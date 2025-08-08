クラシックの美学を、日常に─カワサキから「W230」NEWカラー＆グラフィックを2025年9月15日に発売

株式会社カワサキモータースジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン(本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児)は、「W230」のカラー＆グラフィックを変更し、2025年9月15日(月)に発売いたします。

https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/motorcycle/w/retro-classic/w230(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/motorcycle/w/retro-classic/w230)

※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。■W230

日本の二輪史において、一つのブランドを刻む「カワサキＷ」。1960年代に生まれたこのネーミングは、1970年代には大型二輪車のイメージを確立しました。多くのファンを生んだ「Ｗ」は、1999年にＷ650として新たな歴史を刻み始め、Ｗ800へと発展。そして2024年、「Ｗ」はさらに新しい世界を開きました。

Ｗ230。「カワサキＷ」の持つ伝統的なデザインを、親しみやすい排気量のクラスに展開。豊かなトルクを発生する232cm³空冷4ストロークSOHC単気筒エンジンは、鼓動感と軽快な走行感覚を提供します。コンパクトな車体サイズは乗る人すべてに安心感をもたらし、優雅なスタイリングは、モーターサイクルを持つ喜びをももたらしてくれるでしょう。

初めてモーターサイクルに接する人も、経験豊かなライダーも、誰もが楽しめるＷ230。新たな世界を訪ねるにはもってこいの相棒になるでしょう。

■従来モデルから主な変更点

・カラー&グラフィックの変更

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/780_1_ca11c22289fbef9cc7d144a2ebd12a3f.jpg?v=202508090825 ]

※メーカー希望小売価格は消費税を含む参考価格です。価格には保険料、税金（消費税を除く）、登録などに伴う諸費用は含まれません。

※当モデルは二輪車リサイクル対象車両です。価格には二輪車リサイクル費用が含まれます。

※当モデルはカワサキモータース株式会社の海外工場Kawasaki Motors Enterprise（Thailand）Co., Ltd（KMT）において日本向けに生産された車両です。

※当モデルはABS装着車です。

※主要諸元などにつきましては、カワサキモータースジャパンのホームページをご覧ください。

▽メタリックマットダークグリーン×エボニー

W230(メタリックマットダークグリーン×エボニー)

※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。

▽キャンディパーシモンレッド×エボニー

W230(キャンディパーシモンレッド×エボニー)

※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。

■主要諸元

下記URLよりPDFファイルをダウンロードしてご利用ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d28066-780-2cfa22a9aca161116a08c4c2228a3cca.pdf

■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン

所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号

代表取締役社長：佐伯 健児

設立：昭和28年12月15日

カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト

URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/

カワサキオンラインショップ

URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/

カワサキモータースジャパン公式SNSアカウント

X： https://x.com/Kawasaki_JPN

Facebook： https://www.facebook.com/Kawasaki.Motors.Japan

YouTube： https://www.youtube.com/c/Kawasaki_JPN

Instagram： https://www.instagram.com/kawasaki_motors_japan/

LINE： https://lin.ee/W4VsNNe