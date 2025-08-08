【世界猫の日】あなたの机を「猫デスク」化！バウヒュッテ×ビビラボのコラボプレゼントキャンペーンが開始

ビーズ株式会社

弊社趣味グッズブランド「BIBILAB(R)（ビビラボ）」は、同社が運営するゲーミング家具ブランド「Bauhutte(R)（バウヒュッテ）」と、8月8日の【世界猫の日（WORLD CAT DAY）】を記念したコラボプレゼントキャンペーンを開催することをお知らせいたします。

期間は、本日2025年8月8日（金曜）～同18日（月曜）まで。ビビラボの公式Xアカウントをフォローして、当該投稿をリポスト＆フォームを送信して応募が完了（リポスト時、「うちの猫ちゃん」画像を引用投稿で当選確率が2倍にUP）！抽選で計4名様に、猫ちゃんと飼い主が一緒に使えるうれしいアイテムをプレゼントします。

◆今つかってる机が「猫デスク」に！

ビビラボの猫家具シリーズ【ビビにゃお】から、憧れの"肉球キャットウォーク"をデスク上空に増築できる「猫タワーラック LCR-1000-GY」を2名様に。

今つかっている机にクランプで連結するだけの簡単設置で、下段は天板の奥行き拡張に、上段は猫のくつろぎスペースに。面倒なDIYや家具の買い替え不要で、あなたの作業スペースを「猫デスク」化することが可能です。高いところが大好き＆飼い主を常に監視していたい猫も満足、ネコハラされてもいいから常に近くに猫がいてほしい＆かわいい肉球を堪能したい飼い主も満足...な、互いが幸せになれるデスク環境を手軽に構築できます。設置に場所をとらず、また机と連結することで土台の接地面積を広く確保し、省スペース性と安定性を両立している点もうれしいポイントです。

● 猫デスク賞（2名様）

【賞 品】BIBILAB 猫タワーラック LCR-1000-GY

【サイズ】幅105×奥行20.5×高さ153.5～155cm

【耐荷重】65kg（上段：15kg、下段：20kg、ステップ：各10kg）

【ＵＲＬ】その他スペック詳細(https://www.bibi-lab.jp/products/meow-series/lcr1000/)（公式サイト）

◆猫とず～っとくっついていられるパーカー

兄弟ブランドのバウヒュッテからは、お腹部分に猫が入れる大きなポケットを搭載した「にゃんガルーパーカー(R)２（ブラック/Sサイズ）」を2名様に。

狭くてあたたかい所が大好きな猫を呼び寄せる、まるでカンガルーのようなお腹のポケット。猫好きの心をくすぐる、猫耳付きフード＆袖口の肉球刺繍...。身も心も猫に寄り添って、互いのぬくもりを感じながら一緒にくっついていられるパーカーです。独自設計の自立型ポケットが、手で支えずとも猫を安定してホールド。液体状になった猫が膝の上からこぼれ落ちるのを防ぎつつ、空いた両手で自由に好きなことをして過ごすことができます。

● にゃんガルー賞（2名様）

【賞 品】Bauhutte にゃんガルーパーカー2 BPA-001-S-BK

【サイズ】Sサイズ（推奨身長：155～165cm）

【ＵＲＬ】その他スペック詳細(https://www.bauhutte.jp/product/bpa001/)（公式サイト）

◆キャンペーン概要

あなたの机を「猫デスク」化しよう！世界猫の日プレゼントキャンペーン

【応募期間】

2025年8月8日（金曜）～同18日（月曜）

【応募方法】

1）ビビラボ（＠BIBILAB_JP(https://x.com/BIBILAB_JP)）の公式Xアカウントをフォロー

2）キャンペーン投稿をリポスト

3）応募フォームを送信

※リポスト時に「うちの猫ちゃん」画像を添えた引用投稿で当選確率UP

【 景品 】

ご応募はこちらから（X） :https://x.com/BIBILAB_JP/status/1953622970146189357

「BIBILAB(R)（ビビラボ）」「Bauhutte(R)（バウヒュッテ）」はビーズ株式会社（所在地：大阪府東大阪市、代表：大上響）の自社ブランドです。

■公式サイト

ビビラボ https://www.bibi-lab.jp/

バウヒュッテ https://www.bauhutte.jp/

製品のお貸出やコラボキャンペーンなど協業についてのお問い合わせは、弊社お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。