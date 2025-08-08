「ドラゴンクエスト」シリーズのゴルフ用品ブランド『DRAGON QUEST GOLF』発売決定のお知らせ
株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生 隆司）は、「ドラゴンクエスト」シリーズ のゴルフ用品ブランド『DRAGON QUEST GOLF』からゴルフボールなどのアイテムが発売決定したことをお知らせいたします。
「ドラゴンクエスト」シリーズは、1986年に第1作目が誕生し、30年以上にわたり愛されつづける国民的RPGです。当時子どもだったユーザーは親となり、当時大人だったユーザーは、孫ができる年代となり、今では２世代・３世代にわたって「ドラゴンクエスト」を楽しんでいただいています。
『DRAGON QUEST GOLF』はそんなユーザーの皆さまに向け、商品を通じて世代を超えた会話が生まれるコミュニケーションツールとしても楽しんでいただけるよう願いを込めて制作をしています。
「冒険へ旅立とう！」をテーマに、スライムの顔がデザインされたゴルフボールや、モンスター型のヘッドカバー、各所にデザインされたスライムたちと鮮やかなブルーが目を引くキャリーバッグなど、
ゴルフがさらに楽しくなるアイテムをラインナップ。親子で楽しむのはもちろん、ゴルフがお好きな方やこれからゴルフを始められる方へのプレゼントとしても最適です！
特設サイト :
https://sqex.to/eYs9g
ドラゴンクエスト ゴルフ ゴルフボール
ドラゴンクエスト ゴルフ ゴルフボール 3個入
3種類のデザインが入ったゴルフボールのセットが登場！
価格：2,970円(税込)
スライムフェイス、スライム、『DRAGON QUEST GOLF』ロゴの３種が入ったゴルフボールセットになります。飾ってもかわいいセットです。
【内容】
・スライムフェイス×１
・スライム×１
・『DRAGON QUEST GOLF』のロゴ×1
【仕様】
タイプ：3ピース
カバー素材：アイオノマー
製造国：中国
ドラゴンクエスト ゴルフ ゴルフボール 6個入
遊び心たっぷりの4種類のデザインが入ったゴルフボールのセットが登場！
価格：4,950円(税込)
スライムフェイス、スライム、『DRAGON QUEST GOLF』のロゴ、ばくだん岩の4種が入ったゴルフボールセットになります。飾ってもかわいいセットです。
【内容】
・スライムフェイス×2
・スライム×2
・『DRAGON QUEST GOLF』のロゴ×1
・ばくだん岩×1
【仕様】
タイプ：3ピース
カバー素材：アイオノマー
製造国：中国
ドラゴンクエスト ゴルフ ゴルフボール＆クリップマーカーセット
4種のゴルフボールとスライムのクリップマーカーがセットになって登場！
価格：6,930円(税込)
スライムフェイス、スライム、『DRAGON QUEST GOLF』のロゴ、ばくだん岩の4種とスライムのクリップマーカーのセットです。ギフトにもおすすめです。
【内容】
・スライムフェイス×1
・スライム×1
・『DRAGON QUEST GOLF』のロゴ×1
・ばくだん岩×1
・ドラゴンクエスト ゴルフ クリップマーカー スライム×1
【仕様】
・ゴルフボール
タイプ：3ピース カバー素材：アイオノマー 製造国：中国
・クリップマーカー
マーカー 約4cm×約4.1cm クリップ 約4cm×約3.5cm
素材：亜鉛合金、真鍮、磁石、鉄 製造国：中国
ドラゴンクエスト ゴルフ クリップマーカー
スライム
メタルスライム
ゴーレム
遊び心がたっぷりのクリップマーカーが登場！
価格：各3,300円(税込)
モンスターとコマンドウィンドウがセットになったクリップマーカーです。
コマンドウィンドウはゴルフ特有な内容になっており、遊び心たっぷりのデザインです。
【仕様】
マーカー スライム/メタルスライム→ 約4cm×約4.1cm ゴーレム→ 約4.4cm×約4.2cm
クリップ 約4cm×約3.5cm
素材：亜鉛合金、真鍮、磁石、鉄
製造国：中国
ドラゴンクエスト ゴルフ ヘッドカバー 【ドライバー用】
スライム
メタルスライム
キングスライム
持っているだけでインパクト抜群！ドライバー用のヘッドカバーが登場！
価格：各6,578円(税込)
スライムたちがインパクト抜群！ぬいぐるみ型のヘッドカバーです。ぬいぐるみ部分の中綿により、大切なクラブのヘッドを衝撃やキズから保護してくれます。また、長いニットにより、シャフトのキズ防止にも効果的です。DRAGON QUEST GOLFのネームもついています。
【仕様】
スライム/メタルスライム→ 全長 約40cm/ドライバー用
キングスライム→ 全長 約42cm/ドライバー用
素材：ポリエステル
製造国：中国
ドラゴンクエスト ゴルフ キャディバッグ スライム
スライムのポケットがインパクト抜群！
細部までこだわりが詰まったキャディバッグが登場。
価格：59,400円(税込)
キルティングのデザインやファスナーの持ち手部分など、細部までこだわったキャディバッグです。
キルティング部分はさりげなくスライムなどのモチーフなどがデザインされています。収納スペースはたっぷり10ポケットで、特製スライムのアクリル製ネームプレートもついています。インパクト抜群のスライムのかたちをしたポケットなど、どの角度から見ても楽しい商品に仕上がっています。装備して、共に新たな冒険へ旅立とう！
【仕様】
サイズ 9型
対応長さ 46インチ
口枠 5分割
素材 合成皮革
重量 約3.7kg
製造国 中国
付属品 ネームプレート
『DRAGON QUEST GOLF』2026年2月6日(金)発売予定
スクウェア・エニックス e-STOREにて予約受付中！
スクウェア・エニックス e-STORE :
https://sqex.to/VoeP1
※写真は製作中のものです。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
