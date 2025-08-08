株式会社EAGLE、アプリやWebサービスに“ポイ活”機能を簡単導入、収益化を支援する新サービス「ポイリンク」を発表

株式会社EAGLE

株式会社EAGLE（本社：東京都中央区、代表取締役：八須竜馬）は、アプリやWebサービスに簡単に“ポイ活”機能を導入できる新サービス「ポイリンク」を発表いたしました。本サービスは、特許取得済の独自技術を活用し、アプリ運営における収益性とユーザー継続率の同時向上を可能にするソリューションです。

【ポイリンクとは】

「ポイリンク」は、アプリやWebサービスに簡単に“ポイ活”機能を導入できる収益化支援ツールです。成果報酬型広告（オファーウォール）と任意のミッション設計によって、広告収益の最大化とユーザーの継続率向上を同時に実現します。技術的な専門知識がなくても簡単に導入でき、直感的な管理画面で日々の運用もスムーズに行えます。

■ ポイリンクの主な特徴

・ 簡単導入（初期費用ゼロ・最短1日で導入可能）

・ 複数社のオファーウォールと自動連携し、売上状況に応じて最適な表示順を自動調整

・ 任意のミッション設定でアプリ内行動を促進し、継続率向上をサポート

・ 大手ポイント等へのスムーズな交換が可能で、ユーザー満足度も向上

・ 直感的な分析ダッシュボードで収益状況やミッション成果を一元管理

■ このような課題を抱えるサービス運営者に最適

・アプリの収益構造を拡張したい

・開発コストをかけずにポイ活機能を導入したい

・ユーザーのアクティブ率や継続率を高めたい

■ 特許取得済みの独自技術を採用

「ポイリンク」は、特許第7713275号に基づく独自技術を用いて構築されています。成果報酬型広告の最適表示や、ユーザー導線設計を自動で最適化する機能により、開発・運用の負荷を大幅に軽減。再現性の高い成果とスムーズな導入体験を提供します。また、オファーウォールを複数まとめる際に実装した周辺技術に関しても現在、特許出願中となります。

■ 今後の展望

自社のオファーウォールを導入希望の企業様は下記お問い合わせよりご連絡いただけたらと思います。今後はさらなる広告連携の強化、ユーザー体験の向上、外部サービスとのAPI連携などを予定しております。アプリ・サービス運営者にとって、より強力な収益化手段となるよう、機能アップデートを継続してまいります。

■ お問い合わせ

「ポイリンク」の導入に関するご相談・ご質問は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ窓口：https://eagle-developers.com/contact/



＜参考情報＞

・特許番号：特許第7713275号（取得済）

株式会社EAGLEについて

株式会社EAGLEは、2015年に設立された東京・中央区に本社を構えるゲーム開発会社です。代表作には、累計200万ダウンロードを突破した放置型牧場育成ゲーム『出荷ぶた』シリーズがあり、ユーザーから高い評価を受けています。カジュアルゲームやソーシャルゲームの自社開発・運営を中心に、UI/UXデザイン、イラスト制作など幅広いクリエイティブ業務を手がけています。「ゲームは心の休憩所である」という理念のもと、ユーザーに癒しと活力を提供するゲーム体験を追求しています。また、フルリモート勤務や副業・兼業の受け入れを積極的に行い、柔軟な働き方を支援する体制を整えています。

会社情報

社名：株式会社EAGLE

設立：2015年7月

代表者：代表取締役 八須 竜馬

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-27-8 セントラルビル703号

事業内容：カジュアルゲーム・ソーシャルゲームの開発・運営、受託開発、UI/UXデザイン、イラスト制作

公式サイト：https://eagle-developers.com/