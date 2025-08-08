『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』より、「シロコ＊テラー」が1/7スケールフィギュアになって登場！！

株式会社グッドスマイルカンパニー

株式会社グッドスマイルカンパニー(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩佐厳太郎、以下 グッドスマイルカンパニー)は、『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』より、別世界から現れたもうひとりのシロコ、「シロコ＊テラー」を1/7スケールフィギュア化し、2025年8月8日(金)から予約開始いたしました。




- グッドスマイルオンラインショップ

販売ページ：https://goodsmile.link/P2AJLE


予約受付期間：2025年8月8日(金)12：00～2025年9月24日(水)23：59



- 商品詳細

人気ゲーム『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』より、別世界から現れたもうひとりのシロコ、「シロコ＊テラー」をスケールフィギュア化。


黒く艶やかなドレスは重厚なドレープと鮮やかな裏地のコントラストが美しく、揺れる銀髪や冷たい眼差しと相まって、どこか儚く孤高な雰囲気を漂わせます。


印象的なヘイロー、大人びた体躯、そしてアサルトライフル「BLACK FANG 465」まで細部にわたり忠実に再現。


彼女が背負う過酷な運命と静かな決意を、ぜひお手元でお確かめください。










- 商品情報

商品名　　 　 ：シロコ＊テラー
作品名　　　 ：ブルーアーカイブ -Blue Archive-
発売月　　 　 ：2026年9月
価格　　　 　 ：23,800円(税込）
仕様　　　 　 ：プラスチック製 塗装済み完成品・1/7スケール・専用台座付属
全高　　　 　：約300mm（台座含む）
原型制作　　 ：けんぞー


彩色　　　　 ：アンドウケンジ


制作協力　　 ：GSC制作部


Design・Illust：Doremsan2j


ディレクター ：市橋卓也
発売元　　 　 ：グッドスマイルカンパニー
販売元　　 　 ：グッドスマイルカンパニー
※掲載の写真は実際の商品とは多少異なる場合があります。
※商品画像掲載の際は、以下の著作権表記の記載をお願いいたします。
(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.



- グッドスマイルカンパニーについて

グッドスマイルカンパニーは、日本が世界に誇るフィギュア・玩具の企画・制作・製造・販売を主な業務として展開しています。


2025年現在、2,500種類以上発売されているデフォルメフィギュア「ねんどろいど」シリーズは当社の代表シリーズです。近年は国内外問わず、フィギュアの枠を超え、アニメコンテンツ事業へも幅を広げています。海外アーティストとのコラボレーションを積極的に行い、ジャパニーズカルチャーを様々な形で世界に発信すべく挑戦中です。



会社名　：株式会社グッドスマイルカンパニー


代表者　：代表取締役社長　岩佐厳太郎


本社　　：東京都千代田区外神田三丁目16番12号 アキバCOビル


設立　　：2001年5月


事業内容：


玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売


玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コンサルティング、業務代行


玩具・フィギュア・グッズのパッケージ・広告デザイン、Webデザイン請負業務


ゲームの企画・開発・運営


アニメーションの企画・製作・プロデュース


映像・音楽の企画、制作


モータースポーツ事業


投資支援


飲食店経営

〈グッドスマイルカンパニー公式サイト〉


https://corporate.goodsmile.com/ja/