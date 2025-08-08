カワサキより2025年9月15日に「KLX230」「KLX230 S」を新たなカラー＆グラフィックで発売

株式会社カワサキモータースジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン(本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児)は、「KLX230」、「KLX230 S」のカラー＆グラフィックを変更し、2025年9月15日(月)に発売いたします。

https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/motorcycle/klx/on-off-road/klx230(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/motorcycle/klx/on-off-road/klx230)

■KLX230

KLX230 S ※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。

信頼性の高い空冷4ストロークSOHC2バルブ単気筒エンジンを軽量なフレームと組み合わせ、オンロードでもオフロードでも軽快な走行性能を発揮するKLX230。前後サスペンションやリヤフレームの最適化により、走破性と乗りやすさを高めています。スイングアームは、オフロードモデルKLX230R同様のアルミ製を採用。

シートやシュラウド、サイドカバー類の段差も小さくし、ライダーの体重移動を妨げない形状としたほか、ABSはライダーの好みによってOFFにできるスイッチを装備しています。加えてモトクロッサーKXイメージの足元を引き締めるブラックのアルミリムも採用。

液晶ディスプレイのインストゥルメントはワイヤレス通信機能を備え、スマートフォンで車両情報や走行記録を確認することができます。

いつもと違う道を走ってみたくなる。いろいろなところを訪れてみたくなる。

KLX230 は、様々な"楽しい"を見つけに行けるパートナーです。

■KLX230 従来モデルから主な変更点

・カラー&グラフィックの変更

・スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」の「音声コマンド」、「ナビ機能」を利用することができます。

https://www.global-kawasaki-motors.com/kawasaki_connect/jp/voice.html(https://www.global-kawasaki-motors.com/kawasaki_connect/jp/voice.html)

※「音声コマンド」「ナビ機能」は有償ライセンスが必要になりますが、このモデルを新車でご購入いただいたお客様に は、納車時にお渡しする二次元コードにより 1 年間無償でご利用いただけます。

※無償ライセンスの有効期間終了後に継続して利用される場合は、ライセンスの購入が必要となります。

・「RIDEOLOGY THE APP」について詳しくはこちら

https://www.global-kawasaki-motors.com/kawasaki_connect/jp/mc.html(https://www.global-kawasaki-motors.com/kawasaki_connect/jp/mc.html)

▽ライムグリーン

KLX230(ライムグリーン)

※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/786_1_23a9db0136309e405a6747ebbbd61b08.jpg?v=202508090755 ]

※メーカー希望小売価格は消費税を含む参考価格です。価格には保険料、税金（消費税を除く）、登録等に伴う諸費用は含まれません。

※当モデルは二輪車リサイクル対象車両です。価格には二輪車リサイクル費用が含まれます。

※当モデルはカワサキモータース株式会社の海外工場PT. Kawasaki Motor Indonesia（KMI）で日本向けに生産された車両です。

※当モデルはABS装着車です。

※主要諸元などにつきましては、カワサキモータースジャパンのホームページをご覧ください。

■KLX230 S

「KLX230 S」はKLX230の機能はそのままに、シートの肉厚や前後サスペンションのストロークを変更することで、シート高を35mm低い845mmに設定。さらに安心感を高めてオフロードやタウンライドを楽しむことができます。

■KLX230 S 従来モデルから主な変更点

・カラー&グラフィックの変更

・スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」の「音声コマンド」、「ナビ機能」を利用することができます。

https://www.global-kawasaki-motors.com/kawasaki_connect/jp/voice.html(https://www.global-kawasaki-motors.com/kawasaki_connect/jp/voice.html)

※「音声コマンド」「ナビ機能」は有償ライセンスが必要になりますが、このモデルを新車でご購入いただいたお客様に は、納車時にお渡しする二次元コードにより 1 年間無償でご利用いただけます。

※無償ライセンスの有効期間終了後に継続して利用される場合は、ライセンスの購入が必要となります。

・「RIDEOLOGY THE APP」について詳しくはこちら

https://www.global-kawasaki-motors.com/kawasaki_connect/jp/mc.html(https://www.global-kawasaki-motors.com/kawasaki_connect/jp/mc.html)

▽ライムグリーン

KLX230 S(ライムグリーン)

※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。

▽ブライトホワイト

KLX230 S(ブライトホワイト)

※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/786_2_5ead220db87443b8c6ca16bc28252d32.jpg?v=202508090755 ]

※メーカー希望小売価格は消費税を含む参考価格です。価格には保険料、税金（消費税を除く）、登録等に伴う諸費用は含まれません。

※当モデルは二輪車リサイクル対象車両です。価格には二輪車リサイクル費用が含まれます。

※当モデルはカワサキモータース株式会社の海外工場PT. Kawasaki Motor Indonesia（KMI）で日本向けに生産された車両です。

※当モデルはABS装着車です。

■主要諸元

下記URLよりPDFファイルをダウンロードしてご利用ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d28066-786-c1a2fc14c2ebe55ee64d1e73207210b2.pdf

■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン

所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号

代表取締役社長：佐伯 健児

設立：昭和28年12月15日

カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト

URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/

カワサキオンラインショップ

URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/

カワサキモータースジャパン公式SNSアカウント

X： https://x.com/Kawasaki_JPN

Facebook： https://www.facebook.com/Kawasaki.Motors.Japan

YouTube： https://www.youtube.com/c/Kawasaki_JPN

Instagram： https://www.instagram.com/kawasaki_motors_japan/

LINE： https://lin.ee/W4VsNNe