【8/18(月)オンライン開催】“待たせない薬局”を実現！ 現場事例に学ぶAI無人受付×モバイルオーダー新活用術

株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田晋、東証プライム市場：証券コード4751）の連結子会社である医療AIカンパニー、株式会社MG-DX（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：堂前紀郎、以下「当社」）は、オンラインセミナー「“待たせない薬局”を実現！ 現場事例に学ぶAI無人受付×モバイルオーダー新活用術」を2025年8月18日（月）に開催いたします。

お申し込みはこちら :https://yqb.mg-dx.jp/seminar/NY_emAEM薬局での「受付」「順番管理」「呼び出し」業務に課題を感じていませんか？

患者さんの来局から受け取りまでに発生する“待ち時間のストレス”や、薬局スタッフの受付対応による業務の中断、煩雑な順番管理は、薬局現場における共通の課題です。

本セミナーでは、AI無人受付（薬急便 遠隔接客AIアシスタント）と薬急便モバイルオーダーの連携によって実現する、“待たせない薬局”の新たな運用モデルをご紹介します。

実際の導入事例を交えながら、患者満足度の向上によるクレーム削減や、スタッフの業務負担軽減につながる具体的な活用術を、30分でわかりやすく解説します。

さらに、外出後に戻られた患者さんの対応をスムーズに行うオペレーション例についてもご提案します。

これからの薬局運営に求められる「調剤DX」を包括的に理解し、自社での導入・運用のヒントを得たい方に最適なセミナーとなっています。

セミナーの概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/93498/table/50_1_bad6de011e3727fa9cd633d5af570c78.jpg?v=202508090655 ]登壇者プロフィール

中西 浩典

株式会社MG-DX 営業部門 責任者

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社MG-DX 広報担当 pr@mg-dx.co.jp