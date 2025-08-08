「ヤン・レツルの日」没後１００年・開館１１０年の記憶

　おりづるタワー（おりづるタワー株式会社／所在地：広島市中区大手町１ー２ー１／代表取締役社長：大上進）では、「旧広島県物産陳列館」開館１１０年を記念した特別企画を開催いたします。１９１５年８月１５日に開館し、２０２５年に１１０年を迎える「旧広島県物産陳列館（現・原爆ドーム）」。その設計者であるチェコの建築家ヤン・レツルの功績を称え、特別企画を実施いたします。


　戦後８０年という節目の年に、ヒロシマへの想いを込めて制作された沖田氏の楽曲「We love the EARTH from HIROSHIMA」をはじめ、複数のアーティストによる平和への願いを込めた演奏が、おりづるタワーに響き渡ります。


　本件につきまして、ぜひご取材・ご報道のご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。


広島発の平和のメッセージソング「We love the EARTH from HIROSHIMA」

　おりづるタワーではこれまで、広島出身の音楽家・沖田孝氏による定期的な演奏を通じて、「音楽が紡ぐ平和と希望のメッセージ」を発信してまいりました。


　広島の風景や四季、人々の暮らしと共に歩んできた沖田氏の音楽には、時代を越えて変わらぬ温もりが宿っています。





原爆ドームと広島県物産陳列館完成予想図

　その沖田氏が発起人となり企画された本イベントは、２０２５年に開館１１０年を迎える「旧広島県物産陳列館（現・原爆ドーム）」の設計者であるチェコの建築家、ヤン・レツル氏に敬意を表し、広島の歴史と平和への想いを世界へ発信する特別な取り組みです。


　沖田氏が約２０年にわたり奏で続けてきた、広島発の平和のメッセージソング「We love the EARTH from HIROSHIMA」。そのメロディーは、訪れる人々の心にそっと寄り添い、未来へと静かに響き渡ります。会場となるおりづるタワーからは、ヤン・レツル氏が設計した「旧広島県物産陳列館（現・原爆ドーム）」を真正面に望むことができます。


　穏やかに流れる音楽が、戦後８０年という節目の広島の“今”と“これから”に想いを巡らせるきっかけとなることを願っています。


開催概要


沖田孝司氏・千春氏

■イベントスケジュール


日時：２０２５年８月１５日（金）１３：００～１８：００


会場：おりづるタワー１２階　おりづる広場


１３：００～１３：３０　開会セレモニー　


１３：３０～Mebius＋藤江潤士


１４：３０～万貴音


１５：３０～佐々木リョウ　


１６：３０～香川裕光


１７：３０～沖田孝司＋沖田千春





主催・共催：「マイ・ハート・コンサート」推進委員会、おりづるタワー


後援：広島県、広島県教育委員会、広島市、広島市教育委員会、廿日市市、廿日市市教育委員会、（ナーホト市）、広島平和文化センター、広島国際文化財団、広島県観光連盟、広島観光コンベンションビューロー、宮島観光協会、広島日独協会、


広島青年会議所


おりづるタワー　営業情報

展望台・物産館 営業時間：１０：００～１８：００（展望台への入場は閉館３０分前まで）


　　　　カフェ 営業時間：１０：００～１８：００　



展望台入場料金：大人２２００円、中高生１４００円、小学生９００円、幼児（４歳以上）６００円　おりづる投入料金１００円



※イベント・公演の鑑賞には展望台入場料金が必要となります。　※予告なくイベントを中止する場合がございます。予めご了承ください。


※最新の営業情報はHPにてご確認ください。






