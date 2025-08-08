SHIFT AI for Biz コーディング不要のプロトタイプ開発スキルが学べる【AI Drivenプランナーコース】を2025年8月8日より提供開始

株式会社SHIFT AI

「日本をAI先進国に」を掲げ、AIのビジネス活用を学べる利用者数No.1※のAI大学「SHIFT AI」を運営する株式会社SHIFT AI（東京都渋谷区、代表取締役：木内翔大）は、企画職・プランナー向けのeラーニングコース「AI Drivenプランナーコース」を2025年8月8日より提供開始します。本コースでは、ChatGPT、Copilot、Geminiなどの汎用チャット型生成AIと、プロトタイピングAIツール「Lovable」を組み合わせ、コードを書かずにアイデアを動くプロトタイプにする具体的な手法を学びます。企画段階からプロトタイプを同時生成することで、開発チームとの認識齟齬をなくし、意思決定の質と速度を飛躍的に向上させるスキルを体系的に習得できる内容となっています。

■背景・概要

ビジネスの現場において、企画書だけではアイデアの魅力や仕様が十分に伝わらず、開発段階での手戻りや意思決定の遅延が度々発生しています。

近年の生成AIの進化により、企画職・プランナー自身がコーディングスキルなしで、アイデアを「動くプロトタイプ」として同時に具体化できるようになりつつあります。この潮流は、企画と実装の間の目に見えない分断を解消し、より迅速で的確な価値創造と意思決定を可能にします。

本コースは、プランナーが時代の新しいニーズに応え、生成AIを活用したプロトタイピングスキルや企画の具体化能力を、体系的に習得できるよう開発しました。

■本講座の主な特徴

◼️想定受講者

◼️提供形態

- 実践的なAIプロトタイピングコードを書かずに高品質なプロトタイプを作成できるAIツール「Lovable」を中心に、実務で即使えるプロトタイピングの演習を行います。汎用AIと特化型AIを組み合わせた、効果的な活用術を習得します。- 企画から実装までの連携をスムーズに作成したプロトタイプを活用して、デザイナーやエンジニアと円滑に連携する方法を解説。企画意図を正確に伝え、手戻りのない開発プロセスを実現します。- 企画職の「自走力」を向上自身でアイデアの検証サイクルを高速に回せるようになり、企画の質が向上。変化の速い市場で成果を出し続けるための「自走力」（自ら考え、動き、改善し続ける力）が身につきます。- 企業内の企画職、プランナー- プロダクトマネージャー、プロダクトオーナー- 新規事業開発担当者- DX推進担当者- 生成AIを活用して企画の質とスピードを向上させたい全ての方- エンジニアやデザイナーとの連携を円滑にしたい方

当社のeラーニングプラットフォーム上でオンライン受講が可能です。

受講者は自分のペースで学習を進められます。

■お申込み方法

ただいま、生成AI活用推進のための無料相談会を開催しております。

以下のリンクよりご予約ください。

https://meetings.hubspot.com/kiida/shiftai-sales (https://meetings.hubspot.com/kiida/shiftai-sales)

その他ご不明点がございましたら、下記メールアドレスにお問い合わせください。

info@shift-ai.co.jp

【SHIFT AI for Bizとは】

本サービスは、AI活用の法人向けリスキリング支援プラットフォームです。生成AIを活用し、業務の改善や新規事業開発などを行いたい全ての企業様に向け、これまでの支援経験を活かしつつ、企業のAI活用を促進し、DX推進を強力に支援します。

【会社概要】

株式会社SHIFT AIは、「日本をAI先進国に」というビジョンのもと、生成AIをはじめとするAI技術のビジネス活用を学べる、利用者数No.1※のコミュニティ「SHIFT AI」を運営しています。会員数は2万人を超え、法人向けのリスキリング支援サービス「SHIFT AI for Biz」や、教育機関向けの「SHIFT AI for School」など、幅広い分野でAI人材の育成を推進。さらに、独自メディア「SHIFT AI Times」の運営をはじめ、情報発信・研修・イベントを通じて、個人と組織の成長を支援し、日本全体のAI活用を加速させています。

社 名 株式会社SHIFT AI

所在地 東京都渋谷区渋谷２丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者 代表取締役 木内 翔大

設立年月 2022年3月18日

資本金 8,300万円（資本準備金含む）

事業内容 コンサルティング / コミュニティ運営 / Youtubeチャンネル運営 / スクール運営

URL：https://shift-ai.co.jp/

※利用者数No.1

GMOリサーチ&AI株式会社調べ

■調査項目/調査時点（2025年2月）における累計登録者数

■調査対象/企業が運営するAI活用事例や実践ノウハウなど、ビジネス目的でのAI活用に関する講義を提供するコミュニティサービスを対象とし、講義を行わないネットコミュニティや個人運営のコミュニティ、ビジネス目的以外のコミュニティサービスは対象外とする

【代表取締役 木内 翔大について】

木内 翔大(きうち しょうた)

株式会社SHIFT AI 代表取締役 / 一般社団法人生成AI活用普及協会 協議員 / GMO AI＆Web3株式会社 AI活用顧問 / GMO AI＆ロボティクス商事 AI活用アドバイザー

フォロワー数 13.2万人 (2025年8月現在)

「日本をAI先進国に」をテーマに生成AIについて発信。

URL：https://x.com/shota7180