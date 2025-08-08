『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』より、「シロコ＊テラー」が1/7スケールフィギュアになって登場！！

株式会社グッドスマイルカンパニー

株式会社グッドスマイルカンパニー(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩佐厳太郎、以下 グッドスマイルカンパニー)は、『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』より、別世界から現れたもうひとりのシロコ、「シロコ＊テラー」を1/7スケールフィギュア化し、2025年8月8日(金)から予約開始いたしました。

- グッドスマイルオンラインショップ

販売ページ：https://goodsmile.link/P2AJLE

予約受付期間：2025年8月8日(金)12：00～2025年9月24日(水)23：59

- 商品詳細

人気ゲーム『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』より、別世界から現れたもうひとりのシロコ、「シロコ＊テラー」をスケールフィギュア化。

黒く艶やかなドレスは重厚なドレープと鮮やかな裏地のコントラストが美しく、揺れる銀髪や冷たい眼差しと相まって、どこか儚く孤高な雰囲気を漂わせます。

印象的なヘイロー、大人びた体躯、そしてアサルトライフル「BLACK FANG 465」まで細部にわたり忠実に再現。

彼女が背負う過酷な運命と静かな決意を、ぜひお手元でお確かめください。

- 商品情報

商品名 ：シロコ＊テラー

作品名 ：ブルーアーカイブ -Blue Archive-

発売月 ：2026年9月

価格 ：23,800円(税込）

仕様 ：プラスチック製 塗装済み完成品・1/7スケール・専用台座付属

全高 ：約300mm（台座含む）

原型制作 ：けんぞー

彩色 ：アンドウケンジ

制作協力 ：GSC制作部

Design・Illust：Doremsan2j

ディレクター ：市橋卓也

発売元 ：グッドスマイルカンパニー

販売元 ：グッドスマイルカンパニー

※掲載の写真は実際の商品とは多少異なる場合があります。

※商品画像掲載の際は、以下の著作権表記の記載をお願いいたします。

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.

- グッドスマイルカンパニーについて

グッドスマイルカンパニーは、日本が世界に誇るフィギュア・玩具の企画・制作・製造・販売を主な業務として展開しています。

2025年現在、2,500種類以上発売されているデフォルメフィギュア「ねんどろいど」シリーズは当社の代表シリーズです。近年は国内外問わず、フィギュアの枠を超え、アニメコンテンツ事業へも幅を広げています。海外アーティストとのコラボレーションを積極的に行い、ジャパニーズカルチャーを様々な形で世界に発信すべく挑戦中です。

会社名 ：株式会社グッドスマイルカンパニー

代表者 ：代表取締役社長 岩佐厳太郎

本社 ：東京都千代田区外神田三丁目16番12号 アキバCOビル

設立 ：2001年5月

事業内容：

玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売

玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コンサルティング、業務代行

玩具・フィギュア・グッズのパッケージ・広告デザイン、Webデザイン請負業務

ゲームの企画・開発・運営

アニメーションの企画・製作・プロデュース

映像・音楽の企画、制作

モータースポーツ事業

投資支援

飲食店経営



〈グッドスマイルカンパニー公式サイト〉

https://corporate.goodsmile.com/ja/