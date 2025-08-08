HENNGE OneとKasanareがシングルサインオン連携を開始

カサナレ株式会社

カサナレ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：安田 喬一）が提供する、エンタープライズ生成AIソフトウェア「Kasanare」は、HENNGE株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小椋 一宏）が展開するクラウドセキュリティサービス「HENNGE One」とのシングルサインオン（SSO）連携に対応したことをお知らせします。

この連携により、HENNGE Oneをご利用の企業は、KasanareへのログインにおいてID・パスワードを新たに管理する必要がなくなり、HENNGE Oneのアクセス制御下で、より安全かつ効率的に生成AIを業務に活用できるようになります。

■技術連携の詳細

今回の連携は、SAML 2.0に準拠したシングルサインオン（SSO）方式で実現されており、HENNGE Oneをアイデンティティプロバイダー（IdP）、Kasanareをサービスプロバイダー（SP）として連携しています。

HENNGE Oneをご利用の企業は、IdP-Initiated方式・SP-Initiated方式の両方に対応したログインが可能となり、HENNGE OneのID・アクセス管理ポリシーのもとで、安全かつシームレスにKasanareを利用できます。

連携にあたり、以下の主要項目がHENNGE OneとKasanare間で連携されます。

- SAML認証プロトコル（署名付きレスポンス）- ユーザー識別子（Name ID：email形式）- SP側エンドポイント：ACS URLおよびSP IssuerはFirebase認証基盤を活用- セキュリティ証明書を用いた署名検証

この連携により、利用者はパスワード入力の手間なくKasanareへアクセスできるようになり、利便性とセキュリティの両立が実現します。

■HENNGE Oneについて

HENNGE Oneは組織の生産性向上を実現する国内シェアNo.1（※）のクラウドセキュリティサービスです。 生産性向上にはSaaSをはじめとする最新テクノロジーの活用が不可欠ですが、一方でそこにはセキュリティをはじめとする様々な課題が存在します。

テクノロジー活用を妨げる課題を解決するため、HENNGE Oneでは3つのEditionを提供。複数のシステムIDをまとめて保護し、安全で効率的な働き方を実現する「Identity Edition」、組織内に散在するデータの意図せぬ情報漏えいを防止する「DLP Edition」、そして、テクノロジー、人、プロセスの全方位で組織をサイバー攻撃から守る「Cybersecurity Edition」です。

あらゆる組織の課題を、機能と導入しやすさを兼ね備えたセキュリティサービスで解決し、テクノロジーの解放を実現します。

URL： https://hennge.com/jp/service/one/

※出典元：https://hennge.com/jp/info/news/20250515_itr/

■Kasanareについて

Kasanareは、企業の業務をAIで効率化・自動化するエンタープライズ生成AIソフトウェアです。

企業が持つデータを学習し、「問い合わせ対応の自動化」「定型文書の作成」「社内ナレッジの検索補助」などの反復業務を自動化。さらに、データ修正や管理の手間を最大90%削減し、運用負担を軽減します。

独自技術「テクノロジーピース(R)」により、セキュリティ強化、多言語対応、データ最適化など、必要な要素を自在に組み合わせ、要件に合わせたカスタマイズが可能。RAGやAIエージェントも標準搭載し、企業の成長を支えるAI基盤を提供します。

■カサナレ株式会社について

カサナレ株式会社は、「現場から未来をつくる」をビジョンに掲げ、企業の業務現場に根づかせることを支援する生成AIスタートアップです。

生成AIを「最初から完璧なツール」ではなく「現場で育てる対象」として捉え、運用の手間や属人性を解消。社内問い合わせ対応やナレッジ検索などの業務において、企業固有のデータを活用し、業務の効率化と自動化を推進します。

要件に合わせたカスタマイズを可能にする独自技術「テクノロジーピース」と、導入したAIエージェントのマネジメント基盤「Kasanare Agent Gateway」によって、大手金融機関をはじめとするエンタープライズ企業への導入が進んでいます。

2025年には『Forbes JAPAN’s AI 50』『Japan Financial Innovation Award 』にも選出されるなど、注目のスタートアップとして高い評価を受けています。

社名：カサナレ株式会社

設立：2022年8月

住所：東京都渋谷区道玄坂1丁目12－1 渋谷マークシティWEST棟 22F

事業内容：エンタープライズ生成AIソフトウェア「Kasanare」の開発・運用

URL：https://www.kasanare.co.jp/