40代の転職でも「今の会社に満足している」が73%。転職成功者が多数派【ワークポップ】

調査概要

調査対象：40代男性100人

調査時期：2025年7月

調査方法：インターネット調査

調査会社：クラウドワークス

調査サマリー

- 約7割が収入維持または増加を実感。50万円以上の大幅上昇も1割以上- 「仕事のやりがいを感じている」人が全体の約8割。転職の満足度は高い水準- 職場環境の満足度も高水準。転職先の「人間関係が良い」と感じている人は8割超- 一方で「今後5年以内に転職を考える」も60%超え。柔軟なキャリア選択が重視される傾向

転職後の年収は？

半数以上が転職による年収増加を実感する一方、「下がった」との回答も2割を占めました。自分の市場価値を正しく把握し、希望条件を実現できる転職サービス選びがカギとなります。

転職後の仕事のやりがいは？

「非常に感じている」「やや感じている」を合わせると約8割がやりがいを実感。やりがいある職場を見つけるには、信頼できるキャリアパートナー選びが欠かせません。

転職後の人間関係は？

8割以上が人間関係に問題を感じていないと回答。転職では条件だけでなく、社風やチーム構成の確認も重要です。

転職後の働き方（リモート・休暇など）は？

「少し良くなった（38％）」「柔軟に働けるようになった（20％）」と、半数以上がポジティブな変化を実感。ワークライフバランス改善には、条件交渉をサポートするサービス選びが有効です。

今の会社への満足度は？

「非常に満足（11％）」「満足（62％）」を合わせ、7割以上が現職に満足しています。

再転職時に重視する点は？

「働き方（37％）」「年収・待遇（31％）」「職場の人間関係（21％）」が上位。コロナ禍以降、ワークライフバランス重視が新たな常識となっています。

今後のキャリアの方向性は？

「スキルアップ・資格取得（32％）」「副業・起業（31％）」がほぼ同率。「転職せず今の環境で成長（27％）」も一定数あり、長期的視点でのキャリア形成が重視されています。

転職で想像と違った点は？

「特にない（34％）」が最多。一方で「仕事内容（22％）」「社風・職場の雰囲気（21％）」など、イメージとのギャップを感じた人も少なくありません。

5年以内に再転職を考える人は？

「ぜひしたい（14％）」「条件次第で考える（50％）」と、6割以上が再転職を視野に入れています。

リモートワークに対する意向は？

「出社とリモートの併用（65％）」「フルリモート（25％）」と、9割がリモートワークに前向きです。

同世代に転職をすすめますか？

「強くすすめる（5％）」「状況に応じてすすめる（77％）」と、8割以上が転職を肯定的に捉えています。

転職の参考にしている人・情報源は？

「友人・先輩（47％）」が最多。「SNSで活躍する人（11％）」「転職系YouTuber・ブロガー（9％）」も一定数あり、個人発信がキャリア形成に影響を与えています。

今後のキャリアに対する不安は？

「会社の安定性（45％）」「スキル・経験不足（40％）」が上位。企業研究やスキルアップが不安解消のカギです。

転職を通じて得られたものは？

「新しい人間関係・視野の広がり（31％）」「より良い待遇（28％）」が上位。内面的成長も多く見られ、転職は自己発見の機会であることが示されました。

ワークポップについて

ワークポップは、未経験やフリーター、スキルに自信がない方でも利用できる転職エージェント紹介サービスです。単なるエージェント紹介ではなく、あなたに寄り添いサポートしてくれる担当者を紹介。LINE登録後、事前アンケートに答えるだけで利用開始でき、転職が不安な方にも安心のサービスです。

