【無料セミナー開催】社長！部長！その仕事、AIに任せませんか？会社の「ムダ」を「利益」に変えるAI活用術とは｜8月29日（金）12時開催

株式会社給与アップ研究所（本社：東京都千代田区、代表取締役：高橋 恭介）は、2025年8月29日（金）12:00より、無料オンラインセミナー『社長！部長！その仕事、AIに任せませんか？ 会社の「ムダ」を「利益」に変えるAI活用術』を開催いたします。

人手不足・残業増加・生産性低下……

その原因は、社内に潜む“ムダ”かもしれません。

本セミナーでは、業務のムダを「見える化」し、AIを使って「利益を生み出す業務」に転換する手法を、事例を交えてわかりやすく解説。AI活用やDX推進に関心があるが、どこから始めるべきか迷っている方にとって、第一歩を踏み出す絶好の機会です。

業務改善と生産性向上に、今こそAIを取り入れる時代へ。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/80381/table/58_1_852824674f59ec384a22ac51ff7f7245.jpg?v=202508090655 ]お申込みはこちら :https://us06web.zoom.us/webinar/register/2617543803420/WN_hpF_vN7yTqafFqh25dHkvg

本セミナーでは、経営層や管理職の方に向けて、業務の“ムダ”を可視化し、生成AIを活用して利益を生み出す業務へと変革する実践的なアプローチをご紹介。AI・業務改善領域に強みを持つ2名の登壇者が、実際の導入事例を交えながら、業務効率化や残業削減、組織のパフォーマンス最大化を実現するためのステップをわかりやすく解説します。

【こんな方におすすめ】

【登壇者プロフィール】

- 業務効率を改善したい経営者・管理職の方- 生産性向上や残業削減に取り組んでいる方- 生成AIを業務にどう取り入れるか悩んでいる方- 少人数でも成果が出せる組織づくりに興味がある方- 他社と差をつける業務改善・DX戦略を知りたい方

株式会社給与アップ研究所／株式会社SNSコーチ

執行役員 田尾 豊

1980年生まれ 大学卒業後、経営コンサルティングファームにて経営戦略立案、組織・人事戦略立案、業務プロセス改革などのプロジェクトを経験。 その後、HR系ベンチャー企業にて、海外事業責任者、人事責任者を務め、医療系ベンチャー企業では営業責任者としてグロース市場上場を経験。 現在、株式会社SNSコーチ/給与アップ研究所で執行役員を務める。 慶應義塾大学経済学部卒。

ユームテクノロジージャパン株式会社

ラーニングコンサルティング部 ディレクター 沖本 拓也

新卒以来、10数年間にわたり、一貫して人財育成や組織開発といったHR領域に従事。人事制度の設計、タレントマネジメントシステムの導入支援、エンゲージメントサーベイの導入・運用支援などに携わる。 2022年4月にユームテクノロジージャパン株式会社に参画。 アカウントエグゼクティブ（新規営業）として、50社以上の企業に対する導入・運用支援に関与。 現在は、生成AIの活用支援コンサルティングを行っており、20社を超える企業の生成AI活用コンサルティング・トレーニングに従事。

【会社概要】

株式会社給与アップ研究所

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町6-6-2 番町麹町ビルディング5階

設立：2021年1月

資本金：10,000,000円

代表者：代表取締役 高橋 恭介

URL：https://www.salary-up.com/

事業内容：

・人事評価内製化プログラム『ジョブオペ(R)︎』

・営業まるごとDX！「ジョブオペ(R)︎ BPO」

・経営者限定交流会『ズバセル(R)️』運営

株式会社SNSコーチ

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町6-6-2 番町麹町ビルディング5階

設立：2020年7月1日

代表者：代表取締役 高橋 恭介

URL：https://snscoach.com/

事業内容：

・SNS活用

・企業ブランディング