映像配信サービス初となる”ファンが配信番組を選べる応援広告”がスタート！～「観る」だけじゃない、「届ける」推し活を、Leminoで～

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」は、株式会社ジェイアール東日本企画が運営する応援広告「Cheering AD(チアリングアド)」との共同の取り組みとして、2025年8月8日（金）正午から、推しへの応援を全国に届けられる応援広告を開始いたします。

映像配信サービスとしては初めて、多様な番組の中からファンが番組を指定し、選んだ番組の広告枠に応援広告を配信できるようになりました。（自社調べ）

■Lemino応援広告概要

これまで、駅や屋外ビジョンなどで展開されてきたファンによる“応援広告”が、ついに映像配信サービス「Lemino」内でも実現。Leminoでは、番組本編の冒頭に流れる広告枠に、ファンが制作した応援広告を配信。推しへの想いを、Leminoを通じて全国へ届けられます。

■特徴１.

アイドル・アニメ・スポーツなど、Leminoで配信中の多様な人気番組に応援広告を出稿可能

「PRODUCE 101 JAPAN」シリーズや「ZEROBASEONEの万能オフィス」、「すとぷり」をはじめとするSTPR Familyなど話題のアーティストやグループの出演番組のほか、K-POP・韓流ドラマ・アニメ・スポーツ等多彩なジャンルに対応。推しの番組に応援広告が出せるようになります。

■特徴２.

本編前に必ず応援広告が配信され、ファン同士が想いを共有できる

番組本編が始まる前の広告枠に配信されるため、視聴者＝ファン同士が応援広告を自然に目にすることができ、推しを応援する気持ちを共有・共感できます。

■特徴３.

全国どこへでも、推しへの応援を届けられる

番組はいつ・どこでも無料で視聴でき、場所の制約がないため、全国のファンはもちろん、まだ推しを知らない人へもアプローチが可能です。

※応援広告が配信されるのは「広告付き無料」で配信されているコンテンツのみとなります。

また、応援広告開始を記念して、「すとぷり」を含むSTPR所属の５グループが集結した大型フェスイベントの4日目である「STPR Family Festival!! DAY4」の公演の様子を、2025年8月25日（月）よりLeminoにて独占無料配信することが決定しました。本番組の広告枠にも、応援広告を配信可能になります。ファンの想いが応援広告という形式で作品を彩り、それがより多くの視聴者へと届くーーそんな新しい応援体験をLeminoで提供します。

今後、「Lemino」は株式会社ジェイアール東日本企画「Cheering AD(チアリングアド)との連携により、応援広告の形態をさらに多彩に拡充。ファン・視聴者と番組がより身近に感じられる新しいコミュニケーションの場を創出し、動画サービスの価値をさらに高めてまいります。

■Cheering AD(チアリングアド)申込方法

「Cheering AD(チアリングアド)オンライン」より広告掲出箇所や掲出形態を選択し、権利元の広告掲出可否やデザイン意匠審査などの確認を経て、掲出が可能となります。申込は24時間受付しており、所属事務所さまや団体さまへの広告掲出の許可取りや画像使用許諾も事務局が行います。

詳しくは、下記Cheering AD(チアリングアド)公式サイトよりご確認ください。

CheerinAD Lemino紹介ページ：https://cheering-ad.jeki.co.jp/blogs/magazine/lemino

■応援広告とは？

応援広告とは、企業ではなく「ファン」が広告主となり、推しの誕生日や記念日、イベント開催のお祝いなど、特別な瞬間をみんなで祝うために掲出する広告のことです。「大好きなアーティストの誕生日をみんなで祝いたい！」「スポーツ選手の活躍を応援したい！」、そんなファンの“想い”が原動力となり、広告という形で表現されるのが応援広告です。韓国発のカルチャーで、日本でも駅や電車、ビルボードなどの交通広告・屋外広告を中心に広がっています。

【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」「dアカウント」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。