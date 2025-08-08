『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』のイベント「『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』 POP UP SHOP in AMNIBUS STORE」の開催が決定！

株式会社arma bianca

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS STORE」を運営する株式会社アルマビアンカ（本社:東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、この度、「『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』 POP UP SHOP in AMNIBUS STORE」を開催いたします。

今回のイベントでは、『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』より「縁日」をコンセプトにした新規描き下ろしイラストを使用したグッズを多数先行販売する他、AMNIBUS STORE購入特典の配布を予定しております。

ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、ご来店を心よりお待ちしております。

「『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』 POP UP SHOP in AMNIBUS STORE」

開催期間:2025年8月29日(金)～2025年9月14日(日)

開催場所: MAGNET by SHIBUYA109 5F／AMNIBUS STORE

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-23-10

営業時間:10:00～21:00

https://magnetbyshibuya109.jp/

【イベント先行販売グッズ情報】

▼描き下ろし 縁日ver. トレーディングハート型缶バッジ(全13種)

単品:605円（税込）/BOX:7,865円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 縁日ver. トレーディングブロマイド(全30種)

単品:275円（税込）/BOX:8,250円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 縁日ver. トレーディングインスタントカメラ風イラストカード(全26種)

単品:275円（税込）/BOX:7,150円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 縁日ver. トレーディングアクリルカード(全13種)

単品:715 円（税込）/BOX:9,295円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 縁日ver. トレーディングアクリルスタンド(全13種)

単品:880 円（税込）/BOX:11,440円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 縁日ver. トレーディングダイカットステッカー(全13種)

単品:550円（税込）/BOX:7,150円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 縁日ver. BIGアクリルスタンド(全13種)

価格:各1,980円（税込）

▼描き下ろし 縁日ver. 特大アクリルスタンド(全13種)

価格:各3,300円 (税込)

▼描き下ろし 縁日ver. 2連ワイヤーアクリルキーホルダー(全13種)

価格:各990円（税込）

▼描き下ろし 縁日ver. A3マット加工ポスター(全4種)

価格:各880円（税込）

▼描き下ろし 縁日ver. マルチデスクマット(全4種)

価格:各3,960円 (税込)

▼描き下ろし 縁日ver. A5アクリルパネル(全3種)

価格:各3,278円 (税込)

▼描き下ろし 集合 縁日ver. A4アクリルパネル(全1種)

価格:4,378円 (税込)

上記商品の他にも関連商品を多数ご用意しております。

詳細は下記サイトよりご確認ください。

https://amnibus.com/products/title/472,1313

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※物販商品は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※イベント先行販売商品は、本イベントで先行販売される商品です。

イベント開始日より、ECサイト「AMNIBUS」にて受注販売も開始いたします。

イベント終了翌日からアニメイトでの予約受け付けを予定しております。

会場にお越しになれないお客様は、通販の利用もご検討ください。

※一部商品につきましては、後日の受注が不可となる場合もございますので、

ご了承いただきますようお願いいたします。

※購入制限を設けさせていただいておりますので詳細につきましては特設ページをご確認くださいませ。

※制限は予告なく解除される場合がございます。あらかじめご了承ください。

※販売状況等によって、イベント開催中に追加入荷を行う場合がございます。

AMNIBUS STOREで利用可能な決済サービスは下記になります。

https://store.amnibus.com/faq

【イベント限定BOX購入特典】

本イベント限定で、次の商品をBOX購入いただいたお客様に先着で特典グッズをプレゼントいたします。

なお、イベント開始日よりECサイト「AMNIBUS」とイベント終了翌日よりアニメイトでは、共通絵柄の特典グッズ付属を予定しております。

■描き下ろし 縁日ver. トレーディングハート型缶バッジ(全13種)

1BOX購入で「描き下ろし 集合 B 縁日ver. スクエア缶バッジ イベント限定特典」をプレゼントいたします。

※ECサイト「AMNIBUS」、アニメイトでは、BOX購入特典として「描き下ろし 集合 A 縁日ver. スクエア缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を予定しております。

※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合がございます。

※特典は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※イベント終了翌日からアニメイトでの予約受け付けを予定しております。

【購入特典情報】

期間中、イベント関連商品を2,000円（税込）ご購入ごとに、「グッズ購入特典ポストカード（全14種）」をランダムで1枚プレゼント！

※レシートの合算は出来かねます。

※景品はなくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。

※ランダムでのお渡しの為、絵柄はお選びいただけません。

※景品の転売行為は禁止させていただいております。

※キャンペーンの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

※会場購入の特典となりますので通販でのご購入は対象外となります。

【Xキャンペーン情報】

「『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』 POP UP SHOP in AMNIBUS STORE」の開催を記念して、フォロー&リポストキャンペーンを開催中です。

該当ポストをリポスト & AMNIBUS公式アカウントとAMNIBUS STORE 公式アカウントの両アカウントをフォローすることで、抽選で1名様に「グッズ購入特典ポストカード（全14種）コンプリートセット」をプレゼントいたします！

「AMNIBUS 公式Xアカウント」 https://x.com/AMNIBUS

「AMNIBUS STORE 公式Xアカウント」 https://x.com/AMNIBUS_STORE

【ご入場について】

店内混雑緩和のため、シャッフル抽選入場を実施させていただきます。

■抽選入場対象日:8月29日(金)、8月30日(土)、8月31日(日)

■整理券配布集合時間:9:15～9:20

■整理券配布時間:9:20～

■１枠目ご入場時間:10:15～

■入場時間発表:9:50頃、「AMNIBUS STORE 公式Xアカウント:https://x.com/AMNIBUS_STORE」にてご案内いたします。

■整理券配布場所:MAGNET by SHIBUYA109 ハチ公側入り口前

期間中、状況によってはフリー入場への切り替えなどを行う可能性がございます。

入場周りのご案内や、その他お知らせに関しては、下記特設サイトや公式Xアカウントなどにてご案内いたします。

イベント特設サイト:https://store.amnibus.com/lovelive-nijigasaki-magnetbyshibuya109/

AMNIBUS STORE 公式Xアカウント:https://x.com/AMNIBUS_STORE

【ご注意】

※整理券でのご入場の場合は1枠15分を予定しております。当日の状況によっては変更する場合がございます、ご了承ください。

※整理券配布集合時間を過ぎると整理券配布列へお並びいただけません。お時間を厳守いただきますようお願いいたします。

※整理券配布集合時間以降にお並びいただいた方はシャッフル抽選にはご参加いただけません。

※先着順の入場ではございません。早く並ばれても、シャッフル抽選ですので同じ条件になります。早く並ぶメリットはございませんのでご了承ください。

※整理券配布集合時間前にはお並びいただけません。お時間を厳守いただきますようお願いいたします。

※整列後はお連れ様との合流をご遠慮いただいております。必ず事前にお待ち合わせの上、お並び頂きますようお願いいたします。

※当日のお並び人数の状況により、はずれ券を入れて抽選を行う場合がございます。

※当日のお並び人数の状況により、ご入場いただけない場合がございます。

※整理券はお1人様1枚までの配布となります。周回整列はお控えいただくようお願いします。

※整理券について、お一人様で複数枚のお受け取りが発覚した場合は整理券入場をお断りさせていただく場合がございます。

※整理券を受け取られた方はその場で立ち止まらず、ご移動をお願いいたします。

※シャッフル抽選後のご入場案内は状況により遅れる場合がございます。

※整理券配布時は、整理券１枚につき1入場1会計のご案内とさせていただきます。お会計後の物販スペースへの再入場はできません。

※小学生以下のお客様など付き添いを必要とされるお客様につきましては保護者1名のみご同伴が可能です。

※状況によってはフリー入場に切り替えさせて頂く場合もございます。

※ご入場の時間帯によっては完売商品が出る場合がございます。

※諸般の都合により、開催時間は前後する場合がございます。

※フリー入場後も混雑状況によって入場規制や入場整理券の配布を実施する可能性がございます。

※諸般の都合により、抽選内容が変更になる場合がございます。

◆イベントの情報はこちらから

https://store.amnibus.com/lovelive-nijigasaki-magnetbyshibuya109/

▼お客様へのお願い

※以下の行為はご遠慮ください。

・「MAGNET by SHIBUYA109」館内でのグッズ交換・金銭を用いた譲渡

・物を床に広げるなどの行為

・通路上でのお客様同士でのお待ち合わせ

▼店舗情報

店名:AMNIBUS STORE

住所:〒150-0041 東京都渋谷区神南1-23-10 MAGNET by SHIBUYA109 5F

営業日:月曜日～日曜日

営業時間:10:00～21:00

https://magnetbyshibuya109.jp/

▼AMNIBUS STORE(アムニバスストア)について

https://amnibus.com

https://x.com/AMNIBUS

https://x.com/AMNIBUS_STORE

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所: 〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル3F

お問い合わせフォーム（https://armabianca.com/contact）よりご連絡をお願いいたします。

担当: 齊藤直樹

Mail: pr@armabianca.com

発行元 株式会社 arma bianca

Web http://armabianca.com/

(C)2022 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会