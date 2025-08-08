Sonny Angelが、日本で古くからの製法を守り継ぐ前掛け専門ブランド「エニシング」とコラボレーション。8月20日（水）より発売。

株式会社ドリームズ株式会社ドリームズ (本社：東京都新宿区/代表取締役 添谷徹)は、2025年8月20日（水）に、前掛け専門ブランド「エニシング」とコラボレーションした「Sonny Angel Maekake -SAKURA-」をオフィシャルオンラインストア他、全国のバラエティストア、雑貨店にて発売します。Sonny Angelが日本伝統の前掛けとなって新登場。

日本で唯一、100年以上前の織機を使い続ける前掛け専門ブランド「エニシング」とコラボレーションしました。前掛けは「衣類の破れや汚れから身体を守る」「身に着ける人の腰の負担を減らす」などの役割があり、海外ではスタイリッシュな腰巻きエプロンとしても人気があります。また、エニシングの前掛けは、伝統的な技術を受け継ぎ、紡績から縫製まで、すべて国内で生産しています。日本に唯一残る前掛けの産地、愛知県豊橋市にて1枚ずつ丁寧に織られる生地は1点1点個性があるのが特徴です。長年愛用され続けてきたMADE IN JAPAN製品本来の使い心地と、Sonny Angelコラボレーションならではの愛らしいデザインを楽しみながら、毎日の生活に前掛けを取り入れてみませんか？

日本を感じられる桜をあしらったこだわりのデザイン。

Sonny Angelでは今までにない新鮮な印象のデザインです。和風な色合いのSonny AngelとRobby Angelが目を引きます。1枚ずつ丁寧に織られた前掛けは、丈夫かつ使い込むほど柔らかく体にフィットする作りのため、さまざまなシーンで活躍してくれます。

いつでもどこでもSonny Angelがあなたのそばに。

Sonny Angelを連れて歩けるミニフィギュアポケット付き。

気分に合わせてミニフィギュアを替えてみるのも楽しいかもしれません。

Sonny Angelの前掛けは体を動かすガーデニングにもぴったり。

厚手の生地のため、衣類の破れや汚れを防いでくれます。

腰骨を締める事で、腰への負担を軽減。

毎日の家事などの立ち仕事では腰の負担を減らす役割をしてくれます。

お部屋をモダンな雰囲気に。

愛らしくシンプルなデザインなので、お部屋にタペストリーとして飾ってもお楽しみいただけます。

贈り物にもぴったりなパッケージデザイン。

パッケージもSonny Angelコラボレーション仕様。和風で可愛いデザインのパッケージは贈り物にもぴったり。

【商品動画はこちら】(https://youtube.com/shorts/ZCVly27Ft0o?feature=share)

前掛けの締め方

1. 骨盤を締める

骨盤の一番出っ張っている部分（腸骨）を前掛けの紐で軽く締め、股関節を安定させます。

2. 紐を交差させる

息を軽く吐きながら、後ろで紐を交差させ、前に持っていきます。

3. 紐を結ぶ

後ろから持ってきた紐を、前でしっかりと結びます。

【詳しい前掛けの締め方はこちら】[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZFT3xIlkwHE ]※画像は先方確認前エニシングとは

愛知県豊橋市の伝統工芸「帆前掛け」の本質的な魅力を未来につなげたいと願い、約100年前の「トヨタ製」「スズキ製」「遠州製」のシャトル織機10台を引き継ぎ、最高級の前掛けを作り続けています。

分厚くも柔らかいシャトル織機ならではの風合いで織られたエニシングの前掛けは、ハリウッド映画にも登場するなど、日本発のクールなスタイルと評価され、海外でも人気の前掛けブランドとして知られています。

エニシング公式ホームページ

https://anything.ne.jp/

商品情報

商品名：Sonny Angel Maekake -SAKURA-

価格：税込9,900円（税抜9,000円）

◆素材：綿100％

◆サイズ：約W470×H670/ｍｍ

商品取扱い店舗：

・Sonny Angel公式オンラインストア https://www.sonnyangelstore.com

・キデイランド、ハンズ、FUKUMITSUYA、ツリービレッジTOKYO、博品館TOY PARK他、全国のバラエティストアにて随時展開予定です。

※販売店舗は諸般の事情により、取扱いの中止や発売時期が異なる場合があります。

正規取扱店に関する情報は、Sonny Angel公式ウェブサイト、または公式アプリにて掲載しているショップリストをご確認ください。

※一部発売予定のない国や地域がございます。詳しくはお近くの販売代理店にお問合せください。

※イラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

※商品の発売・仕様は、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合があります。予めご了承ください。

Sonny Angelはおかげさまで20周年！

あなたに笑顔を届ける小さな天使の男の子。

Sonny Angelは2004年に日本で誕生しました。18cmの活眼人形からはじまり、2005年に今のかたちである、ミニフィギュアのアニマルシリーズ1を発売。その後もさまざまなシリーズを発売し、歴代ミニフィギュアは1,000種類を超えました。Sonny Angelは日本国内だけでなく、アメリカやヨーロッパ、韓国などのアジア圏を中心に、世界30カ国以上で展開中。国や文化の違いを越え、世界中で愛されるSonny Angelは、これからも多くの人に小さな幸せをお届けします。

▼Sonny Angel 公式SNSアカウント

X：@SonnyAngel_PR

Instagram：＠sonnyangeljapan

Facebook：sonnyangel.japan

TikTok：sonnyangeljapan

Sonny Angel公式サイト(https://www.sonnyangel.com/)

世界中のSNSで盛り上がりを見せるSonny Angel。次はどんな動画がバズるのか？

欧米を中心にTikTokで商品の開封動画や、フィギュアを使用したさまざまなチャレンジ動画がトレンド化しヒットする、いわゆる“TikTok売れ”で人気急上昇中のSonny Angel。その熱狂的なファンの盛り上がりは、ニューヨーク・タイムズ紙で紹介され、追随するように日本をはじめ、アジア各国でも大きな注目を浴びています。ぜひ、ハッシュタグ#sonnyangelでご検索ください。