昼メシの流儀』が、期間限定で無料話増量となります。

開催期間：2025年8月8日（金）～2025年8月21日（木）23：59

3.「映画クレヨンしんちゃん」コミカライズ作品などの対象作品が、「毎日\0」で全話無料公開

期間中、「LINEマンガ」にて、「映画クレヨンしんちゃん」のコミカライズ作品、『クレヨンしんちゃん外伝 エイリアンVS.しんのすけ』が、1作品につき23時間ごとに1話無料で読み進められる機能「毎日\0」を使用してお楽しみいただけます。

開催期間：2025年8月8日（金）～2025年8月21日（木）23：59

4.『クレヨンしんちゃん』シリーズ・関連作品が「\0パス」対象！

期間中、「LINEマンガ」にて『クレヨンしんちゃん』シリーズ・関連作品が1作品につき23時間ごとに1話読み進められる「毎日\0」と合わせると1日で最大13話読むことができる人気機能「\0パス」の対象作品となります。

開催期間：

『新クレヨンしんちゃん タテ読み版』 2025年8月15日（金）0：00～2025年10月14日（火）23：59

『クレヨンしんちゃん』 2025年8月8日（金）～2025年10月7日（火）23：59

『新クレヨンしんちゃん』『野原ひろし 昼メシの流儀』 2025年8月8日（金）～2025年9月7日（日）23：59

5.『クレヨンしんちゃん』シリーズ・関連作品単行本キャンペーン

期間中、「LINEマンガ」「ebookjapan」にて、対象の『クレヨンしんちゃん』シリーズ・関連作品の単行本版が1巻無料やお得にご購入いただけるキャンペーンを開催します。

開催期間：2025年8月8日（金）～2025年8月28日（木）23：59

■「クレヨンしんちゃん35周年記念！LINEマンガガチャ」概要

期間中、「LINEマンガ」アプリにて、連載作品を2作品読むことで1日1回ガチャを回すことができ、さらに結果画面からXでシェアをするともう1度挑戦できます。期間中は毎日参加することができます。

開催期間：2025年8月10日（日）0：30～2025年8月12日（火）23：59

＜特典内容＞

1等：10,000マンガコイン

2等：時短アイテム 100個

3等：時短アイテム 50個

4等：時短アイテム 23個

■Xプレゼントキャンペーン！フォロー＆リポストで新作映画のスケッチブックが抽選で３名様に当たる！

「LINEマンガ」公式 X アカウント（https://x.com/LINEmanga）をフォローし、該当ポストをリポストすると、新作「映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ」のスケッチブックが抽選で３名様に当たります。詳しくは「LINEマンガ」公式 X アカウントをご確認ください。

開催期間：2025年8月8日（金）～2025年8月21 日（木）23：59

LINEマンガについて

「LINEマンガ」は、スマートフォンやタブレットで気軽にマンガ作品が楽しめる電子コミックサービスです。グローバル全体で月間利用者数はおよそ1億5,000万人（2025年3月末時点）、同市場で圧倒的世界１位の規模を誇るプラットフォームサービスの連合体 "WEBTOON Worldwide Service"の一員として日本市場で展開しています。

2013年に国内でサービスを開始し、現在では国内マンガアプリ累計ダウンロード数で1位を記録するなど成長を続けています。また、本サービスではオリジナル作品や独占配信作品、先行配信作品を多数取り揃えており、幅広い支持を得ています。また、スマートデバイスでの閲覧に適した、上から下に読み進める縦スクロール形式でカラーのデジタルコミック"webtoon（ウェブトゥーン）"の作品にも力を入れています。

※国内マンガアプリ累計ダウンロード数 (2013年4月～2024年7月) / iOS & Google Play合計 / 出典:data.ai by Sensor Tower調べ