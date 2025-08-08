「アニメイト大阪・関西万博店」に、8月29日より『ハリー・ポッター』特設コーナーが登場！ アクリルスタンドや、ぱしゃこれなどの商品を販売!!
株式会社アニメイトは、2025年日本国際博覧会（以下、大阪・関西万博）会場内「西ゲートゾーン」リングサイドマーケットプレイス西1階に出店中の「アニメイト大阪・関西万博店」にて、『ハリー・ポッター』 特設コーナー inアニメイト大阪・関西万博店」を開催いたします。8月29日（金）～9月11日（木）の期間限定開催となります。
会場では、ハリー・ポッターやセブルス・スネイプなどの人気キャラクターがイラスト化されたアルティメタルバッジや、バーティー・ボッツの百味ビーンズやピグミーパフなど作品を象徴するアイコンがモチーフのアクリルチャームコレクションなど、多数商品を取り扱いいたします。
■コーナー情報
タイトル：『ハリー・ポッター』 特設コーナー inアニメイト大阪・関西万博店
開催期間：2025年8月29日（金）～9月11日（木）
※9月11日（木）のみ、本特設コーナーは18:00に閉店となります。
■商品情報
アルティメタルバッジ
価格：各792円（税込）
種類：4種
△アルティメタルバッジ
アクリルチャームコレクション
価格：1パック550円（税込）
1BOX（10パック入り）5,500円（税込）
種類：全10種
△アクリルチャームコレクション
ぱしゃこれ
価格：1パック（3枚入り）275円（税込）
1BOX（10パック入り）2,750円（税込）
種類：全32種
△ぱしゃこれ
アクリルスタンド
価格：各1,650円（税込）
種類：7種
△アクリルスタンド
ヘアクリップ
価格：2個セット各990円（税込）
種類：4種
△ヘアクリップ
■店舗情報
店名：アニメイト大阪・関西万博店（animate EXPO 2025 STORE）
開催期間：2025年4月13日（日）～10月13日（月・祝）
開催場所：大阪・夢洲（ゆめしま）
西ゲートゾーン リングサイドマーケットプレイス西1階
営業時間：9:00～21:00
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
