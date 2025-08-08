不動産取引支援ハブ「レリーズ」がサービス開始3周年

GOGEN株式会社

不動産売買のDXを推進するGOGEN株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：和田 浩明）の主力事業である不動産取引支援ハブ「Release（以下：レリーズ）」は、2025年8月8日をもちまして、サービスローンチから3周年を迎えたことをお知らせいたします。

2022年5月の宅地建物取引業法改正による電子契約の解禁を受け、レリーズは同年8月8日にサービスを開始いたしました。この3年間、新築分譲、不動産仲介、ハウスメーカー、買取再販といった多様な売買事業者様にご利用いただき、お客様の声を反映して機能拡張を重ねてまいりました。その結果、本サービスを介した不動産の年間取引流通総額（GMV）は1兆円規模に達し、業界有数の取引インフラへと成長を遂げています。

この節目に合わせ、ウェブサイトを全面的にリニューアルいたしました。新サイトでは、お役立ち情報としてコラムや導入事例も順次公開してまいります。今後も、さらなる新機能のリリースを予定しており、当社のミッションである「あたらしいやり方で、人々によりよい不動産を」の実現に向けて、不動産取引のDXをより一層加速させてまいります。

■リニューアルしたウェブサイトはこちら(https://release.estate/)からご覧になれます

■不動産取引支援ハブ「レリーズ」について

レリーズは、契約や書類の作成、顧客とのやり取り、契約締結や同意取得といった、不動産取引にかかわる膨大で煩雑な手続きや情報管理をデジタル化するサービスです。これにより、不動産事業者の業務効率化の大幅な向上と、専用の「マイページ」を通じたエンドユーザーの体験革新を実現します。さらに、顧客情報・取引情報などのデータを、決済や住宅ローン、火災保険などの各種手続きに連携・活用することで、取引全体の滑らかさを飛躍的に向上させます。取引が完了した後も、マイページを通じたエンドユーザーと事業者の継続的なコミュニケーションを支援し、購入後のアフターフォローや、リフォーム、売却相談など、事業者の新たな取引機会の創出にも寄与します。

■サービス開始から3年間の軌跡

2022年 8月 電子契約・契約書管理サービス「レリーズ電子契約」をローンチ

2023年 3月 不動産関連書類締結の業務プロセスにおいて特許を取得

2023年 5月 不動産売買に特化した本人確認サービス「レリーズ本人確認」をローンチ

2023年11月 総務省後援 ASPICクラウドアワード2023で「奨励賞」を受賞

2023年12月 不動産売買仲介向けの営業DXサービス「レリーズ物件提案」をローンチ

2024年 4月 サービスを統合し「レリーズプラットフォーム」として運用を開始

2024年 5月 クラウドサイン(R)︎と連携したサービスとして初めて「組込み署名」に対応

2024年 7月 不動産売買仲介向け「媒介活動パッケージ」提供を開始

2024年11月 国土交通省提供の「不動産情報ライブラリ」と連携

2025年 1月 新築デベロッパーのJV事業・販売代理を対象に「コラボレーション機能」を追加

2025年 3月 新築デベロッパー向け「新築マンション販売・申込管理パッケージ」の提供を開始

2025年 4月 「新築マンション販売・申込管理パッケージ」において特許を取得

2025年 8月 レリーズローンチ3周年を迎え、年間GMVは1兆円規模へ

■今後のロードマップ

今後も、不動産業務の現場に根差した新しい価値を提供し続けるべく、機能開発を加速してまいります。新機能の搭載スケジュールは以下を想定しております。

近日中

- 不動産業に特化したAIエージェントを搭載した、革新的なコミュニケーションアプリの提供を開始予定- 「媒介活動パッケージ」を拡充し、媒介工程に加え契約から決済までの各種書類作成や取引台帳管理にも対応した「売買仲介取引支援パッケージ（仮）」の提供を開始予定

2025年内

- 取引後の顧客との継続接点を創出し、LTV（顧客生涯価値）の最大化を支援する「既契約者マーケティングパッケージ（仮）」の提供を開始予定- 火災保険見積・手続きをDXする「火災保険パッケージ（仮）」の提供を開始予定

2026年春目途

- ハウスメーカーの土地売買から建物設計請負契約まで一連の契約工程をデジタル化する「新築戸建販売支援パッケージ（仮）」の提供を開始予定

【GOGEN株式会社について】

社 名：GOGEN株式会社

代 表 者 ：和田 浩明

所 在 地 ：東京都港区虎ノ門2-2-1 住友不動産虎ノ門タワー 16F

創 業：2022年2月

事業内容：不動産取引支援ハブ「レリーズ」シリーズの企画・設計・開発・販売・運用

コンサルティング業務

損害保険代理業

会社 HP：http://gogen.jp