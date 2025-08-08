“ヒプマイ”豪華声優陣が集結するリアルライブ『ヒプノシスマイク 11th LIVE≪Final D.R.B≫』全6公演「ABEMA PPV」にて独占生放送！ヒプマイ史上初19の国と地域での生配信も決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2025年9月と10月に開催される大人気“音楽原作キャラクターラッププロジェクト”『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』（以下『ヒプノシスマイク』）の11th ライブ『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 11th LIVE≪Final D.R.B≫』全6公演を、「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて、独占生放送いたします。また本公演のPPVチケット販売を8月8日（金）12時より開始いたします。

『ヒプノシスマイク』は、2017年9月に始動した“音楽原作キャラクターラッププロジェクト”で、本作では、各ディビジョン（区画）を拠点とする6つのチームが、互いの領土を賭けて熱いラップバトルを繰り広げる物語が描かれます。バトルの結果が今後のストーリー展開を左右するファン参加型のラップバトルの開催をはじめ、日本のヒップホップシーンを牽引するラッパーやトラックメーカーたちがクリエイターとして参加する本格的なラップミュージックが大きな話題を呼び、舞台やアニメなどさまざまなメディアミックス展開が行われており、さらなる広がりを見せています。

このたび「ABEMA PPV」での独占生放送が決定した、『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 11th LIVE≪Final D.R.B≫』では、ラップバトルの勝敗が観客のリアルタイム投票によって決まる、“日本初”の観客参加型「インタラクティブ映画」として大きな話題を呼んだ、映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』で繰り広げられたファイナルディビジョン・ラップバトル“First Stage”の対戦カードとなるディビジョン組み合わせにて開催。9月6日（土）・7日（日）に京王アリーナ TOKYO（武蔵野の森総合スポーツプラザ）にて「Fling Posse＆ 麻天狼」公演、9月20日（土）・21日（日）に日本工学院アリーナにて「MAD TRIGGER CREW ＆ どついたれ本舗」公演、そして、10月4日（土）・5日（日）に日本工学院アリーナにて「Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Temple」公演がそれぞれ開催されます。

「ABEMA PPV」ではその全公演を独占生放送。さらにPPV限定特典として、チケット購入者全員に出演キャストによるスペシャルな特典映像をプレゼントするほか、メインのカメラに加え、「上手カメラ」「下手カメラ」「全景カメラ」のお好みのカメラでお楽しみいただけるマルチアングル付きチケット（※1）も販売いたします。

また、グローバル向けオンラインライブプラットフォーム「ABEMA Live」にて、ヒプマイ史上初となる19の国と地域での生配信も決定いたしました。

本公演は、2025年8月8日（金）12時よりチケット販売（※2）を開始し、一般チケットは各5,000円、マルチアングルチケットは各6,500円、各公演の2days通しチケットは10,000円、マルチアングル通しチケットは13,000円で購入・視聴することができます。（※3）チケットを購入された方は、放送後1週間、見逃し配信で本編を視聴することが可能です。

またキャッシュバックキャンペーンの実施も決定。本公演の販売期間中に「ABEMAプレミアム」（※4）に登録し、本PPVのチケットを購入した上で、対象条件を満たした方に1,000円をキャッシュバックいたします。詳しくはキャンペーンページをご確認ください。

（キャンペーンページはこちら：https://abema.tv/lp/cashback-hipumai-20250906）

なお、「ABEMA Live」での視聴チケットは、各国の購入ページにて販売中。「ABEMA Live」に関する詳細は以下の特設ページよりご確認ください。

「ABEMA Live」特設ページはこちら（https://www.abema-global.com）

今後も、「ABEMA」ではアーティストのライブ、イベント、スポーツ興行、ファッションショー、舞台など多彩な新時代のオンラインコンテンツを視聴いただける「ABEMA PPV」ならではのコンテンツ拡充や、利便性を高めるための取り組みを積極的に行ってまいります。

ぜひ「ABEMA」で、豪華キャスト陣がおくる新たなファイナルディビジョン・ラップバトルをお楽しみください。

（※1）マルチアングル付き視聴チケットでは「マルチアングル機能」を使用いたします。ご使用にあたり、以下の注意事項を必ずお読みください。

・マルチアングル機能をお楽しみ頂くには、マルチアングル機能対応のチケットをご購入いただく必要があります。

・通常チケット購入後、マルチアングル付きチケットに変更するなどの対応はいたしかねます。

・カメラのアングル数は番組によって異なります。

・カメラ切り替え時に読み込み時間が発生します。

・アングル選択ページでは、映像が静止画となります。

・本機能がご利用いただけるシーンは、番組によって異なります。

・マルチアングル機能をお楽しみいただけるのは、パソコン/iOSアプリ/Androidアプリ/FireTV/AndroidTVに限ります。

（マルチアングル機能の詳細はこちら：https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360052019472）

（※2）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360043971551）

（※3）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、別途手数料が生じます。また、一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

（※4）月額1,080(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。なお、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」は本キャッシュバックキャンペーンの対象外となります。

■「ABEMA PPV」／『ヒプノシスマイク 11th LIVE≪Final D.R.B≫』全６公演 独占生放送 概要

１.『ヒプノシスマイク 11th LIVE≪Final D.R.B≫Fling Posse ＆ 麻天狼』

(C)King Record Co., Ltd.

▼放送日時

【DAY1】2025年9月6日（土） 17時開演 （放送開始16時30分～）

【DAY2】2025年9月7日（日） 16時開演 （放送開始15時30分～）

▼見逃し配信期間

【DAY1】【DAY2】ともに2025年9月14日（日）23時59分まで

▼出演者（敬称略）

【シブヤ・ディビジョン“Fling Posse”】白井悠介,斉藤壮馬,野津山幸宏

【シンジュク・ディビジョン“麻天狼”】速水奨,木島隆一,伊東健人

▼チケット販売期間

2025年8月8日（金）12時～2025年9月14日（日）21時

▼視聴・購入ページ

【DAY1】https://abema.tv/live-event/593addfa-c0ab-469e-820a-f181b99ee3cb

【DAY2】https://abema.tv/live-event/b56d1069-a98d-476c-bdbe-5a5477518869

２.『ヒプノシスマイク 11th LIVE≪Final D.R.B≫MAD TRIGGER CREW ＆ どついたれ本舗』

(C)King Record Co., Ltd.

▼放送日時

【DAY1】2025年9月20日（土） 17時開演 （放送開始16時30分～）

【DAY2】2025年9月21日（日） 16時開演 （放送開始15時30分～）

▼見逃し配信期間

【DAY1】【DAY2】ともに2025年9月28日（日）23時59分まで

▼出演者（敬称略）

【ヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”】浅沼晋太郎,駒田航,神尾晋一郎

【オオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”】岩崎諒太,河西健吾,黒田崇矢

▼チケット販売期間

2025年8月8日（金）12時～2025年9月28日（日）21時

▼視聴・購入ページ

【DAY1】https://abema.tv/live-event/0f8aef4c-898a-45a1-a047-6f2c399d1d70

【DAY2】https://abema.tv/live-event/1cad9a7e-40e9-4d7c-8a2d-3c80bc60e56b

３.『ヒプノシスマイク 11th LIVE≪Final D.R.B≫Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Temple』

(C)King Record Co., Ltd.

▼放送日時

【DAY1】2025年10月4日（土） 17時開演 （放送開始16時30分～）

【DAY2】2025年10月5日（日） 17時開演 （放送開始16時30分～）

▼見逃し配信期間

【DAY1】【DAY2】ともに2025年10月12日（日）23時59分まで

▼出演者（敬称略）

【イケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!”】木村昴,石谷春貴,天崎滉平

【ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”】葉山翔太,榊原優希,竹内栄治

▼チケット販売期間

2025年8月8日（金）12時～2025年10月12日（日）21時

▼視聴・購入ページ

【DAY1】https://abema.tv/live-event/9ab09e8c-9e28-46c4-98e3-711971a666fa

【DAY2】https://abema.tv/live-event/fe178581-310d-4880-b9ac-d05eb9d45833

▼視聴料金(全公演共通)

一般チケット：各5,000円（税込）

※アプリ内の購入は、別途手数料として500円が生じます。

マルチアングルチケット：各6,500円（税込）

※アプリ内の購入は、別途手数料として600円が生じます。

通しチケット（2days）：各10,000円（税込）

※アプリ内の購入は、別途手数料として1,000円が生じます。

マルチアングル通しチケット（2days）：各13,000円（税込）

※アプリ内の購入は、別途手数料として1,800円が生じます。

▼購入者全員特典

チケットの購入者全員に出演キャストによる特典映像をプレゼント！

※特典映像は2025年10月中にABEMAギフトボックスにてお送りいたします。

※ 通し券をご購入いただいた方には、DAY1/DAY2両日の特典映像をお届けします。

※ダウンロード期限終了後の送付はいたしませんので、必ず期限内にダウンロードしてください。

・販売期間中に「ABEMAプレミアム」に登録で1000円のキャッシュバックキャンペーンも！

本配信の販売期間中に「ABEMAプレミアム」に登録し、本PPVの通しチケットを購入した上で、対象条件を満たすと1,000円をキャッシュバックいたします。

対象条件、受け取り方法等、詳しくは特設ページ（https://abema.tv/lp/cashback-hipumai-20250906）をご確認ください。

※月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」は本キャッシュバックキャンペーンの対象外となります。

※上記公演概要は予告なく変更になる可能性がございます。

※当日は生放送につき公演時間は多少短縮・延長増減する場合がございますので、予めご了承ください。

※チケットご購入後の公演延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・変更・払い戻しはできません。

※「ABEMA PPV」のコンテンツは一部デバイスではご視聴いただけませんのでご注意ください。モバイルブラウザや一部のIPTVではご視聴いただけません。各種デバイスの「マイリスト」内に「ペイパービュー」がある場合は、ご視聴いただけるデバイスです。（最新のアプリバージョンにてご確認ください）

※公演中のチケット購入も可能です。なお本番組は、放送中の「追っかけ再生機能」をご利用いただけます。

※ご購入いただいた方は放送後も見逃し配信にて何度もご覧いただけます。見逃し配信期間を過ぎると自動的に映像が途中で切れてしまいますので、ご注意ください。

※「ABEMAプレミアム」の方もコンテンツごとのご購入が必要となります。

※「ABEMA PPV」についての詳細はこちらをご確認ください。https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360053235872

■ABEMA PPVとは

「ABEMA PPV」は、2020年6月の提供開始から出演アーティストは国内最大級の500人を越え、配信プラットフォームとして大きく伸張しています。

また、オンラインライブをより楽しむことができる多様な特徴を兼ね備えており、最大約2倍のビットレートの高画質映像を実現するなど高品質な視聴体験に加え、スマートフォンやタブレット、ご自宅のテレビ画面でも視聴可能な「マルチデバイス対応」でいつでも好きな場所で楽しむことができます。ほかにも、視聴者同士がリアルタイムでやりとりができる「コメント機能」など、まるでライブ会場にいるようなオーディエンス同士の一体感をお楽しみいただけます。

（※1）2023年5月時点、自社調べ

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2024年10月時点、自社調べ