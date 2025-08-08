【海外駐在員研修プログラム】グローバル人材育成特化型研修サービスINSIGHT ACADEMY | 講師派遣型研修を提供開始
グローバル人材育成・研修業を手掛けるインサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区新橋、代表：金 珍燮）は、新サービス【講師派遣型研修：海外駐在員研修プログラム】を提供開始いたしました。
□研修のゴール
多くの海外駐在員が実務で苦労しているのは海外人材のマネジメントです。
本研修では、海外現地拠点のKSFとなる海外人材マネジメントにフォーカスを当て、４つの切り口に分けて、マネジメント力・実践力を向上させることをゴールとしています。
□詳細
【講師派遣型研修】
海外駐在員研修プログラム
対象者： 海外駐在員の方
形式 ： 対面 or Zoom
期間 ： 半日 × ２日間
□プログラム内容
--- DAY 1 ---
01：イントロダクション概要説明、講師紹介、自己紹介
02：海外拠点の人事戦略・人事制度経営理念実現のための人事戦略人事制度のコアポリシー人事制度上
のTips人事的数値の把握とフィードバックの仕組み講師の実体験（失敗体験、成功体験）【グルー
プワーク】自拠点における人事戦略・人事制度の課題【グループワーク】解決策の考察、講師から
のフィードバック・アドバイス
03：海外現地人材の採用採用要件 ≒「自社にとって良い人材」を採るための前提海外現地人材採用の
ステップ講師の実体験（失敗体験、成功体験）【グループワーク】自拠点における海外現地人材採
用の課題【グループワーク】解決策の考察、講師からのフィードバック・アドバイス
04：まとめ・質疑応答
--- DAY 2 ---
01：イントロダクションDay1の振り返り、概要説明
02：海外現地人材の育成海外現地人材育成のためのアプローチの基本海外現地人材育成のポイント（仕
組み面）海外現地人材育成の基本、重要事項海外現地人材育成のポイント（施策面）【グループワ
ーク】自拠点における海外現地人材育成の課題【グループワーク】解決策の考察、講師からのフィ
ードバック・アドバイス
03：海外現地人材の定着海外現地人材定着に不可欠な職場環境のアセスメントの仕組み目指すべき「健
全な」定着発信の重要性1対1のコミュニケーションHR部との連携の重要性【グループワーク】自
拠点における海外現地人材定着の課題【グループワーク】解決策の考察、講師からのフィードバッ
ク・アドバイス
04：まとめ・質疑応答
インサイトアカデミー株式会社
本社：〒105-0004 東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス7F
代表取締役：金 珍燮
設立：2019年12月1日
資本金：9500万円
会社サイトURL：https://client.insighta.co.jp/
事業内容：グローバル人材育成・研修業
‐ INSIGHT ACADEMY「Eラーニング」：https://insighta.jp/
‐ INSIGHT ACADEMY「研修」：https://client.insighta.co.jp/service/interactive_training
‐ INSIGHT ACADEMY「語学」：https://client.insighta.co.jp/service/language