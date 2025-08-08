【17LIVE株式会社】 行動を通じて社会の中で実践的に学べる環境を提供する『ゼロ高』にて、Japan Country Managerの浅見周平が特別授業を実施

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」では、2025年7月15日、当社にてJapan Country Managerを務める浅見周平が、日本一起業家を輩出する高校を目指し、「将来の夢なんか、いま叶えろ」「座学よりも行動」を教育方針として掲げる通信制の教育機関、『ゼロ高等学院（以下、ゼロ高）』において、“事業開発が生む新しい価値の創造」をテーマに特別授業を実施いたしましたので、お知らせいたします。

当日の講義では、当社が展開するライブ配信事業「17LIVE」を題材に、「推し活」や「投げ銭」といった現在のトレンドを踏まえながら、ライブ配信市場の構造や業界をとりまく現在のトレンドや市場規模、また今後の事業の可能性について講義を行いました。軸として浅見が強調したのは、ライブ配信がシンプルなエンタメ機能にとどまらず「社会課題を解決するソリューション」としての可能性を秘めている、というポイントでした。市場が抱える課題に対して、どのような視点で現在の「17LIVE」がライバー（ライブ配信者）と向き合い、外部パートナー企業を巻き込み、施策に対して取り組んでいるのかを、具体的な事例とともに語りました。

17LIVE株式会社 Japan Country Manager 浅見周平

また、学生時代を含め海外を転々とした経歴を有し、国内外のIT企業でさまざまなプロジェクトを指揮してきた浅見は、コロナ禍における急成長を経た現在のライブ配信市場の現況や社会的な役割を紐解きながら、事業開発によって新たな価値を生み出すことについて、リアルと可能性を自身の経験からたっぷりと生徒の皆さんに伝えました。

講義の後半では、浅見と生徒の皆さんによるインタラクティブなディスカッションや質疑応答の時間も設けられました。実際にライブ配信を行ってみたいという生徒からの具体的な質問や、「ライブ配信とAIの可能性」といった話題も生徒から挙がり、浅見からは現在「17LIVE」で行っていること、これから行っていくべきことなど、さまざまな視点からやりとりが交わされ、活発なディスカッションの時間となりました。

【プロフィール】

浅見周平 17LIVE株式会社 Japan Country Manager

大学卒業まで、兵庫県・東京・名古屋・上海・ニューヨークと国内外を転々としながら育つ。大学時代は中国とアメリカで学び、多様な文化の中でダイバーシティの視点を培う。復旦大学卒業後、大阪シーリング印刷株式会社で営業職を経験し、上海駐在を経てIT業界へ。楽天株式会社、アマゾンジャパン合同会社、Bytedance株式会社、株式会社ディー・エヌ・エーといった国内外のIT企業で、部長・本部長・執行役員を歴任。2024年より現職。

■ゼロ高（ゼロ高等学院について）

主宰 堀江貴文「将来の夢なんか、いま叶えろ」「座学よりも行動」を教育方針として掲げる通信制の教育機関。全国に約85名の生徒が在籍、日本一起業家を輩出する高校を目指している。大人と高校生のボーダーラインをなくし、行動を通じて社会の中で実践的に学べる環境を提供する。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

