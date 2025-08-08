夏休みに国民的アニメ『ちびまる子ちゃん』が「ABEMA」初登場！「ちびまる子ちゃん」公式無料チャンネル、「ABEMA」に8月11日（月・祝）より新規オープン決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2025年8月11日（月・祝）に、国民的アニメ『ちびまる子ちゃん』を初入荷するとともに、「ちびまる子ちゃん」公式無料チャンネルを新規オープンいたします。

『ちびまる子ちゃん』は、さくらももこによる人気漫画が原作で、本作では小学3年生の女の子・さくらももこ（通称まる子）と友人や家族とのさりげない日常がユーモアたっぷりに描かれます。1990年にアニメ放送が開始されて以降、作者の少女時代の体験をもとにしたどこか懐かしさを感じるエピソードや、まる子の等身大の姿が世代を問わず多くのファンに親しまれ、国民的アニメとして長年にわたって愛され続けている作品です。

このたび「ABEMA」で新規オープンが決定した、「ちびまる子ちゃん」公式無料チャンネルでは、「ABEMA」に初入荷される、TVアニメ『ちびまる子ちゃん』計161話を毎日無料放送。1990年から1992年に放送された第1期の141話と、1995年から現在に渡り放送中の第2期より20話を順次無料でお届けいたします。また放送後1週間、放送エピソードを全話無料でお楽しみいただけます。

夏休みはぜひ「ABEMA」で、まる子のユニークな日常を毎日無料でお楽しみください。

■「ABEMA」／「ちびまる子ちゃん」公式無料チャンネル 概要

チャンネルOPEN日時：2025年8月11日（月・祝）夜６時～

チャンネルURL：https://abema.tv/now-on-air/chibimaruko

（URLはチャンネルOPENと同時に公開されます）

放送初回URL：https://abema.tv/channels/chibimaruko/slots/8d5HbYcyuS8WZ5（8月11日（月・祝）夜６時～の回）

※放送後1週間、放送エピソードを全話無料でお楽しみいただけます。

【放送作品ラインナップ】

▼TVアニメ『ちびまる子ちゃん』計161話（第1期141話＋第2期20話）※「ABEMA」初入荷

シリーズURL：https://abema.tv/video/title/482-109

（URLは配信開始と同時に公開されます）

