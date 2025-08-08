大人の非日常を贈るギフトブック「Otonami Discovery」、「MEGRUS」にて初の法人連携事例

J-CAT株式会社

J-CAT株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：飯倉 竜）が運営する、大人の非日常体験をお届けする「Otonami（おとなみ）」は、ブランド品の買取専門店「MEGRUS（めぐらす）」を展開する株式会社JFR & KOMEHYO PARTNERSと連携し、新商品「Otonami Discovery（おとなみディスカバリー）」の法人向け初導入事例をスタートしました。

2025年8月にオープンしたばかりのMEGRUS 松坂屋名古屋店・大丸東京店にて、店舗での接客と連動したプロモーションとして「Otonami Discovery」を活用。ブランドの世界観や上質な非日常体験を届けるギフトブックとして、顧客との関係構築やブランド価値向上に寄与する新たな施策となります。

「Otonami Discovery」は、読む楽しさ・選ぶ時間・体験する喜びを一冊に込めた、“手に取れる非日常”をテーマにしたギフトブックです。ブックレットとギフトカードがセットになっており、大人の教養や好奇心を満たす特別な時間を贈ることができます。

Otonamiでは今後、こうした企業・法人向けの販促施策においても、「体験ギフト」の新しい形と価値を模索しながら、より豊かな贈り方の提案と感動体験の提供を進めてまいります。

■“リユース”のその先に、“上質な体験”を贈る構造

大人の非日常体験を贈るギフトブック「Otonami Discovery」

MEGRUSの買取ご成約金額に応じてOtonamiギフトカードまたはギフトブック「Otonami Discovery」（ギフトカード含む）を贈呈できる仕組みを導入。

これは、“ものを手放す”という体験から、“時間を贈る”という体験へとつながる新しい価値提供であり、MEGRUSの「人生のステージとモノの価値をつなぎ、笑顔社会を実現するサーキュラー・ステーションへ。」というブランドビジョンにふさわしい取り組みと考えます。

今後、秋にはMEGRUS大丸神戸店・博多大丸福岡天神店のオープンも予定しており、「Otonami Discovery」を活用した販促展開も順次拡大していく予定です。

詳細はこちらよりご覧ください：https://jfkp.co.jp/megrus/event-001/

■株式会社 JFR ＆ KOMEHYO PARTNERS 取締役副社長 兼 営業本部長 小川 翔太郎氏 コメント

Otonamiのサービスを知っていただき体験いただく機会を提供して参ります。Otonamiだから体験できる特別な時間を通じて、Otonamiファンが増え、結果としてMEGRUSのファンになっていただければ幸いです。

今年度も7～8店舗の出店を計画しておりますが、そのすべての店舗で導入していく予定です。お客様の声を伺いながら、Otonamiサービスの魅力の発信とともに、MEGRUSの魅力発信に繋げていければと考えております。

■Otonami Discoveryがサポートする体験価値

「Otonami Discovery」には、Otonamiが厳選した上質な文化体験の一部が掲載されており、ギフトブックを手に取った瞬間から、日常を離れた知的好奇心の世界へ誘います。添付のギフトカードでは、多彩なジャンルの約500にも及ぶ体験の中から、お客様ご自身の興味やライフスタイルに合わせて自由に選ぶことが可能です。

企業・法人様においては、「選べる非日常体験」を届ける新しい販促ツールとして、店舗来訪者への特典やキャンペーン施策はもちろん、福利厚生やインセンティブギフトとしても柔軟にご活用いただけます。

■今後の法人展開に向けて

Otonami Discoveryは、法人の販売促進、キャンペーン施策、ギフト展開、福利厚生における“選べる上質体験ギフト”として、今後さらに活用シーンの幅を広げてまいります。企業のブランディング価値を高める新しい贈り方の提案として、様々な業種との連携を進めていく予定です。

■法人導入・カスタマイズに関するお問い合わせ

Otonami Discoveryでは、ギフトブックおよびギフトカードの発送サポートを含めた企業導入に対応しております。ご希望に応じて券種・納品方法・カスタマイズのご相談も承ります。

貴社のブランドイメージや施策に沿った“上質な体験ギフト”のご提案をいたします。



▼法人向け体験ギフト導入に関する詳細

https://lp.otonami.jp/corporate_gifts

▼法人向け体験ギフトのお問い合わせ

https://lp.otonami.jp/corporate_gifts#contactform





■Otonami Discoveryとは

Otonami Discoveryは、文化・食・工芸など、日本各地の上質な体験を“選んで贈る”新しいギフトブックです。

読み物としても楽しめるギフトブックと、体験予約に使えるポイント型ギフトカードを組み合わせ、贈られた方はOtonamiがお届けする約500の体験から、そのときの関心や心に響く出会いを自由に選び、ご予約いただけます。

ギフトカードはポイント数に応じた複数の設定があり、シーンやご用途にあわせたご提案が可能です。

非日常の体験を通じて、日本の新たな魅力に出会い、日常に深みを添える時間をお届けする本商品は、法人向けの販促施策や特典としてもご活用いただけます。

発売に関する情報はこちらをご覧ください：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000052864.html

■Otonamiについて

Otonamiは、大人のための非日常体験を提供する予約サイト。日本の本当に価値のある魅力を、ハイエンドな体験としてお届けします。特別な場所で、ワンランク上の“大人のたしなみ”を感じながら、上質な時間をお過ごしいただけます。

現在は関東・関西を中心に、約500件におよぶ感動体験プランを掲載しており、新たなエリアやジャンルのプランも随時追加中。特別プランや限定特典を会員メンバーに提供する「Otonami Salon」のほか、Otonami初の実店舗である次世代型ライフスタイルラウンジ「Otonami Lounge Tokyo」も展開しています。

https://otonami.jp/

■J-CAT株式会社



所在地：東京都港区芝公園2丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー16階

代表者：代表取締役CEO 飯倉 竜

事業内容：ハイエンド向け観光体験予約サービス「Otonami / Wabunka」の企画・開発・運営、

法人・団体向けカスタマイズ型イベントの企画・運営、

行政・法人向け地域資源活用型コンサルティングおよびプロジェクト受託

URL：https://j-cat.co.jp/

■問い合わせ



▼メディアからのお問い合わせ

pr-info@j-cat.co.jp

▼企業法人向けカタログギフトのお問い合わせ

https://lp.otonami.jp/corporate_gifts#contactform

▼Otonamiでの体験提供をご希望の事業者さまからのお問い合わせ

https://lp.otonami.jp/b2b





