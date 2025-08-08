今、知っておきたい注目漫才師・牛ぺぺの、記念すべき１時間特番！『牛ぺぺ初冠番組　漫才だけでも覚えて帰ってください。』 BSよしもとにて　8月10日（日）22:00放送

吉本興業株式会社

2025年の元日に行なわれた日本一早い賞レース『100×100』で優勝を果たした牛ぺぺ。その副賞として冠番組が決まり、このたび、「牛ぺぺがやりたいことをやる」１時間特番として、8月10日（日）22:00～23:00にて、BSよしもとで放送することが決定しました。

牛ぺぺの記念すべき初ロケは「THE大阪」なあの場所にて！

オープニングではまず、牛ぺぺの２人の自己紹介から。ボケのゆたかとツッコミのおねえちゃん、そして、そんな２人をよく知る芸人ゲストとして、銀シャリ（橋本直・鰻和弘）も登場。橋本は「だいぶ前から面白いなってずっと言ってて」と牛ぺぺを大絶賛。鰻も、ゆたかについて「めちゃくちゃええ人っぽいもんね」と褒めますが、おねえちゃんについては「……ギリギリやねん（笑）」と微妙な反応。橋本も「令和の時代にあれやけど……顔がイヤ」と、おねえちゃんは銀シャリにはハマってない様子と、初っ端から心配な展開に。

番組は、牛ぺぺの漫才で話していることを実際に街に出て、漫才通りになるのか検証していくという内容。まず１本目として「漢数字」のネタを披露。そのネタで語られていたことが本当かどうかを、牛ぺぺ本人たちが街に出て、漢字を知らない海外の方に聞いてみることに。

牛ぺぺだけに“ぎゅー”にかけたVTR振りをするゆたかでしたが、銀シャリ兄さんたちから「それはやめろ」とピシャリ。「俺らも通ったけど、それはあかん。テンション高く『どうぞ！』がいちばんええ」と先輩ならではのアドバイスが飛びます。牛ペペの記念すべき初めてのロケはうまくいったのか、橋本から「いいロケ！」という感想が漏れるVTRは必見です！

ウーイェイよしたか親子にプリンセス天功まで！続々と登場するスペシャルゲスト

続いて２本目は「読み聞かせ」のネタを披露。子どもに実際に漫才でやっていたような読み聞かせをして、子どもの反応はどんなものになるのかを検証することに。読み聞かせをする相手となるのは、スマイルのウーイェイよしたか＆娘のさくらちゃん（８歳）。果たして、さくらちゃんは、ゆたかの“角度のついた”読み聞かせで、笑顔になることはできるのでしょうか。「これは良くない…」「やっばいおじさん」と銀シャリが言った、ゆたかの“角度ありすぎな”解説シーンをお楽しみに！

最後に、「人生２回目」のネタを披露。ここで、スタジオを飛び出して、人生２回目以上と推測される大物ゲスト・プリンセス天功の元へ！ 「ホワイトライオン」「ドバイの友だち」「埋蔵金」などプリンセス天功から飛び出すワードに興味津々の４人ですが、そんなプリンセス天功は、人生何回目なのでしょうか？ ネタの通り「人生２回目」という答えが出てくるのか、お見逃しなく。

牛ペペの記念すべき初冠番組は、彼らの漫才のネタはもちろん、それをあらゆる角度で検証していくという、これまでにない斬新な内容となっています。次世代の期待がかかる彼らの姿を、ぜひチェックしてみてください！

【番組情報】牛ペペ初冠番組 漫才だけでも覚えて帰ってください。

放送チャンネル：BSよしもと (BS265ch)

放送日：８月10日（日）22:00～23:00

出演者：牛ぺぺ（ゆたか・おねえちゃん）、

ゲスト：銀シャリ（橋本直・鰻和弘）、プリンセス天功

VTR出演：ウーイェイ よしたか親子

視聴方法：

【ＴＶ】 BS265ch（無料放送）

【スマホ・PC】 https://video.bsy.co.jp/ （無料配信）

番組HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000022934