『クレヨンしんちゃん』連載35周年記念！ 8/8（金）より「ebookjapan」「LINEマンガ」限定で『新クレヨンしんちゃん タテ読み版』全話無料他、お得なキャンペーン開催！！

LINE Digital Frontier株式会社

LINE Digital Frontier株式会社 (本社：東京都品川区、代表取締役社長：高橋将峰) は、LINEヤフー株式会社と協力して運営する電子書籍販売サービス「ebookjapan」https://ebookjapan.yahoo.co.jp/(https://ebookjapan.yahoo.co.jp/) と、当社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」https://manga.line.me/(https://manga.line.me/) において、最新映画公開日である本日8月8日（金）より「『クレヨンしんちゃん』連載35周年記念キャンペーン」を開催します。

■『クレヨンしんちゃん』原作35周年＆映画公開記念！無料キャンペーン：

https://ebookjapan.yahoo.co.jp/lists/stories/tags/201346/(https://ebookjapan.yahoo.co.jp/lists/stories/tags/201346/)

『クレヨンしんちゃん』連載35周年を記念し、「LINEマンガ」「ebookjapan」限定で、本日8月8日（金）から『新クレヨンしんちゃん タテ読み版』（双葉社）を配信開始します。また、配信開始に合わせ、8月14日（木）までの期間限定で全話無料キャンペーンを開催します。

『新クレヨンしんちゃん タテ読み版』は、長年多くの人に愛されてきた国民的マンガ『クレヨンしんちゃん』の世界観をそのままに、フルカラー＆タテヨミ版として作り上げられた作品です。

さらに「ebookjapan」では、8月8日（金）から8月21日（木）まで、『クレヨンしんちゃん』や関連作品が、23時間待つと1話無料で読める人気機能「タイマー無料」の対象となります。同期間中、無料話増量も実施されますので、お見逃しなく。

なお「LINEマンガ」でも『クレヨンしんちゃん』連載35周年企画として、お得なキャンペーンを開催します。

この機会に、『クレヨンしんちゃん』を「ebookjapan」「LINEマンガ」でお楽しみください。

「ebookjapan」は、これからも新たな一冊とよりよいサービスをみなさまにお届けしてまいります。

■『クレヨンしんちゃん』連載35周年キャンペーン概要

「ebookjapan」「LINEマンガ」では、『クレヨンしんちゃん』連載35周年を記念し、『クレヨンしんちゃん』をお得にお楽しみいただけるイベントを開催中です。

1.『新クレヨンしんちゃん タテ読み版』配信記念！全話無料！

「ebookjapan」にて『新クレヨンしんちゃん タテ読み版』を配信開始します。また、配信開始に合わせ、期間中、全話無料公開します。

『新クレヨンしんちゃん タテ読み版』作品ページ：

https://ebookjapan.yahoo.co.jp/books/909099/?type=serialStory

開催期間：2025年8月8日（金）～2025年8月14日（木）23：59

2.『クレヨンしんちゃん』シリーズ・関連作品が無料話増量

期間中、「ebookjapan」にて、『クレヨンしんちゃん』『新クレヨンしんちゃん』『野原ひろし 昼メシの流儀』が、無料話増量となります。

『クレヨンしんちゃん』作品ページ：

https://ebookjapan.yahoo.co.jp/books/106135/?type=serialStory

『新クレヨンしんちゃん』作品ページ：

https://ebookjapan.yahoo.co.jp/books/134947/?type=serialStory

『野原ひろし 昼メシの流儀』作品ページ：

https://ebookjapan.yahoo.co.jp/books/384036/?type=serialStory

開催期間：2025年8月8日（金）～2025年8月21日（木）23：59

3.「映画クレヨンしんちゃん」コミカライズ作品などの対象作品が、「タイマー無料」で全話無料公開

期間中、「ebookjapan」にて、「映画クレヨンしんちゃん」のコミカライズ作品、『クレヨンしんちゃん外伝 エイリアンVS.しんのすけ』が1作品につき23時間ごとに1話読み進められる人気機能「タイマー無料」の対象作品となります。

開催期間：2025年8月8日（金）～2025年8月21日（木）23：59

4.『クレヨンしんちゃん』シリーズ・関連作品単行本キャンペーン

期間中、「ebookjapan」「LINEマンガ」にて、対象の『クレヨンしんちゃん』シリーズ・関連作品の単行本版が1巻無料やお得にご購入いただけるキャンペーンも開催します。

ebookjapan単行本キャンペーンページ：https://ebookjapan.yahoo.co.jp/free/60874/

開催期間：2025年8月8日（金）～2025年8月28日（木）23：59

ebookjapanについて

ebookjapanは、取り扱い冊数がマンガを中心に160万冊を超える、国内最大級の電子書籍販売サービスです。常時30,000冊を超える、無料のマンガをお楽しみいただけます。Webサイトでは、ご購入の際にPayPayをご利用いただくことができ、またPayPayポイントが貯まります。

初めての方向けのお得なクーポンや、各種キャンペーンが充実しており、毎週金曜日、土曜日、日曜日がお得な「コミックウィークエンド」を実施しています。



ebookjapan Webサイト：https://ebookjapan.yahoo.co.jp/