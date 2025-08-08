クラシックの美学を、日常に─カワサキから「W230」NEWカラー＆グラフィックを2025年9月15日に発売
株式会社カワサキモータースジャパン(本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児)は、「W230」のカラー＆グラフィックを変更し、2025年9月15日(月)に発売いたします。
https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/motorcycle/w/retro-classic/w230(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/motorcycle/w/retro-classic/w230)
※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。
■W230
日本の二輪史において、一つのブランドを刻む「カワサキＷ」。1960年代に生まれたこのネーミングは、1970年代には大型二輪車のイメージを確立しました。多くのファンを生んだ「Ｗ」は、1999年にＷ650として新たな歴史を刻み始め、Ｗ800へと発展。そして2024年、「Ｗ」はさらに新しい世界を開きました。
Ｗ230。「カワサキＷ」の持つ伝統的なデザインを、親しみやすい排気量のクラスに展開。豊かなトルクを発生する232cm³空冷4ストロークSOHC単気筒エンジンは、鼓動感と軽快な走行感覚を提供します。コンパクトな車体サイズは乗る人すべてに安心感をもたらし、優雅なスタイリングは、モーターサイクルを持つ喜びをももたらしてくれるでしょう。
初めてモーターサイクルに接する人も、経験豊かなライダーも、誰もが楽しめるＷ230。新たな世界を訪ねるにはもってこいの相棒になるでしょう。
■従来モデルから主な変更点
・カラー&グラフィックの変更
[表: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/780_1_ca11c22289fbef9cc7d144a2ebd12a3f.jpg?v=202508090825 ]
※メーカー希望小売価格は消費税を含む参考価格です。価格には保険料、税金（消費税を除く）、登録などに伴う諸費用は含まれません。
※当モデルは二輪車リサイクル対象車両です。価格には二輪車リサイクル費用が含まれます。
※当モデルはカワサキモータース株式会社の海外工場Kawasaki Motors Enterprise（Thailand）Co., Ltd（KMT）において日本向けに生産された車両です。
※当モデルはABS装着車です。
※主要諸元などにつきましては、カワサキモータースジャパンのホームページをご覧ください。
▽メタリックマットダークグリーン×エボニー
W230(メタリックマットダークグリーン×エボニー)
※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。
▽キャンディパーシモンレッド×エボニー
W230(キャンディパーシモンレッド×エボニー)
※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。
■主要諸元
下記URLよりPDFファイルをダウンロードしてご利用ください。
https://prtimes.jp/a/?f=d28066-780-2cfa22a9aca161116a08c4c2228a3cca.pdf
■会社概要
会社名：株式会社カワサキモータースジャパン
所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号
代表取締役社長：佐伯 健児
設立：昭和28年12月15日
カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト
URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/
カワサキオンラインショップ
URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/
カワサキモータースジャパン公式SNSアカウント
X： https://x.com/Kawasaki_JPN
Facebook： https://www.facebook.com/Kawasaki.Motors.Japan
YouTube： https://www.youtube.com/c/Kawasaki_JPN
Instagram： https://www.instagram.com/kawasaki_motors_japan/
LINE： https://lin.ee/W4VsNNe