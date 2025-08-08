カワサキから伝統と革新が融合した一台─「MEGURO S1」を2025年9月15日に発売

株式会社カワサキモータースジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン(本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児)は、「MEGURO S1」を従来モデルのカラー＆グラフィックを継続して、2025年9月15日(月)に発売いたします。

https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/motorcycle/meguro/retro-classic/meguro-s1(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/motorcycle/meguro/retro-classic/meguro-s1)

MEGURO S1 ※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。■MERUGO S1

日本の二輪車黎明期に、その性能や品質で高い支持を受けていた目黒製作所。1924年に創業したこの会社は、エンジンの部品やギヤなどの製造から始まり、やがて本格的なモーターサイクルを生産するようになります。

1960年にメグロと提携し、やがてそのブランドを引き継いだカワサキ。60年の時を経て誕生したMEGURO S1は、かつてのカワサキ250メグロSGが持っていたデザインフィロソフィを色濃く反映させたモデルです。

黒を基調に、効果的に配されたクロームメッキが輝くカラーリング。フューエルタンクには手作業で色付けされた

「メグロ」のエンブレムがその存在を際立たせます。大型の冷却フィンを持つエンジンは、空冷4ストローク単気筒。エンジンカバー類はクラシカルな形状を持ち、かつての鉄部品を思わせる耐熱黒塗装が施されたシリンダーなど、各部にこだわりのデザインが施されています。

おおらかな気持ちで、新たな道へ。MEGURO S1が走り出します。

■従来モデルから主な変更点

・カラー＆グラフィック、主要諸元に変更なし。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/781_1_257b1bcd2d87cc20bcec88d878a0bca7.jpg?v=202508090825 ]

※メーカー希望小売価格は消費税を含む参考価格です。価格には保険料、税金（消費税を除く）、登録などに伴う諸費用は含まれません。

※当モデルは二輪車リサイクル対象車両です。価格には二輪車リサイクル費用が含まれます。

※当モデルはカワサキモータース株式会社の海外工場Kawasaki Motors Enterprise（Thailand）Co., Ltd（KMT）において日本向けに生産された車両です。

※当モデルはABS装着車です。

▽エボニー×クロームメッキ

MEGURO S1(エボニー×クロームメッキ)

※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。

■主要諸元

下記URLよりPDFファイルをダウンロードしてご利用ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d28066-781-47bc70cfb2058aa371cbfe960854b711.pdf

■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン

所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号

代表取締役社長：佐伯 健児

設立：昭和28年12月15日

