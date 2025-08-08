番組の冒頭に推しへの“応援広告”が流れる時代へ。Cheering AD × Lemino応援広告の新展開を開始

株式会社ジェイアール東日本企画

株式会社ジェイアール東日本企画（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：石川 明彦、以下「jeki」）が展開するファン参加型広告サービス「Cheering AD（チアリング アド）」（URL: https://cheering-ad.jeki.co.jp/）は、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス「Lemino」（URL：https://lemino.docomo.ne.jp/）と連携し、ファンが応援広告をLemino内の番組冒頭に配信できる新サービスを開始いたします。

これまで駅や屋外広告で広がってきた応援広告文化が、新ステージへ。

ファンが選んだ番組で、自らの想いを込めた広告が冒頭に流れる--そんな“ファンが主役”の新たな広告体験がLeminoから始まります。

“Cheering AD × Lemino 応援広告の特徴”

推しの出演番組をファンが選び、広告を出せる

Lemino応援広告のお申込方法

- Leminoで配信中の「PRODUCE 101 JAPAN」シリーズ、「ZEROBASEONEの万能オフィス」、すとぷり、アニメ・スポーツなどジャンルを超えて出稿可能。視聴コンテンツ自体を“応援の場”として活用できます。- 番組冒頭で100%視聴される“共感型広告”番組のはじまりに必ず流れるため、ファンだけでなく、まだ“推し”を知らない人へも自然に目にすることができ、推しを応援する気持ちを共有・共感できます。- 全国どこでも“推し”が届く。Leminoだから叶う、広がる応援Leminoは、いつでもどこでも無料で視聴可能。地域や時間にとらわれず、あなたの応援が全国へと広がっていきます。

「Cheering ADオンライン」より、番組・期間を選択。

権利元確認・デザイン審査などはCheering ADが代行し、初めての方でもスムーズに出稿できます。

▶ 詳細・申込：https://cheering-ad.jeki.co.jp/collections/lemino

【企業・媒体主さまへ】“ファンの想い”が届く場所、一緒につくりませんか？

Cheering ADでは今後、動画配信サービスだけでなく、交通広告・自販機・街頭ビジョン・リアルイベントなど、日常のさまざまなシーンを“応援の場”としてひらく取り組みを進めていきます。

応援広告は、「ファンの想い」「UGCによる自然な拡がり」「共感型のコミュニケーション」という特性から、企業やブランドが生活者の共感や熱量に寄り添う新たな接点として注目されています。

活用イメージ例）

コンテンツホルダー様： 推し活文脈で番組・キャラクターとの接点を創出

メーカー様： 商品パッケージや店頭ディスプレイを“応援広告化”

プラットフォーム様： アプリ内広告やサイネージをファン向けに活用

流通・店舗様： 店舗スペース・什器・レシート等も応援メディアに

生活のあらゆる場面に“応援の気持ち”があふれる社会へ。

Cheering ADは、ファンの力と企業の想いをつなぎ、新しい広告の価値をともにつくっていきます。

▶ 協業・媒体提携などのお問い合わせ：

https://help-cheering-ad.jeki.co.jp/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=33895196536601

「ファンが広告主になる時代」の本格到来

ポテンシャル市場規模は769億円とされる“応援広告”、その拡張可能性とは

2025年2月27日にCheering ADが発表した「推し活・応援広告調査2024」では、推しの記念日を広告で祝う文化が広がり、応援広告のポテンシャル市場規模は769億円にのぼることが明らかになりました。

調査では、

推し記念日の祝い方として「応援広告」が第3位にランクイン

半年以上の準備期間をかける人が2割以上

実施者の86.8%が「推し活への出費が増えた」と回答

これらの結果から、応援広告は単なる“お祝い”ではなく、ファンの熱量がコンテンツ経済を動かす存在として注目されています。

▶ 推し活・応援広告調査2024：https://cheering-ad.jeki.co.jp/blogs/news/news-release2025

■「Cheering AD」とは

株式会社ジェイアール東日本企画 未来事業推進局

問い合わせ窓口（メール専用）：cheer-ad@jeki.co.jp