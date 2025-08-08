電子書籍「刊行15周年記念　お願い！フェアリー夏休みフェア」開催中！

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社は、2025年８月21日（木）まで、電子書籍の価格施策「刊行15周年記念 お願い！フェアリー夏休みフェア」を開催いたします。

2010年のシリーズスタート以来、小学生の女の子の気持ちをがっちりつかんだ《伝説の児童書》「お願い！フェアリー」シリーズ（作：みずのまい／絵：カタノトモコ）。

勉強も苦手、運動も苦手……学年一のダメ小学生・水野いるかが、絶対の味方・フェアリーに助けられ成長していく、面白いけど切なくて、切ないけど元気の出る初恋のストーリーです。読者の女の子たちからは「おねフェア」の愛称で愛されてきました。

シリーズ刊行から15年を記念して、電子書籍「刊行15周年記念 お願い！フェアリー夏休みフェア」を開催いたします。電子書籍だけのおまけページが付いた「お願い！フェアリー」全23巻が、いまだけ全巻５０％ｏｆｆの価格でご購入できる割引セールです！

フェア開催と同時に、「ポプラ社こどもの本編集部note」で、作者のみずのまいさんご本人による《わたしと「おねフェア」》を公開します。シリーズ誕生のヒミツ話が読め、物語からだけではわからない作家の一面に触れられる、とっておきのnote記事です。

https://note.com/poplar_jidousho/n/n96cd14e3cd35

ぜひご一読ください。

【期間】

開催中

【割引】

希望配信価格より５０％ｏｆｆ

【実施電子書籍ストア】

Ａｍｅｂａマンガ

ａｕブックパス

Ｋｉｎｄｌｅ

ＧｏｏｇｌｅＰｌａｙブックス

ＣＯＣＯＲＯ ＢＯＯＫＳ

ＤＭＭ.ｃｏｍ

ＢＯＯＫ☆ＷＡＬＫＥＲ

ブックライブ

ｈｏｎｔｏ

Ｒｅａｄｅｒ Ｓｔｏｒｅ

（敬称略）

【対象コンテンツを一部紹介】

『【電子限定おまけページつき】お願い！フェアリー ダメ小学生、恋をする。』

いつでも励ましてくれる絶対の味方・フェアリーに助けられ成長していく少女の物語。ダメ小学生・いるかちゃんの初恋はどうなる！？

電子書籍限定ショートストーリー付き

『【電子限定おまけページつき】お願い！フェアリー 再会はドラマティックに！！』

中学生になり住み慣れた東京を離れたいるか。大好きな柳田ともわかれわかれになり、恋のゆくえはどうなるの？ シリーズ完結巻！

電子書籍限定ショートストーリー付き