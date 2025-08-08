「アニメイト大阪・関西万博店」に、8月29日より『ハリー・ポッター』特設コーナーが登場！　アクリルスタンドや、ぱしゃこれなどの商品を販売!!

株式会社アニメイトホールディングス「アニメイト大阪・関西万博店」公式サイト :https://www.animate.co.jp/ex/expo2025/

株式会社アニメイトは、2025年日本国際博覧会（以下、大阪・関西万博）会場内「西ゲートゾーン」リングサイドマーケットプレイス西1階に出店中の「アニメイト大阪・関西万博店」にて、『ハリー・ポッター』 特設コーナー inアニメイト大阪・関西万博店」を開催いたします。8月29日（金）～9月11日（木）の期間限定開催となります。

会場では、ハリー・ポッターやセブルス・スネイプなどの人気キャラクターがイラスト化されたアルティメタルバッジや、バーティー・ボッツの百味ビーンズやピグミーパフなど作品を象徴するアイコンがモチーフのアクリルチャームコレクションなど、多数商品を取り扱いいたします。



引き続き最新情報を「アニメイト大阪・関西万博店」公式サイトやSNSで発信いたしますので、ぜひこちらもご覧ください。

■コーナー情報

タイトル：『ハリー・ポッター』 特設コーナー inアニメイト大阪・関西万博店

開催期間：2025年8月29日（金）～9月11日（木）

※9月11日（木）のみ、本特設コーナーは18:00に閉店となります。

■商品情報

アルティメタルバッジ

価格：各792円（税込）

種類：4種

△アルティメタルバッジ

アクリルチャームコレクション

価格：1パック550円（税込）

1BOX（10パック入り）5,500円（税込）

種類：全10種

△アクリルチャームコレクション

ぱしゃこれ

価格：1パック（3枚入り）275円（税込）

1BOX（10パック入り）2,750円（税込）

種類：全32種

△ぱしゃこれ

アクリルスタンド

価格：各1,650円（税込）

種類：7種

△アクリルスタンド

ヘアクリップ

価格：2個セット各990円（税込）

種類：4種

△ヘアクリップ

■店舗情報

店名：アニメイト大阪・関西万博店（animate EXPO 2025 STORE）

開催期間：2025年4月13日（日）～10月13日（月・祝）

開催場所：大阪・夢洲（ゆめしま）

西ゲートゾーン リングサイドマーケットプレイス西1階

営業時間：9:00～21:00

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

■関連URL

「アニメイト大阪・関西万博店」公式サイト(https://www.animate.co.jp/ex/expo2025/)

「アニメイト大阪・関西万博店」公式Ｘ(https://x.com/animateexpo2025)

「アニメイト」ホームページ(https://www.animate.co.jp/)

「大阪・関西万博」ホームページ(https://www.expo2025.or.jp/)