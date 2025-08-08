ニトリ初の公式ファンコミュニティサイト「ニトリチャンネル」誕生！

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリホールディングス（本社：札幌市北区、代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄、以下：ニトリ）は、お客様とともに暮らしをより豊かに彩るための公式ファンコミュニティサイト「ニトリチャンネル」を、オープンいたしました。【ニトリチャンネル】https://community.nitori-net.jp/

導入背景

ニトリではこれまで、自社サイトに加えSNSを通じて、おすすめ商品や意外なアイデアを発信し、より快適に過ごしていただくためのヒントをお届けしてきました。

一方で、SNSは欲しい情報にうまく出会えず、同じ関心を持つ方同士が交流することも難しいのが現状です。そこで、ニトリチャンネルを開設し、暮らしにまつわる新たな発見ができたり、お客様同士の交流で、より豊かな暮らしを実感できるよう、運営を開始いたしました。

お客様と共に育む、双方向のコミュニティ

「ニトリチャンネル」は、暮らしの豊かさを“お客様と共創する”オープンなコミュニティサイトとして、インテリアのちょっとした工夫やコーディネートの仕方、収納術などを気軽にシェアいただけます。投稿や交流を通じて、「こんな使い方があったんだ」「それ、やってみたい！」と思える暮らしのコツやアイデアが見つかります。

同じ興味や課題を持つ人が集うコミュニティだからこその、暮らしを彩る新たな発見がある場を目指しています。ぜひ、ニトリチャンネルであなたのアイデアや体験をシェアしてみませんか？

主なコンテンツ紹介

※他にもニトリチャンネル限定の「企画」「ノベルティ」「モニター募集」など豊富なコンテンツをご用意しております。今後の進化にも、ぜひご期待ください。

今後も「暮らしの豊かさを世界の人々に提供する。」というロマンのもと、快適で楽しい暮らしの実現に向け、貢献してまいります。

サービス概要

【サービス名】ニトリチャンネル

【利用方法】どなたでも閲覧可能。会員登録(無料)で投稿・コメント・いいね可能。

【URL】https://community.nitori-net.jp/