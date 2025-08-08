「アニメイト大阪・関西万博店」に、8月29日より『ハリー・ポッター』特設コーナーが登場！　アクリルスタンドや、ぱしゃこれなどの商品を販売!!

「アニメイト大阪・関西万博店」公式サイト :
https://www.animate.co.jp/ex/expo2025/


　株式会社アニメイトは、2025年日本国際博覧会（以下、大阪・関西万博）会場内「西ゲートゾーン」リングサイドマーケットプレイス西1階に出店中の「アニメイト大阪・関西万博店」にて、『ハリー・ポッター』　特設コーナー　inアニメイト大阪・関西万博店」を開催いたします。8月29日（金）～9月11日（木）の期間限定開催となります。



　会場では、ハリー・ポッターやセブルス・スネイプなどの人気キャラクターがイラスト化されたアルティメタルバッジや、バーティー・ボッツの百味ビーンズやピグミーパフなど作品を象徴するアイコンがモチーフのアクリルチャームコレクションなど、多数商品を取り扱いいたします。



　引き続き最新情報を「アニメイト大阪・関西万博店」公式サイトやSNSで発信いたしますので、ぜひこちらもご覧ください。




■コーナー情報


タイトル：『ハリー・ポッター』　特設コーナー　inアニメイト大阪・関西万博店


開催期間：2025年8月29日（金）～9月11日（木）



※9月11日（木）のみ、本特設コーナーは18:00に閉店となります。




■商品情報


アルティメタルバッジ


価格：各792円（税込）


種類：4種





△アルティメタルバッジ



アクリルチャームコレクション


価格：1パック550円（税込）


　　　1BOX（10パック入り）5,500円（税込）


種類：全10種





△アクリルチャームコレクション



ぱしゃこれ


価格：1パック（3枚入り）275円（税込）


　　　1BOX（10パック入り）2,750円（税込）


種類：全32種





△ぱしゃこれ



アクリルスタンド


価格：各1,650円（税込）


種類：7種





△アクリルスタンド



ヘアクリップ


価格：2個セット各990円（税込）


種類：4種





△ヘアクリップ



■店舗情報


店名：アニメイト大阪・関西万博店（animate EXPO 2025 STORE）


開催期間：2025年4月13日（日）～10月13日（月・祝）


開催場所：大阪・夢洲（ゆめしま）　


　　　　　西ゲートゾーン　リングサイドマーケットプレイス西1階


営業時間：9:00～21:00




※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。




